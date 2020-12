A járvány mindent átalakított - 2020 a digitalizáció éve

A globális koronavírus-járvány alaposan átalakította az életünket, és felgyorsított olyan folyamatokat, amelyek már a válság előtt elindultak, a pandémia miatt viszont néhány hónap alatt több területen akkora ugrás történt, amelyet békeidőben évek alatt tehettünk volna meg. A digitális transzformáció mostanra megkerülhetetlen, szinte minden vállalat működését érinti, már nem csak nice to have fícsör, hanem a túlélés záloga. 2020 egyik kulcsszava a digitalizáció.

Jössz zoomolni?

Kevés olyan vállalat van a világon, amelynek az ismertsége olyan meredeken nőtt volna világszerte, mint a Zoomé, a videochat szolgáltatást nyújtó cég platformját világszerte tízmilliók használják, ha az internetes keresést guglizásnak nevezzük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a videochatelés szinonimája a zoomolás lett. A Yahoo Finance az év vállalatának választotta a Zoomot, a Financial Times cikket írt róla, azzal a felütéssel, hogy ha az egész évet egy szóval kellene összefoglalni, a Zoom lehetne. Nem csak magán célra, de világszerte sokan üzleti alkalmazásként is használják a Zoomot, többek között az amerikai jegybank is alkalmazza, és világszerte iskolák ezrei szervezték meg a pandémia alatt az online oktatást a Zoom platformon. Tavaly decemberben a napi meetingrésztvevők száma 10 millió volt, idén áprilisban már több mint 300 millió.

Sokan az ingyenes verziót használják, de a Zoom egyre inkább készpénzre tudja váltani a megugró ismertséget és felhasználószámot, miközben tavaly negyedévente még csak 100-200 millió dollár között alakultak negyedévente a bevételek, az elmúlt negyedévekben már 600-700 milliós számokat láthattunk, a várakozások alapján pedig hamarosan negyedévente egymilliárd dollár bevételt termelhet a cég.

A Zoom már most is nyereségesen működik, miközben tavaly még szabad szemmel alig látható volt a profit, az elmúlt negyedévekben már 200 millió dollár közelébe kúszott az eredmény, éves szinten a következő években 5-700 millió dollár profitot érhet el a Zoom.

A Zoomot nem csak a felhasználók, de a befektetők is értékelték, miközben év elején még csak 68 dolláron állt a cég részvényárfolyama, októberben már 589 dollárig emelkedett az árfolyam, vagyis közel 9-szeresére ugrott néhány hónap alatt.

A cég piaci értéke a csúcson közel 170 milliárd dollár volt, ami azért elég erős, ha figyelembe vesszük, hogy jövőre (a 2022 januárjával végződő pénzügyi évben) csupán 3,6 milliárd dollár bevételt és 551 millió dollár profitot termelhet, ezek alapján 47-szeres P/S és 309-szeres P/E ráta adódik, vagyis igencsak drágán mérték a hype csúcsán a Zoom részvényeit (és még most sem olcsók).

És akkor minden szép és jó? Azért nem, a Zoom biztonságával kapcsolatban komoly aggályok merültek fel idén, még az FBI is kiadott egy figyelmeztetést azzal kapcsolatban, hogy a platform meghekkelhető, és bár a biztonsági problémák nagy részét sikerült megoldani, egy másik fenyegető veszély azért leselkedik a platformra: a verseny. Idő közben az iparág nagy szereplői is felébredtek, többek között a Microsoft Teams alkalmazásai is sokat fejlődött idén, egyre kevésbé igaz az, hogy a Zoom egyeduralkodó lenne.

Terjed a készpénzmentes fizetés

2020 különleges év a fizetési iparág szinte minden részterületén, a COVID-járvány gyakorlatilag minden korábbi várakozást és korábbi trendet alaposan átírt. Összességében a bankok és fizetési szolgáltatók bevétel szintjén nagyon rosszul jöttek ki a krízisből, a McKinsey becslése szerint a fizetési iparág teljes bevétele 22 százalékkal zuhant az idei első félévben az egy évvel korábbihoz képest. 2020 második felében a pénzforgalmi bevételek valamelyest emelkednek, így az év egészében várhatóan 7 százalékkal csökken a szektor bevétele.

Ahogy az válságok idején lenni szokott, a világjárvány berobbanásakor vésztartalékként készpénzt halmoztak fel az emberek, világszerte megugrott a készpénzfelvételek száma és értéke, de ez egy egyszeri megugrás, mely a hosszabb távú készpénzhasználati szokásokra valószínűleg nincs hatással.

