A koronavírus a padlóra küldte az olajipart, de a meccsnek még nincs vége

A koronavírus-járvány által egyik leginkább sújtott szektor idén a turisztika és a légiközlekedés mellett az olajipar volt, amely elképesztően gyengén teljesített az év egészét tekintve még annak ellenére is, hogy november óta azért már adott magáról némi életjelet. Ettől függetlenül a járvány előtti teljesítménytől még nagyon messze vannak az olajtársaságok, akik hatalmas veszteségeket szenvedtek el tavasz óta, és jellemzően igyekeznek minden létező módon lefaragni a költségeiket, kezdve a beruházások és az osztalékok visszavágásától egészen a munkaerő jelentős mértékű elbocsátásáig. Ez azonban már nem csak a túlélés érdekében történik, hanem azért is, hogy megpróbáljanak megújulni az olajtársaságok, de egyelőre a jelek szerint még nem állnak igazán a helyzet magaslatán.

A leggyengébb láncszem

Az idei év biztosan nem az olajiparé lesz, az energetika gyakorlatilag az S&P 500 részvényindex leggyengébben teljesítő szektora volt 2020-ban, ami messze a többi mögött kullogott, és közel 40 százalékkal került lejjebb. Ez szinte a tükörképe a legjobban teljesítő technológiai szektornak, amely viszont több mint 40 százalékkal emelkedett az év eleje óta. Az energetikai szektor gyenge teljesítménye jól látható az alábbi ábra alapján is:

Forrás: Yardeni Research

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a koronavírus-járvány kitörését követően az energetika volt az, amely a legnagyobbat bukott a tavaszi esések során az S&P 500 szegmensei közül, majd egészen júniusig a többi szektorhoz hasonlóan egy erőteljes visszapattanás volt megfigyelhető. Az energetika menetelése azonban a többi iparágtól eltérően nem folytatódott tovább és egészen novemberig az ismételt hanyatlás jellemezte. Ezt követően aztán a hatékony koronavírus-vakcina megjelenése után hatalmasat ralizott a szektor, de még így is messze elmarad az egész év tekintetében minden mástól. Abban sem volt igazán jelentős eltérés, hogy az energetika melyik szegmenséről beszélünk, a kutatás-termelés, az olajipari szolgáltatások és a finomítás-kereskedelem is ugyanúgy szenvedett, legalábbis az S&P 500 tagjainak tekintetében.

A gyenge teljesítmény következménye az is, hogy:

az energetika november végén az S&P 500 index legkisebb súlyú szektora volt, annak mindössze 2,3 százalékát tette ki, miközben a technológiai szegmens már 27,6 százaléknál járt, vagyis utóbbi pontosan 12-szer nagyobb.

Az S&P 500 energetikai vállalatai között található többek között az Exxon, a Chevron, az Occidental Petroleum vagy a Schlumberger is, összesen 25 vállalat.

Mindezek alapján annyira nem meglepő, hogy a nagyobb olajipari vállalatok részvényei idén nem teljesítettek túlságosan fényesen:

A 2020-as gyenge teljesítmény mögött természetesen a koronavírus-járvány következtében bedőlő olajipari kereslet összeomlása húzódik meg, bár a szektor problémái azért messzebbre vezetnek, hiszen már közel egy évtizede csökkennek az olajárak, miközben egy nagyobb strukturális átalakulás is zajlik, ahol egyre növekszik a megújuló energiatermelés szerepe. Ez egy óriási kihívás a szektor számára, aminek a kezelésében a szereplők azért még egyelőre nem állnak teljesen a helyzet magaslatán, de erre még visszatérünk.

Gyenge teljesítmény, alacsony értékeltség

Az olajipari részvények árfolyamának esésével párhuzamosan a vállalatok piaci kapitalizációja is jelentősen csökkent.

Ha csak az alábbi 12 olajtársaságot tekintjük, akkor is nagyjából mintegy 400 milliárd dollárnyi érték tűnt el 2019 vége és 2020 decembere között, ami egészen hihetetlen.

Ez az 1 év alatt kialakuló különbség a jelenlegi értékelésekkel számolva valamivel több mint 2 Exxonnak felelne meg. A vállalatok értéke persze folyamatosan változik, de ugyanakkor sokat elmond arról, hogy milyen évük volt az olajtársaságoknak 2020-ban.

