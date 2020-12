Harminc év a pesti tőzsdén - Az Ibusz-részvénytől a V-alakú kilábalásig

Idén ünnepelte volna újraalakulásának harmincadik évfordulóját a Budapesti Értéktőzsde - már ha a szokatlan körülmények közepette lett volna mód és szándék az ünneplésre. A tőzsde hőskorának huszonéves szereplői ma már - ha nem hagyták el a piacot - bankok és brókerházak vezérigazgatói székében ülnek vagy a napi munkától - de nem a kereskedéstől! - már régen visszavonult magánbefektetők. A harmincadik tőzsdeév a korábbiaknál jóval eseménydúsabbnak bizonyult. A BUX index megjárta a mennyet (február 20-án 45792 pontos abszolút csúcsot) és a poklot is, egyetlen hónap alatt 16 ezer pontot zuhanva. Három évtizedre éppen három drámai esés és ugyanennyi feltámadás jutott.

A szocializmus négy évtizede alatt felnőtt gimnazisták, egyetemisták a tőzsdét - már ha ismerték a fogalmat - a pocakos kapitalistákkal, a kizsákmányolással azonosították. A pártállami döntéshozók sem tudtak sokkal többet, ezért azután csak arra kellett ügyelni, hogy az új magyar tőzsdét megteremteni szándékozó fiatal bankárok, jogászok és a körülöttük forgolódó néhány pénzügyi újságíró ezt a szót lehetőleg ne írja le. A nyolcvanas évek második felében - a hatalmas vállalati tőkehiány miatt - már megjelentek a lakossági pénzek felszívására szolgáló kötvények, amelyek a monopolhelyzetben lévő lakossági bank 5%-ánál lényegesen magasabb, 11 %-os kamatot kínáltak a lakosság legmerészebb töredékének.

1987 végén 22 akkori bank szakemberi már értékpapírkereskedelmi megállapodást is kötöttek, és céljuk egy "értékpapír információs és kereskedelmi központ" létrehozása volt. Amit persze maguk között már tőzsdének neveztek. A korabeli viszonyokra jellemző, hogy az ennek alapján létrejövő alig négyfős szervezet két szobáját a Vörösmarty téren, a korábbi Állami Fejlesztési Bank palotájában egy "kétfenekű" tábla jelölte: az egyik oldalán Tőzsdetitkárság, a másikon - amely a pártállami emberek érkeztével vált láthatóvá - Értékpapírkereskedelmi Titkárság szerepelt.

A rendszerváltás évében, 1990-ben gyorsan pörögtek az események. Februárban az Országgyűlés elfogadta az első Értékpapírtörvényt, tavasszal - az első szabad választások előtti hetekben - felállt az Állami Vagyonügynökség, és elindult - eleinte meglehetősen spontán, "vadkeleti" módon - az állami cégek privatizációja.

A 42 éves szünet után újraéledő Budapesti Értéktőzsdét óriási nemzetközi érdeklődés övezte, az első tőzsdenapon - 1990 június 21-én - a Váci utcai akkor modern irodaház első emeleti, alig 100 négyzetméteres termébe alig fértek a kereskedők a sok tv-stábtól. Az első - és egyetlen - részvény, amellyel kereskedni lehetett, az Ibusz volt, az akkor már 88 éves múltra visszatekintő állami utazási iroda papírja.

Az Ibusz privatizációját szervező osztrák brókercég maga sem mérte fel reálisan az érdeklődést. A 4900 forinton kínált 440 ezer részvényre 23-szoros túljegyzés érkezett, 95 százalékban külföldről, itthon a névérték ötszörösét mindenki drágállotta. Az első nap végén - a mai New York-i tecno-bevezetéseket idézve - 8000 forint volt az árfolyam, két nappal később már 12500. (Magam a második napon, a duplázásnál szálltam ki, és meglepődtem, milyen egyszerű dolog a tőzsdézés...) A sajtóban és a parlamentben azonnal megfogalmazódott a vád: elkótyavetyélték a családi ezüstöt... Mire a vagyonügynökség vezetői vették a kalapjukat és a kormányzat további megfontolásig leállította a privatizációt, a papír elindult lefelé. Augusztus végén - a kuvaiti háború idején- már csak a kibocsátási árát érte, és már alig akadtak vevői.

