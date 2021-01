Koronavírus: megtörtént a vakcina-csoda, egy év alatt lett a világnak oltóanyaga

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Általánosságban az a vélekedés, hogy egy hatékony és biztonságos vakcina kifejlesztése 10 évbe telik. Az, hogy a koronavírus genetikai kódjának januári megismerését követően 10 hónappal már engedélyezett vakcina készülhetett, az új technológiák sikerességének, a gyógyszergyártók és biotechnológiai cégek példátlan erőfeszítéseinek, és az engedélyeztetési folyamatok meggyorsításának köszönhető.

A Virológia Nemzeti Laboratórium munkatársa, Kemenesi Gábor összeállítása a különböző vakcina-technológiákról:



Első generációs vakcinák



Idesorolható minden olyan technológia, amelyben a teljes vírust használják fel az immunrendszer serkentésére. Alapvetően két csoportot különíthetünk el: az elölt (inaktivált) kórokozóra és a gyengített (attenuált) kórokozóra épülő vakcinát. Az attenuált vakcinák legismertebb példája az MMR- (morbilli-mumps-rubeola) vakcina, míg az elölt kórokozót tartalmazó vakcinára a Hepatitis A vagy a Rabies (veszettség) elleni oltás.



Második generációs vakcinák



Idesoroljuk a molekuláris biológia eszközeivel létrehozott olyan vakcinákat, amelyek főként a fehérjetisztítási eljárások és a nagyüzemiin vitrogyártási folyamatok erősödésének köszönhetően fejlődhettek ki. Ebben az esetben a vírus genetikai anyaga nélküli, immunogenitásban hatásosfehérjéket használnak. Ez jelenthet fehérjealegység-vakcinát, melyre kiváló példa a Hepatitis B elleni vakcina. Egy másik csoportjukat a vírusszerű részecskén (virus like particle, VLP) alapuló vakcinák alkotják, amelyekben a vírus teljes értékű és hiánytalan fehérjestruktúráját használják fel a replikációhoz szükséges genetikai örökítőanyag nélkül. Ezen a technológián alapul a humán-papillomavírus elleni vakcina is.



Harmadik generációs vakcinák



A technológia alapját az a megközelítés adja, hogy az immunogenitásban szerepet játszó kulcsfehérje vagy kulcsfehérjék elkészítését a szervezetre kell bízni, mivel csupán a fehérje előállításához szükséges nukleinsav-molekulát juttatják be a szervezetbe.



A molekuláris biológia és nanomedicina elmúlt évtizedben tapasztalt nagyfokú fejlődése tette lehetővé a nukleinsav-alapú vakcinák ilyen mértékű előretörését a mostani járványban, különösen a rendkívüli tisztaságú nukleinsav előállítása és a bejuttatásához szükséges nanopartikulum, például lipid-nanorészecske technológiai fejlődése. Ennek a technológiának köszönhető az első engedélyezett nyugati vakcina, a Pfizer és a BioNTech oltóanyaga.



A harmadik generációs vakcinatechnológiák egy másik csoportját a vektorvakcinák képezik. Ezekben egy a koronavírustól eltérő vírust használnak a bejuttatáshoz, amelynek során a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét a vektorként használt vírus genetikai állománya hordozza. Így a vektorként felhasznált, betegséget nem okozó vírus juttatja be a kifejezni kívánt célgént. A vektorként használt vírus általában valamely humán vagy nem humán adenovírus módosulata, számos fejlesztő alkalmazza ezt a technológiát.



- Az orosz Gamaleya Intézet (Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology) egy harmadik generációs, adenovírus-alapú vakcinát fejlesztett. Ebben az esetben a vakcina két dózisában két különböző adenovírus-vektort alkalmaznak (Ad5 és Ad26).



- Az Oxford/AstraZeneca által fejlesztett vakcina egy csimpánzadenovírus-vektort tartalmazó, modern konstrukció.



