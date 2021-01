Ezekkel a befektetésekkel kereshettél sokat, vagy bukhattál hatalmasat 2020-ban

Visszatekintve 2020-ra, illetve a legjelentősebb eszközök árfolyamváltozásaira, az elsőre látszik, hogy a részvények igencsak lemaradók voltak egyes nyersanyagokkal és más árupiaci termékekkel szemben. A legjobb 10 közé csak egyetlen részvényindex fért be, a Nasdaq, melynek értéke közel 48 százalékkal növekedett tavaly, ami annak betudható, hogy az index főleg technológiai cégeket tömörít, amelyek a járványhelyzet alatt is jól teljesítettek, valamint biotech cégeket is, amelyeknek szintén kedvezett a járvány.

A legjelentősebb eszközök közül messze a bitcoin teljesített tavaly a legjobban, melynek értéke több mint négyszeresére nőtt, miközben sorra döntötte a történelmi csúcsokat. A bitcoin 2020-as ralijának számos oka van, egyrészt sokan a magas inflációs várakozásokkal szembeni fedezeti eszközként tekintenek rá, másrészt egyre jelentősebb az intézményi befektetői érdeklődés is az eszköz iránt, ami kevésbé spekulatívvá teheti a bitcoin piacát, harmadrészt pedig az állítólagos kínálat-oldali hiány is felfelé nyomja a kriptodeviza árfolyamát. Azt tudjuk, hogy összesen 21 millió darab bitcoin lehet forgalomban, viszont mostanra az intézményi befektetői érdeklődés olyan szinteket ért el, hogy például a legnagyobb szereplő a bitcoin-térben, a Greyscale decemberben már több mint 2-szer annyi bitcoint vett, mint amennyit összesen a hónapban kibányásztak a világon. Ez pedig végül azt eredményezi, hogy a bitcoinpiac likviditása lecsökken, és az árfolyam hihetetlenül volatilis lesz, vélhetően ez az egyik legjelentősebb oka a bitcoin mostani ralijának is.

A másik oldalon több olajpiaci eszköz gyengén teljesített tavaly, mely a koronavírus miatti lezárásoknak, és az olajpiaci kereslet-visszaesésnek, valamint a túlkínálatnak volt betudható.