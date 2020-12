Újra repülhet az USA-ban a Boeing botránygépe

Emelkedik a Boeing részvényének árfolyama a keddi kereskedés előtti órákban arra a hírre, hogy a korábban két katasztrófát is megélt 737 Max gépük először repülhet ma az Egyesült Államokban, New York és Miami között fogja szállítani az ominózus gép az American Airlines utasait.

A 737 Max típusú gépeket az amerikai légügyi felügyelet még 2019 márciusában vonta ki a forgalomból 20 hónapra, mert két gép is típushiba miatt zuhant le. Az engedélyt novemberben kapta meg újra a gép, ma pedig megtörténik az első utasszállítás is az Egyesült Államokban a 737 Max-on, New York és Miami között fogja szállítani a botránygép az American Airlines utasait.

Egyébként már december eleje óta alkalmazzák az ominózus gépet többek között Brazíliában és Mexikóban, körülbelül 250 repülésen van már túl a 737 Max – igaz nem teljesen zökkenőmentesen, ugyanis az Air Canada Arizona és Montreál között közlekedő 737-8 Max típusú repülőgépe motorhiba miatt leszállásra kényszerült Tucsonban december 25-én.

A Boeing 737 MAX első légi katasztrófája 2018 októberében volt, akkor a Lion Air JT610-es járata zuhant le, fél évvel később az Ethiopian Airlines ET302-es járatát teljesítő gép szenvedett balesetet. Mindkét eset nem sokkal a felszállás után történt, a vizsgálatok kiderítették, hogy a MAX új fejlesztésű átesésvédelmi rendszere műszaki hiba és tervezési hiányosságok miatt úgy érzékelte, a repülőgép átesett, ezért lefelé nyomta a gép orrát. Ebből a helyzetből a pilóták már nem tudták kihozni a gépet, és lezuhantak.

A Boeing azóta több milliárd dollárt fordított a gép áttervezésére, a tilalom visszavonásával egyidejűleg a hatóság légi alkalmassági direktívát adott ki, ebben rögzítették, hogy milyen módosításokat kell végrehajtani. Emellett előírták a korábban nem kötelező, pilótáknak szóló átképzési program teljesítését is.

Steven Dickson, az amerikai szövetségi repülésügyi hivatal vezető tisztviselője úgy fogalmazott az engedély megadása után, hogy száz százalékig biztonságos a repülőgép, ezért is engedélyezték a kereskedelmi járatok újraindítását.

A Boeing lassú felépülési folyamatának fontos mérföldköve lehet a 737 Max visszakerülése az állományba, a remek hír ellenére azonban Dave Calhoun, a vállalat cégvezére óvatosságra int – a szakember szerint

még legalább három évbe fog telni, mire visszanyeri a pandémia előtti átlagos forgalmat és bevételi szinteket a légiipar.

Nagyon megszenvedte a koronavírus-járványt a Boeing, ez a részvényárfolyamon is meglátszik: a novemberi visszapattanás ellenére is közel 34 százalékos a mínusz idén.