Az árfolyamok zuhanása és a piaci kapitalizáció jelentős zsugorodása mögött azonban nem csak a kedvezőtlen befektetői szentiment áll, hanem a valós teljesítmény romlása is. Ha a vállalatok előző pénzügyi év végén elért és az idei évre várható EBITDA-ja közötti különbséget tekintjük, akkor az alábbi kép rajzolódik ki:

Önmagában természetesen az EBITDA, vagyis a kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti eredmény nem mond el mindent az egyes olajtársaságok teljesítményével kapcsolatban, de azt jól mutatja, hogy valós problémákról van szó. Az olajár csökkenése miatt ugyanis jelentősen romlottak a társaságok bevételei, főként a második pénzügyi negyedévben, amikor a koronavírus-járvány miatt összedőlt a kereslet. Ekkor volt ugye az az érdekes jelenség is, amikor negatívvá vált az olaj ára egy rövid időre. Ezzel szemben a harmadik negyedéve már jellemzően jobban sikerült ezeknek a vállalatoknak, de az egész év tekintetében persze nem annyira jó a helyzet. A költségcsökkentések hatásai pedig csak fokozatosan fognak jelentkezni. Ez meglátszik erősen a vállalatok árazásán is, amivel nem régen foglalkoztunk a Mol kapcsán itt is:

Itt az a kép rajzolódott ki alapvetően, hogy az olajtársaságok árazása többnyire nem túl magas, számos esetben 10 vagy annál is alacsonyabb a 2021-es előretekintő P/E szorzó értéke, ide tartozik a Mol, de az OMV és a PKN Orlen is.

Hatalmas leírások, több tízezer fős elbocsátások

A Shell a napokban jelentette be, hogy további 3,5-től 4,5 milliárd dollárig terjedő értékcsökkenési leírást fog végrehajtani a negyedik negyedévre, amely elsősorban a Mexikói-öbölben lévő Appomattox mélytengeri olajmezőt, olajfinomítók bezárását és néhány cseppfolyósított földgáz (LNG) szerződést érint. Ezzel együtt az olajóriás idén már több mint 22 milliárd dollárnyi leírást jelentett be, a mostaniak egy része a jövő évi átalakításokkal lesz majd kapcsolatos, így nem egyszerre fogja elkönyvelni mindet.

Ezzel nincs egyedül egyébként a Shell, hiszen számos másik szektortárs is tett már hasonló lépéseket az olajkereslet jelentős csökkenése miatt. Az Exxon például nem régen jelentette be, hogy története legnagyobb értékcsökkenési leírását fogja végrehajtani, aminek a mértéke elérheti a 20 milliárd dollárt is. Ennek nagy része egy korábbi felvásárlással kapcsolatos, a társaság még 2010-ben fizetett mintegy 30 milliárd dollárt a főleg palaolajban utazó XTO Energy nevű cégért, illetve átvállalt ezzel több milliárd dollárnyi hitelt is. Még a korábbi CEO, Rex Tillerson is elismerte, hogy:

Talán túl sokat fizettünk érte.

Jól mutatja az idők változását, hogy 2013-ban az Exxon még a világ legértékesebb vállalata volt piaci kapitalizáció szempontjából (ekkor voltak utoljára 100 dollár felett az olajárak), idén azonban 92 év után még a Dow Jones indexből is kikerült a cég, a helyére a technológiai szektorból jövő Salesforce került be. Itt egyedüli olajvállalatként már csak a Chevron tartózkodik.

Az alább látható, hogy a nagyobb olajtársaságok mekkora leírásokat jelentettek be az elmúlt pár negyedév során:

Forrás: Reuters

Ez persze nem jelenti azt, hogy a méretes leírások a vállalati kasszát is csökkentenék, hiszen ezek készpénzmozgással nem járó veszteségek.

Az üzenete ezeknek inkább az, hogy számos korábbi beruházás vagy felvásárlás a jelenből visszatekintve már egyáltalán nem tűnik annyira kifizetődőnek, mint azt korábban gondolták a vállalatok vezetői. Esetenként túl sokat fizettek, mint az XTO Energy esetében, vagy a beruházás megtérülése alacsonyabb lesz a korábban vártnál, esetleg veszteséges (pl. palaolaj vagy mélytengeri kitermelés).

Még egy további érdekes vetülete a hatalmas leírásoknak, hogy azok csökkentik a meglévő eszközök könyv szerinti értékét, ezen keresztül pedig a jövőbeli terv szerinti értékcsökkenési leírásokat is, ami pedig magasabb nyereséget eredményezhet minden egyéb változatlansága mellett is.