A járvány hatására ugyanakkor nagyon sokan életükben először vásároltak valamit online, az elektronikus fizetési forgalom a személyek között (P2P) és a cégek és személyek között (B2C) egyaránt nőtt, ennek viszont már hosszabb távú hatásai is lehetnek. A Capgemini felmérése szerint a fogyasztók korcsoporttól szinte függetlenül egyértelműen az elektronikus tranzakciók felé tolja a fizetési szokásokat.

Sok régióban a bankkártya volt a nyertese a folyamatnak, az ügyfelek a készpénzhasználattal szemben a kevesebb kontaktust igénylő kártyás és digitális fizetési módok felé fordultak.

Magyarországon például hosszú évek után éppen most először, a második negyedévben fordult elő, hogy több pénzt költöttünk bankkártyával, mint amennyi pénzt felvettünk róla.

Az érintéses fizetések magasabb limitje (ami Magyarországon 5 ezerről 15 ezer forintra emelkedett) a kontaktmentes fizetések terjedését hozta, és a kisebb összegű fizetések területén is elhódított tranzakciókat a készpénz rovására. A hitelkártyás fizetéseknél viszont már árnyaltabb a kép, mert az ügyfelek sok országban igyekeztek a hitelkártyás költéseiket visszafogni a következő időszak várható kihívásaira való tekintettel.

A bankok számra egyébként a készpénzhasználat csökkenése összességében jó hír, mert a készpénzhez kapcsolódó költségeik magasabbak az ehhez kapcsolódó bevételeiknél, míg az elektronikus pénzforgalmon profitot realizálnak.

Eljött az e-kereskedelem ideje

A járvány következtében felgyorsult az internetes kereskedelem térnyerése, a vásárlási szokások változása az online csatornák felé terelte a fogyasztókat. A hatások egyrészt abból fakadtak, hogy több városban kijárási korlátozásokat vezettek be, volt, ahol a nem létfontosságú üzleteket egy időre be is zárták. Másrészt az emberek igyekeztek kerülni a forgalmas helyeket.

Az egyik nagy általános trend, ami megfigyelhető volt, hogy a fogyasztók a szükséges termékekre korlátozták a vásárlásaikat a bizonytalan időkben, a másik, hogy különösen látványos volt az online kereskedelem felfutása az FMCG-termékek területén, ahol jóval alacsonyabb volt az e-kereskedelem aránya a koronavírust megelőzően.

Érdekes jelenség volt még a pánikvásárlások megindulása tavasszal. Gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy a WHO globális pandémiának nyilvánította a Kínából kiindult koronavírus-járványt, a fogyasztók elkezdtek készleteket felhalmozni otthon, az üzletek pedig nem tudtak lépést tartani a kereslettel, így rövid időn belül hiánycikké váltak az olyan alapvető termékek, mint a kézfertőtlenítők, a wc-papír, vagy a liszt.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire fertőző a koronavírus, érthető módon az emberek igyekeztek csökkenteni az érintkezést idegenekkel, ami a boltok látogatását visszavetette. Bár voltak aggasztó hírek tavasszal, miszerint a koronavírus életképes marad napokig a felületeken, a hivatalos álláspont szerint annak az esélye, hogy valaki egy házhoz rendelt termék csomagolásától megfertőződjön, minimális, a legnagyobb kockázatot a futárral való kontaktus hordozza. Így lett az online vásárlás a koronavírus-időszak biztonságos bevásárlási formája.

Nem lehet azt mondani, hogy minden termékkategóriában általánosan felfutott volna az e-kereskedelem. Például az ékszerek, vagy a divatcikkek vásárlásai visszaestek, de ez nem csak internetes vásárlásokra igaz, hanem általában csökkent az ilyen jellegű termékek kereslete. Nagy felfutást mutatott viszont az élelmiszerek mellett az orvosi termékek, a tisztítószerek, vagy az otthoni munkához kapcsolódó termékek internetes forgalma.

Összességében a kiskereskedelemnek nem kedvezett a járvány, de az e-kereskedelem régóta várt gyors felfutása legalább megkezdődött. Mint minden válság, a mostani is rejt lehetőségeket, azok a vállalatok például, akik időben invesztáltak az online üzletük erősítésére, piaci pozíciót szereztek.