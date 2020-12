Megállapodást kötött a Richter latin-amerikai értékesítésre

A Richter és az Estetra, ami a Mithra leányvállalata, licensz és szállítási megállapodást kötöttek egy új orális fogamzásgátló értékesítéséről Latin-Amerika kulcsfontosságú piacaira. A két vállalat már korábban partneri kapcsolatra lépett ennek az új készítménynek az európai és oroszországi értékesítésére.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A megállapodás értelmében:

a Richter fogja értékesíteni a Mithra készítményét Latin-Amerika kulcsfontosságú piacain (Mexikó, Chile, Kolumbia, Peru és Ecuador), opciós jogot szerezve egyéb piacokra is, kivéve Argentínát és Brazíliát.

A szerződés aláírásakor a Richter mérföldkő kifizetést teljesít. Emellett, a termék törzskönyvezési eljárásához kapcsolódóan, a Mithra további, mérföldkő kifizetésekre is jogosult. Ezen felül, a termék piaci bevezetését követően a Mithra értékesítéshez kötött mérföldkő kifizetésekre is igényt tarthat. A fentieken túlmenően a Richter és a Mithra minimum éves mennyiségekről is megállapodott és a Mithra a nettó forgalomhoz kapcsolódó sávos royalty bevételekre is jogosulttá válik. Jelenleg Európa és Latin-Amerika a világ második (2019-es IQVIA adat: 1,6 milliárd EUR) és harmadik (2019-es IQVIA adat: 1 milliárd EUR) legnagyobb gyógyszerpiaci régióit jelentik az Egyesült Államok piaca után.

A Richter elnöke, Bogsch Erik szerint:

Nőgyógyászati készítményeink fejlesztése és értékesítése továbbra is központi elemét képezik a Richter stratégiájának, amellyel valamennyi korcsoporthoz tartozó nő életminőségének javítását célozzuk.

Ehhez még hozzátette, hogy:

A társaság fokozatosan halad előre azon az úton, hogy globális nőgyógyászati szereplővé váljon.

A Richter árfolyama 1 százalékkal került lejjebb ma, idén még 13 százalékos pluszban van.

(BÉT)

Címlapkép: Richter