Nem úgy a többi, semmiből előkerült, múlt - és sokszor tevékenység - nélküli papírnak. A vállalati bűvészkedéssel foglalkozó, meglehetősen átláthatatlan Dunaholding részvényét a nyilvános kibocsátás előtt már bevezették a parkettre és önkötésekkel hajtották fel jóval a kibocsátási ár felé az árfolyamot - miközben a jegyzéseket mennyiségi korlát nélkül fogadta el a cég... A Fotex bevezetéskori értékének 90 százalékát a márkanév adta, a Müszit pedig úgy vették éjszakai sorban állással az emberek, hogy a szuggesztív tévéreklámból csak éppen az nem derült ki, mit is csinál és hogy hívják a céget. Apropó sorban állás: a kezdeti évek befektetői stratégiájának ez volt a legfontosabb eleme, a tőzsdézés ízére ekkor ráérző egyetemisták - sokan közülük később bankárok, alapkezelők lettek - többnyire bérsorbanállóként kezdték pályafutásukat, mivel a kedvezményes, kárpótlási jegyes kibocsátásoknál egy-egy befektetőnek - igaz, nagyon olcsón - csak minimális pakett jutott. A befektetői stratégia egyszerű volt: vegyél minél több névre, a bevezetés után pedig add el gyorsan, mert mire a következő jegyzés indul, esni kezd...

Az első lelkesedés elültével 1991 elejétől három évig Csipkerózsika-álmát élte a BÉT, pedig már indexe is volt. A BUX-ot az 1991 január eleji kezdőérték alapján, 1000 ponttól számolták és számolják ma is. Az 1993 júniusi 700 pontos mélyponthoz képest ma már 60-szor magasabban áll az index, igaz, az első évek papírjai közül ma már egyikkel sem kereskednek a BÉT-en. (Legfeljebb az akkori Konzum nyomait fedezhetjük fel a mai Opusban - többszöri tulajdonos - és tevékenységváltás után.)

A magyar lakosság a kilencvenes évek elején tanulta meg a hossz és a bessz fogalmát. Előbbit először 1994 januárjában, amikor egy hónap alatt 80 százalékkal emelkedtek az árfolyamok, néhány kisebb állami cég (Primagáz, Globus, Domus) tőzsdei privatizációja nyomán. Utána újabb csaknem kétéves bessz-periódus jött, az ország kis híján államcsődöt jelentett. 1994 nyarán hiába került a parkettre az Egis és a Richter, a következő nyáron az OTP , majd novemberben a Mol részvénye, (előbbi a mai névérték tízszeresén 1200, utóbbi a nyolcszorosán 1200 forintért) , a vevők eltűntek. 1996 januárjában viszont rögtön az Újév utáni napon egy csapásra megváltozott a helyzet: a külföldi alapkezelők OTP-t, Molt, Richtert vettek. (Ekkor tanulták meg a magyar kisbefektetők az "átsúlyozás" terminus jelentését...)

A nagy hossz 17 hónapon át tartott, a BUX az 1995 végi 1530 pontról 1997 augusztusára 8483 pontig száguldott. A világ tőzsdéinek rangsorában 1996-ban a budapesti a maga dollárban számított 133 százalékos hozamával a buborékot fújó moszkvai börze után a második volt. Közben tőzsdére került a BorsodChem és a TVK, kárpótlási jegyért is lehetett részvényeket jegyezni. A sajátos magyar innováció, a kárpótlási jegy is likvid tőzsdei termékké vált, a lejárat és kamatozás nélküli állami adósságkupon napi forgalma időnként a Richterét is beérte.

Az első nemzetközi válság, amelyet a magyar befektetők is megéreztek, az 1997 októberi távol-keleti krízis volt. Sokan nem értették, hogy ha a baht esik, miért kell követnie a forintnak is. Gondban voltak az állami vagyon kezelői is, ekkor készült a kormány és az akkor piacvezető brókerház, a CA a minden korábbit (és későbbit is) felülmúló emisszióra, a Matáv (a mai MTel) egymilliárd dolláros kibocsátására. A távközkési papírt 1997 november 13-án vezették be a BÉT-re és egyidejűleg a New York-i tőzsdére. (Ide azóta sem jutott el más magyar részvény.) Az egyidejűség kedvéért az akkoriban csak fél kettőig nyitva tartó BÉT-en tartottak egy fél órás délutáni kereskedést, amelyen csak a Matávra lehetett kötni.