- Egy másik, klinikai tesztelési fázisban lévő vakcinajelölt (Merck /Themis Bioscience /Institut Pasteur) a kanyaróvírus egyik laboratóriumi gyengített törzsét használja vektorként.

A koronavírus-vakcináért folytatott versenyfutás egy új technológia, az mRNS-vakcinák felemelkedését hozta el, aminek alapja egyébként egy magyar származású kutatónőhöz, Karikó Katalinhoz kötődik.

A vakcinaverseny győztesének a Pfizer és a BioNTech oltóanyagát kiálthatjuk ki a nyugati vakcinák közül (bár Oroszországban és Kínában már hónapok óta van engedélyezett, saját fejlesztésű vakcina, amivel oltják az embereket, de ezek egyelőre csak a saját országukban kaptak jóváhagyást). A Pfizer vakcinája decemberben megkapta az amerikai gyógyszerfelügyelet és az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét is, így elkezdődhetett a tömeges oltás.

Hogy működik az mRNS-vakcina?



Az mRNS-vakcinát lipid nanorészecskékkel juttatja be a szervezetbe az oltás, ami a bevitelt követően a vírus tüskefehérjéjét készítteti el a sejtjeinkkel, így alakítva ki az immunitást. Amíg hagyományos vakcinák inaktivált vagy elölt vírusokat, vagy vírusrészecskéket tartalmaznak az immunválasz kiváltása érdekében, addig az mRNS vakcina egy üzenetet kézbesít a szervezet sejtjei számára, amely a tüskefehérje képzésére utasítja a sejteket. Ez a fehérje a koronavírus felszínén helyezkedik el és felelős az emberi sejtekben a fertőzés kialakulásáért. A sejtek tüskefehérje előállítása immunválaszt vált ki a szervezetben, többek között például a covid-19 tüskefehérjére jellemző antitestek termelődését.

Jelenleg több mint 50 vakcina klinikai tesztelése zajlik jelenleg is, nézzünk sorban az elöl járó fejlesztéseket és a mérföldköveket időrendben.

Pfizer és BioNTech

Az amerikai gyógyszergyártó és a német biotechnológiai cég közösen fejlesztett mRNS-vakcinájának humán klinikai tesztjei április végén kezdődtek meg, a fázis 1-es vizsgálatokat 200 fő bevonásával végezték Németországban. Júliusban kibővítették a klinikai vizsgálatokat 44 ezer főre, amivel megkezdődtek a fázis 3 tesztek. November 9-én publikálták a vizsgálatok első eredményeit, ami alapján 90 százalék feletti hatékonyságot állapítottak meg (ezt később felfelé módosították 95 százalékra).

A Pfizer vakcinája december 11-én megkapta a sürgősségi engedélyt az amerikai gyógyszerfelügyelettől, néhány nappal később pedig meg is kezdődött az oltás az Egyesült Államokban. Karácsony után az európai országokban, köztük Magyarországon is megindult az oltás a Pfizer vakcinájával. Magyarországra 2020 végéig mintegy 80 ezer adag Pfizer-vakcina érkezett (fejenként 2 dózist kap mindenki) és első körben az egészségügyi dolgozókat oltják be.

A vakcina egyik hátrányát a különleges tárolási igény jelenti, az oltóanyagot ugyanis -70 fokon kell tárolni.

A Pfizer oltóanyagának pakolása, forrás: Pfizer

Moderna

A Moderna oltóanyaga a második vakcina, amit engedélyezett az amerikai FDA, ami a Pfizer vakcinájához hasonlóan egy mRNS-vakcina. 2020 márciusában kapta meg az első páciens a Moderna vakcináját, majd júliusban indultak el a fázis 3 vizsgálatok 30 ezer fő bevonásával. November közepén publikálták az első eredményeket, amelyek alapján 94,5 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a vakcina.

November 30-án nyújtotta be a Moderna az engedélykérelmet az amerikai gyógyszerfelügyeletnek, majd december 18-án meg is kapta a jóváhagyást. Az európai engedélyt január elején kaphatja meg.