Ez persze nem azt jelenti, hogy az olajtársaságok jelenlegi helyzete ne lenne rossz:

A BP még júniusban jelentette be, hogy megválna a munkaereje 15 százalékától, mintegy 10 ezer főtől.

még júniusban jelentette be, hogy megválna a munkaereje 15 százalékától, mintegy 10 ezer főtől. A Shell szeptember végén közölte, hogy 9 ezer főt tervez elbocsátani 2022-ig, ami 10 százaléka a globális munkaerőnek.

szeptember végén közölte, hogy 9 ezer főt tervez elbocsátani 2022-ig, ami 10 százaléka a globális munkaerőnek. Az amerikai olajóriások közül pedig a Chevron közel 7 ezer, az Exxon pedig 14 ezer főtől válik meg, amik szintén 10-15 százalékos leépítést jelentenek.

közel 7 ezer, az pedig 14 ezer főtől válik meg, amik szintén 10-15 százalékos leépítést jelentenek. Más, kapcsolódó iparágak sem jártak sokkal jobban, a világ legnagyobb olajipari szolgáltatója, a Schlumberger, a munkaereje negyedét, mintegy 21 ezer főt bocsát el, de a Baker Hughes is több ezer főtől válik meg.

Ha csak a fenti listán szereplő vállalatok elbocsátásokkal kapcsolatos bejelentéseit adjuk össze, már az is több mint 60 ezer főt jelent, jellemzően 2022-ig.

A leépítések elsősorban a kutatás-termelés és az olajfinomítói üzletágakat érintik, ahol egyébként is jellemzően igyekeznek csökkenteni a beruházási költségeiket a vállalatok. Itt szinte kivétel nélkül mindegyik nagyobb vállalatól érkezett már ezzel kapcsolatos bejelentés. A másik terület, amihez mostanában többen is hozzányúltak, az az osztalékokat érintette. A Shell például a második világháború óta először csökkentette az osztalékfizetéseket, amit a harmadára csökkentett a brit-angol olajóriás. Azzal kapcsolatban is többen kételkednek, hogy az Exxon tartani fogja-e a kifizetéseit.

Messze a megújulás, de javul a teljesítmény

Az olajtársaságok azonban nem csak a túlélés miatt igyekeznek faragni a költségeiken, hanem azért is, hogy megpróbáljanak megújulni, de ezzel kapcsolatban sem teljesen egységes a kép egyelőre. Az a tendencia látható azonban több esetben is, hogy a nagyobb olajvállalatok egy része, mint a BP, a Shell, a Total vagy az Equinor a zöld energia és a villamosenergia-termelés felé mozdult el. Ez azt jelenti, hogy az olajtársaságok is felvásároltak különböző megújuló energiákkal kapcsolatos cégeket vagy ilyen projektekben vesznek részt, legyen szó szél-, nap- vagy vízenergiáról, vagyis a nem fosszilis alapú energiatermelés felé próbálnak elmozdulni. Ezek a projektek azonban még többnyire igen kezdetleges fázisban járnak, a bevételek egy elhanyagolható részét képezik, vagy csak a retorika szintjén jelentek meg. Ezt jól jelzi a Rystad Energy energetikai kutatócég egy korábbi elemzése, ahol az látható, hogy

a többségében a norvég állam tulajdonában álló Equinor lesz felelős az olajipar megújuló energiás beruházásainak több mint 50 százalékáért a következő 5 évben.

Forrás: Rystad Energy

Végül az sem elhanyagolható tény, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség becslései szerint az olaj kereslete még akár 2030-ig növekedő pályán is lehet, bár mások szerint már túl vagyunk a csúcson. Annyi azonban biztos, hogy az energiaátmenet nem holnap fog megvalósulni, hanem fokozatosan. Ez azt is jelenti, hogy azért olajra még egy jó pár évig szüksége lesz az emberiségnek, vagyis az a veszély nem fenyegeti az olajtársaságokat, hogy holnap már ne lennének ügyfelek. Ezt kiválóan mutatja az is, hogy a hatékony koronavírus-vakcinák hírére kilőtt az olaj árfolyama, és az olajtársaságok részvényei is nagyot mentek, sőt, az energetika november messze legjobban teljesítő szektora volt az S&P 500-nak, közel 30 százalékkal került feljebb, miközben a technológiai cégek például csak 13 százalékot emelkedtek. A közelmúlt emelkedését az is segítette, hogy az OPEC+ hosszas huzavona után megállapodott abban, hogy januártól a tagországok végül nem 2 millió, hanem csak 500 ezer hordóval növelik az olajkitermelésüket és utána havonta egyeztetnek a további kvótákkal kapcsolatban. Másrészt a befektetők részéről is elindult egy rotáció a ciklikus részvények felé, ami tovább segítette az emelkedést.

Forrás: Yardeni Research