A Matáv elűzte a rossz hangulatot. Az év végéig 50 százalékkal nőtt az index (a Matáv pedig 730- ról 1000-re), másfélszeresére nőtt a BÉT kapitalizációja (ismét 8000 pontra), és folytatódott a hossz. Az évtized BUX-csúcsát 9016 ponttal 1998 áprilisában érte el a tőzsde, ekkor már 70 brókercégnél több tízezer kisbefektetők kereskedett részvényekkel és gyorsan népszerűvé vált a BÉT mellett az Árutőzsdén is működő határidős devizapiac is. Ez a “kosarasok” vadászterülete volt, aki kihasználva a jegybank csúszó leértékelési politikáját, a forint valutakosának 70-30 százalékos arányában adták el a leértékelési ütemnél kedvezőbb határidős árfolyamon a márkát és a dollárt. Mivel a piac nagyobbnak árazta a forint árfolyamkockázatát, menetrendszerűen lehetett nyerni. Egészen augusztusig...

A BÉT életében alighanem az 1998 augusztusi orosz válság volt az eddigi legnagyobb megrázkódtatás. Az orosz államcsőd nyomán a külföldi alapok árkorlát nélkül adták el a magyar papírokat (és adták a forintot is), a hazai kisbefektetők pedig nem tudtak vásárolni, mert maguk is a határidős devizapozícióik vagy a lombardhiteleik fedezésével próbáltak megbirkózni. (Sok esetben sikertelenül.) Egy hónap alatt a BUX 8800 pontról 3775 pontig esett, tucatnyi brókerház és a lombardírozó részvény- és kosarazó devizajátékosok százai mentek tönkre. A magyar kisbefektetők aránya a teljes részvényállományból a válság előtti egyharmados szintről egyhatod alá esett.

A 90-es évtized hektikus tőzsdei története 1999 őszén a nyílt kikiáltásos kereskedéstől, ezzel a legendás Vörösmarty téri tőzsdeteremtől való búcsúval zárult. Ekkor már a brókerek új generációja használja az MMTS kereskedési rendszert. Új papírok ugyan nem érkeznek a parkettre (a Synergon 1999 májusi premierje után az FHB 2003 végi bevezetéséig), de az évezred egy újabb hossz-szal zárult. A dotcom-lufit nem csak a Wall Streeten, de a Vörösmarty téren is fújták. Csak éppen itt nem voltak technológiai részvények, így a Matáv emelkedett 2650 forintig, és az Antenna árfolyama nyolcszorozódott, 17 ezerig. A legkülönösebb a Fotex esete volt, itt az amerikai trendekre mindenkinél gyorsabban ráérző fő tulajdonos, Várszegi Gábor csak belengette az “elektronikus áruház” gondolatát, máris 90 forintról 500 fölé emelkedett a részvény - miközben senki nem is sejtette, hány év múlva indulhatna meg itthon az internetes áruház... (Egyébként hat év múlva már egy igazi netes könyváruház, a Bookline debütált a tőzsdén, de ez akkor már nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját.)

A dotcom-lufi kipukkanása, még inkább a világot megrázó 2001 szeptember 11-i sokk után szűkös esztendők következtek a BÉT-en. Évről-évre csökkent a forgalom, nem jöttek új papírok, fogyatkoztak a brókercégek. A brókerházak többsége annyira nem bízott a magyar tőzsde hosszútávú jövőjében, hogy hihetetlenül olcsón váltak meg az ekkor rt-vé alakuló BÉT részvényeitől, amelyeket három jó szimatú egyéni befektető (egyikük e sorok írója volt) vásárolt föl. A BÉT és az akkor már igencsak szenvedő BÁT (Árutőzsde) többségének birtokában a nagytulajdonosok a két tőzsde egyesítését, és azok az elszámolóházzal együtt történő tőzsdei bevezetését is fontolgatták, ám az végül - 2004 májusában - a többségi pakett a Bécsi Értéktőzsde vezette konzorciumnál kötött ki. Bő egy évtizedig a BÉT a bécsiek vezette közép-európai tőzsdei holding részeként működött vagyis inkább vegetált. Aktívabb szerepvállalásra, új bevezetésekre inkább csak az utóbbi öt évben került sor, mióta az MNB a BÉT meghatározó (88 százalékos) tulajdonosa. Az új felállás ugyanakkor jelzi, hogy az intézmény elég távol került a kezdeti modelltől, amely tagjai önszerveződésén alapult.

