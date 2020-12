Bitcoin: felemelkedés, bukás, és reneszánsz

Elképesztő mód emelkedett idén a bitcoin árfolyama, ami sokakban a 2017-es emlékeket idézte fel, és nem véletlenül. Az idei év azonban sok szempontból más, mint a korábbiak, a digitális pénzek megítélése is sokban javult az előző évekhez képest és már a pénzpiacok legnagyobb szereplői, a bankok és az intézményi befektetők is kezdik erősíteni a kriptopénzek legitimitását. Viszont az is az igazsághoz tartozik, hogy az idei rali spekulatív jellemében azért lehet fellelni hasonlóságokat 2017-el, az októberi-novemberi időszakban a kis és nagybefektetők is óriási sztorit csináltak a bitcoinból, amellyel együtt az emelkedés is jelentősen begyorsult, és végül idén új történelmi csúcsra került a bitcoin árfolyama.

Szárnyalás és összeomlás

A bitcoint a rejtélyes Satoshi Nakamoto találta fel 2008-ban, viszont az első valós tranzakcióra csak két évvel később, 2010-ben került sor, amikor egy floridai bitcoin bányász 10 000 bitcoinból fizette ki a pizzáját, ami most több mint 50 milliárd forintnak felel meg. Persze akkor még senki nem tudhatta, hogy az akkor kevesebb, mint 0,1 dollárt érő bitcoin egyszer majd több mint 19 000 dollárt fog érni.

Az igazi fordulópontra még néhány évet várni kellett, akkor viszont elszabadult a pokol. Leginkább az aranylázhoz lehetne hasonlítani azt, amit a bitcoin esetében láttunk, az egyik személyes ismerősünk például egy kriptodeviza-farmot hozott létre, amihez Ázsiából szerzett be nagyteljesítményű számítógépeket, hogy azokkal bitcoint és más kriptodevizákat bányásszon. Ténylegesen mindenki a bitcoinról beszélt 2017-ben, voltak olyan élelmes Teslások, akik egymást hergelték a Facebookon azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha az ingyen árammal feltöltött Teslában elhelyezett számítógépekkel gyakorlatilag ingyen bányásznának bitcoint (mivel a bányászat egyik legnagyobb költségoldali tényezője épp az áramfogyasztás).

Tehát tényleg mindenki a bitcoinon pörgött 2017-ben, ami a kriptodeviza árfolyamán is megmutatkozott, hiszen azt az évet még 966 dolláros árfolyamon indította, majd a korábbi történelmi csúcsig, 19 666 dollárig (dec. 17.) 1935,2 százalékot ralizott az árfolyam, tehát a több mint húszszorosára emelkedett, amiben részben az is szerepet játszott, hogy a profi befektetőktől persze érkeztek a meredekebbnél meredekebb célárak is az eszközre.

Fájdalmas vége lett azonban az akkori ralinak, amiről ennyi év távlatából határozottan kijelenthető, hogy a történelem egyik legnagyobb lufija volt. A bitcoin árfolyama a december 17-i történelmi csúcsról egy hirtelen összeomlást követően 2018 februárjáig 65 százalékos eset, majd kisebb felpattanásokkal csökkenő trendben haladt tovább az árfolyam, és végül a lokális mélypontot szinte napra pontosan akkor érte el (2018. december közepén), mint egy évvel korábban az előző történelmi csúcsot.

A bitcoin árfolyamának összeomlásához 2017-ben az vezetett, hogy a világ jegybankjai sorra jelentették be a szigorító lépéseket, mivel egy szabályozottabb piacot akartak létrehozni, emellett az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) több tucatnyi idézést és információs kérelmet küldött ki a kriptopénzek piacán tevékenykedő társaságoknak, és persze a botrányok is nagyon elszaporodtak, melynek hatására több kriptotőzsde bezárt, és az ICO-k (IPO a kriptodevizknál) is sokkal szigorúbb szabályozás alá kerültek.

Reneszánsz

A 2019-es év megint csak sikeresnek volt mondható a bitcoin szempontjából, hiszen közel 94 százalékot ralizott a kriptodeviza árfolyam, majd 2020-ban a koronavírus-járvány által kiváltott tőzsdei pánikeladási hullámban a bitcoin is kivette a részét az esésből, a február közepi lokális csúcsról több mint 63,3 százalékos zuhant az árfolyam, azt követően viszont fordult a kocka és masszív emelkedés indult. Lényegében csak szeptember elején, az általános piaci hangulatromlással érkezett egy jelentősebb (közel 15 százalékos) korrekció a bitcoinnál de ezt kevesebb, mint 2 hónap alatt sikerült ledolgoznia az árfolyamnak, és októberben erőteljesen begyorsult az emelkedés, ami ahhoz vezetett, hogy december első napján, napon belül új történelmi csúcsra került a bitcoin árfolyama 19 918 dolláron.