AstraZeneca-Oxford Egyetem

A brit vakcina szintén a modern vakcinatechnológiák egyik képviselője, de nem mRNS-vakcina, hanem úgynevezett vektorvakcina. A technológia lényege, hogy egy módosított, sokszorozódásra nem képes vírusba (ez esetben egy csimpánz adenovírusba) ütetve juttatják be a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént.

Az Oxford Egyetem márciusban kezdett el pácienseket toborozni a fázis 1 klinikai vizsgálatokhoz, az AstraZeneca gyógyszergyártó áprilisban jelenttette be, hogy partnerként csatlakozik az Oxford vakcinafejlesztéséhez. Augusztus végén 30 ezer önkéntessel kezdődtek meg a fázis 3 klinikai vizsgálatok, de szeptemberben pár napra fel kellett függeszteni a teszteket, miután az egyik tesztalanynál súlyos gerincbetegség tünetei mutatkoztak. Miután bizonyossá vált, hogy a betegség nem hozható összefüggésbe a vakicinál, folytatódtak a vizsgálatok.

A novemberben publikált eredmények alapján a vakcina 70 százalékban hatékony (62 és 90 százalékos volt a hatékonyság a különböző alkalmazási módszerek mellett), így december 30-án megkapta a brit gyógyszerhatóság engedélyét a vakcina és az Egyesült Királyságban napokon belül megindulhat az oltás a vakcinával.

A vakcina előnyei között említhető az olcsósága a többi vakcinához képest és hogy nem igényel olyan szigorú tárolási körülményeket, mint például a Pfizer vakcinája.

Novavax

A fázis 3 vizsgálatoknál jár jelenleg a Novavax fehérje-alegység vakcinája. Ez a vakcina szintén egy modern molekuláris biológiai technikával előállított vakcinával számít, a technológia lényege, hogy az oltóanyagban csak egy kicsi fehérjedarab van, ami kiváltja az antitestválaszt.

A májusban indult fázis 1 klinikai vizsgálatok első eredményei augusztusban váltak ismertté, amelyek alapján elmondható, hogy immunválaszt váltott ki a vakcina és többségében mérsékelt mellékhatásokról számoltak be a tesztalanyok. Szeptember végén indultak a fázis 3 klinikai vizsgálatok az Egyesült Királyságban, december végén pedig az Egyesült Államokban is megkezdődtek a tesztek 30 ezer önkéntes bevonásával.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson vakcinája az ötödik vakcina a világon, amely eljutott a fázis 3 tesztekig. A vállalat annak idején az ebola és a zika vírus ellen is kísérletezett vakcinával, a koronavírus ellen ugyanazzal a technológiával próbálkozik. Szeptemberben a vállalat közölte, hogy 60 ezer fővel kezdené el a fázis 3 vizsgálatokat, amit végül 40 ezer főre csökkentett decemberben. Októberben leállította a vakcina tesztelését a vállalat, miután az egyik tesztalanynál megmagyarázhatatlan egészségügyi probléma lépett fel.

És a többiek

Kínában 3 vakcina kapta már meg a helyi gyógyszerfelügyelet engedélyét, mindegyik a „klasszikus” technológiát alkalmazza, inaktivált vírust tartalmaz. Oroszországban két vakcina kapta meg az engedélyt, előként a Szputnyik V vakcina, ami az AstraZeneca fejlesztéséhez hasonlóan egy modern technológiával készült, vírusvektort tartalmazó vakcina. Utóbbiból Magyarországra is érkeztek minták, jelenleg tesztelésre várnak.