A 2004-es EU-csatlakozás viszont ismét a magyar részvényekre irányította a figyelmet, ráadásul ebben az időben már megindult az OTP, a Richter és főként a Mol régiós terjeszkedése. Utóbbi a fő konkurencia, az osztrák ÖMV aggodalmait is felkeltette, az osztrák cég megpróbálta felvásárolni a Molt. A magyar cég sikerrel - és a magyar belpolitikával példátlan pártközi konszenzussal elfogadott jogszabályi segítséggel - védekezett. Az izgalmas felvásárlási csata közben az olajpapír azóta sem látott csúcsára, 30 ezer forintra (ez a mai névértéken 3750 forint) emelkedett.

A 2008-as tőzsdeválság a BÉT-et sem kerülte el. A drámai áresések mértékét jelzi, hogy az 2008 tavaszán még csaknem 11 ezer forintot érő OTP 1999 márciusában 1500 forintig zuhant, az index pedig ekkor a másfél évvel azelőtti, 30 ezres csúcsának kevesebb, mint harmadán állt, ám a magyar kisbefektetők tanultak a korábbi tapasztalatokból, és a mélyponton inkább vásároltak.

A brókercsődök is elmaradtak. (A BudaCash és a Quaestor 2015-ös bukásáért sem a piac okolható, mindkét esetben sokéves gátlástalan fehérgalléros bűnözés vezetett a csődhöz.) A magyar részvénypiac a válság után gyorsan magára talált (2010-re már az előző csúcs háromnegyedénél járt a BUX), ám ezután ismét ínséges évek következtek és csak 2016-17-ben következett egy új, két év alatt 80 százalékos hossz. Ekkor már az OTP régen átvette a Mol korábbi mozdony-szerepét az indexben, a Matávból lett MTelekom pedig jóformán alvópapírrá vált. A távközlési cég az 1997-es bevezetéskori értékének alig felét érte, vagyis kevesebb, mint tizedét az OTP-nek. (Húsz ével korábban még az ötszörösét.)

A harmincadik év is rekorddal (meg 15 ezres OTP-vel) kezdődött, majd a véres március nyomán megindultak a találgatások, V, W, U, esetleg - a pesszimisták szerint - L alakú lesz a koronavírus évének index-alakulása. A BUX persze ezúttal sem tért el nagyon a nemzetközi trendektől, csak éppen technológiai részvények híján kevésbé meredek volt a visszatérés. A tőzsdei játékosok még újabb nemzedéke éppen ezért már jórészt a Nadaq-on bontogatja a szárnyait, ám megmaradt egy néhány ezer befektetőből álló mag, amely kevesli a blue chip-ek által nyújtott lehetőségeket és időről-időre új kedvencet talál magának. Így mutatott be az utóbbi két évben hol az Enefi, hol a Futuraqa, vagy éppen a Nutex és a Delta 50-100 százalékos villámgyors, persze inkább csak a távolabbi remények által táplált árrobbanásokat.

Az emberöltőnyi idő alatt a magyar tőzsde - noha olyan kulcsszektorok hiányoznak a parkettről, mint a hagyományos energia, autógyártás, agrárium és élelmiszeripar - a magyar gazdaság integráns részévé vált, még ha a tőzsdei részvénykapitalizáció aránya a magyar GDP-ből az 1997 végi 36 százalékról mára a felére olvadt is le. Ha az utóbbi egy-két évben elindult folyamat - új, kisebb, de gyorsan fejlődő, innovatív magáncégek bevezetése, mint az Auto Wallis, DM-Ker, Gloster, Cybergastro - folytatódik, és felnőnek a közepes, 200-1000 millió euró kapitalizációjú társaságok, talán még a blue chipek húsz éve változatlan mezőnye is bővülhet.