De mégis mi történet 2020-ban, ami miatt a korábban kegyvesztetté vált kriptodeviza árfolyama soha nem látott magasságba emelkedett?

Valószínűleg a legfontosabb ok a bitcoin árfolyamának idei ralija mögött, az a gazdaság feltámasztása érdekében biztosított bődületes mennyiségű likviditás, amit a világ kormányai és jegybankjai fiskális és monetáris ösztönzők formájában rázúdítanak a gazdaságra. Az őrült pénznyomtatás miatt akkora likviditás van a rendszerben, ami mindenhová eljut, és néhol kitüremkedéseket okoz a piacon, ezt láttuk a bitcoinnál is. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy pénzből bármennyit lehet nyomtatni, bitcoinból azonban végesek a készletek, mindössze 21 millió darab lehet forgalomban, ennek a mennyiségnek pedig a 90 százalékát „kibányászták” már. Az is egy fontos előnye a bitcoinnak, hogy nem lehet úgy manipulálni, mint a hagyományos pénzeket, valamint fontos tényező az is, hogy az aranyhoz hasonlóan sokan menekülőeszközként tekintenek rá.

Az elmúlt időszakban azt is láttuk, hogy a világ jegybankjai is egyre jobban nyitnak a digitális pénzek felé, a kínai jegybank már teszteli a digitális jüant, de az EKB is pedzegette már a saját digitális devizájának bevezetését. Júliusban emellett engedélyt adott az amerikai pénzügyminisztérium bankfelügyeleti ága, az OCC az országos engedéllyel rendelkező bankoknak, hogy letétkezelési szolgáltatást nyújtsanak kriptodeviza-vállalatoknak, ezzel pedig lényegében engedélyt kaptak az országos bankok, hogy digitális eszközöket tartsanak ügyfeleiknek.

Mindeközben egyre több intézményi befektető is kitettséget szerez a kriptodevizában. Paul Tudor Jones, az egyik legnevesebb Wall Street-i hedge fund menedzser egy májusi üzenetben hozta nyilvánosságra, hogy az egyik alapja alacsony egyszámjegyű százalékban tart határidős bitcoint a portfóliójában. Tehát azt látjuk most, hogy az intézményi és az akkreditált befektetők is a bitcoin térben mozognak, ami magasabb szintű piac érettséget és pénzügyi hozzáértést jelent, ez pedig teljességgel hiányzott a kriptodeviza szektorból 2017-ben, hiszen akkor lényegében az egész emelkedés kisbefektetői spekulációra épült.

Nagy mérföldkőnek számított idén az is, amikor a PayPal bejelentette októberben, hogy beszáll a kriptó-bizniszbe és elindít egy olyan szolgáltatást, mellyel venni, tartani és adni lehet kriptodevizákat, amellyel a PayPal lesz a legnagyobb pénzügyi vállalat, amely ilyen módon szavaz bizalmat a virtuális devizáknak.

Merre tovább innen?

Az elmúlt hónapokban az látszott, hogy ugyanaz kezd kialakulni a bitcoinnál, mint 2017-ben, mind a kisbefektetők, mind a nagybefektetők ezen pörögnek most és óriási sztorit csinálnak belőle. Sokak szerint azonban az idei rali más, mint a 2017-es, elsősorban az intézményi befektetői részvétel miatt, de látszik az is, hogy a jegybankok és a világ pénzügyi nagyvállalatai is egyre inkább látják a fantáziát a digitális pénzekben.

Mint 2017-ben, most is érkeztek persze kifejezetten optimista jóslatok arra, hogy meddig emelkedhet a bitcoin árfolyama, lényegében egy egymásra licitálást láttunk, amelyet eddig az ARK Investment vezérigazgatója, Catherine Wood nyert, aki az intézményi befektetői részvételre hivatkozva azt jósolja, hogy a bitcoin elérheti az félmillió dollárt (azt pontosan nem határozza meg, hogy ez mikor fog bekövetkezni). Mike Novogratz, a Galaxy Digital befektetési igazgatója rövidebb távú jóslatot adott meg novemberben, ő akkor azt mondta, hogy a bitcoin az év végére elérheti az 55–60 ezer dollárt (bár ő korábban azt is jósolta, hogy 2018 végére „könnyen” elérheti a 40 ezer dollárt a kriptodeviza árfolyama).

Összefoglalva tehát attól függetlenül, hogy látunk hasonlóságokat a bitcoin 2017-es és 2020-as ralija között, azért azt bátran ki lehet jelenteni, hogy az idén látott emelkedés jóval stabilabb lábakon áll, érettebb, és így hosszabb távon is fenntarthatóbb lehet.