Eddig engedélyezett koronavírus-vakcinák a világon név fejlesztő típus engedélyek BNT162b2 Pfizer, BioNTech mRNS-vakcina Egyesült Királyság, Barhrein, Kanada, Mexikó, USA, Szingapúr, Omán, Szaúd-Arábia, Kuvait, EU mRNA-1273 Moderna mRNS-vakcina USA, Kanada AZD-1222 AstraZeneca-Oxford vektorvakcina Egyesült Királyság, India CoronaVac Sinovac inaktivált vírus Kína vuhani kutatólabor vakcinája Sinopharm inaktivált vírus Kína Szputnyik V Gamaleya vektorvakcina Oroszország BBIBP-CorV Sinopharm inaktivált vírus Kína, Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein EpiVacCorona Szövetségi Virológiai és Biotechnológiai kutatóitézet peptid vakcina Oroszország Forrás: www.raps.org

Az élen járó vakcinafejlesztések mellett fázis 2 vizsgálatok zajlanak több kínai biotechnológiai cégnél, valamint a Sanofi és a GlaxoSmithKline közös fejlesztése is a fázis 2 vizsgálati szakaszban jár, a várakozások szerint legkorábban 2021 második felében engedélyezhetik a szert. Magyarországon is folyik koronavírus-vakcina fejlesztése, a Debreceni Egyetem a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve végzi el a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztését.

Van már vakcina, de ez még nem elég

Az, hogy már létezik hatékony és biztonságos vakcina, csak az első lépés, a következő szűk keresztmetszetet a gyártói kapacitások és a logisztika jelenti. A Pfizer 2021 végéig 1,3 milliárd, a Moderna 500 millió, az AstraZeneca pedig szintén 1,3 milliárd adagot ígér 2021-re. Emiatt pedig hónapokig, vagy akár évekig elhúzódhat, mire a világ minden részére jut oltás, az amerikai Duke Global Health Innovation Center becslései szerint lesznek a világnak olyan szegletei is, ahová majd csak 2023-ban vagy 2024-ben jut el a vakcina.

Január elsején az egyes országok közül az oltási versenyt Izrael vezeti, ahol már több mint 1 millió főt beoltottak a Pfizer és a BioNTech vakcinájával, ez a lakosság 11,55 százaléka.

A második helyen Bahrein áll, 3,49 százalékkal, majd Egyesült Királyság követi 1,47 százalékkal, ahol már az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közösen fejlesztett vakcinája is megkapta az engedélyt a héten, így hamarosan a Pfizer és a BionTech oltóanyaga mellett még egy vakcina elérhető lesz az országban. Az Egyesült Államokban valamivel 1 százalék feletti az átoltottság, Dánia az ötödik, Kína pedig a hatodik helyen áll, 1 százalék alatti értékkel a BBC gyűjtése szerint.

A 450 millió lakosú Európai Unió már több mint 1,2 milliárd darab oltóanyagra kötött szerződést, és még további hasonló megállapodások várhatók, jelenleg például a Novavax-szal folynak megbeszélések 100 millió adag és opcionálisan további 100 millió dózis vakcina megvásárlásáról.

A magyar kormány 17,5 millió adag külföldi vakcinát kötött le különböző gyártóknál, ebből 4,4 millió dózis a Pfizer-BioNTech vakcinája.

Az Európai Bizottság eddigi szerződései vakcinára Gyártó Vakcina darabszám (millió) További opció (millió) AstraZeneca 300 100 Sanofi-GSK 300 0 Johnson & Johnson 200 200 Pfizer-BioNTech 200 100 CureVac 225 180 Moderna 80 80 Forrás: Európai Bizottság, Portfolio

És hogy miért különösen jó hír, hogy sikerült egy év alatt vakcinát fejleszteni? Az már látszik, hogy magától nem múlik el a koronavírus-járvány, amint egy-egy országban javul a helyzet és lazítani kezdenek, egyből ismét berobban a járvány és elkezdenek megtelni a kórházak. Szakértők szerint a normalitást (még ha az nem is jelenti feltétlenül azt, hogy teljesen visszatérünk a korábbi életünkhöz), csak a vakcina hozhatja el és az ezzel elérhető nyájimmunitás.

Címlapkép: Getty Images