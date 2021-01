Nagyot hajrázott a BUX az év végére, decemberben is kitartott a lendület

A kiváló novemberi teljesítményt követően decemberben is szépen emelkedett a BUX, így az év utolsó két hónapját tekintve több mint 30 százalékkal került feljebb. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a két legnagyobb súlyú részvény, az OTP és a Mol is a mostanában jobban teljesítő ciklikus papírok közé tartozik, de a nemzetközi hangulat is jó volt alapvetően. A forgalom ennek ellenére csökkent az előző hónaphoz képest, de ez részben köszönhető a szünnapoknak is. A brókercégek rangsorában nem történt jelentős változás, az Erste bonyolította a legnagyobb forgalmat decemberben, míg a Concorde volt a második, és a Wood a harmadik.

A koronavírus-járvány miatt 2020 egy kivételesen nehéz év volt a világgazdaság számára, szinte minden országban szokatlanul nagy recessziót okozott, ám a tőzsdék gyorsan magukra találtak és több vezető részvényindex is pluszban zárta az évet, a Nasdaq például közel 50 százalékot emelkedett, az S&P 500 16,3 százalékot, míg a DAX 3,5 százalékot az év egészét tekintve. Alapvetően a technológiai szektor teljesített nagyon jól, de az év utolsó két hónapjában már a ciklikus részvények iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, mint amilyenek a bankok, olajcégek vagy légitársaságok. A BÉT kereskedelme ennek ellenére decemberben mintegy harmadával alacsonyabb volt a kiváló novemberi adatokhoz képest (497,6 milliárd forint 713 milliárdhoz képest duplikált forgalom tekintetében), de év/év alapon 8 százalékkal magasabb. A napi átlagos forgalom 12,4 milliárd forint volt.

A továbbra is remek nemzetközi hangulat mögött az áll, hogy több bizonytalansági tényező is megszűnt, megszületett egy új pénzügyi mentőcsomag az Egyesült Államokban hosszú huzavona után, elkezdődött a koronavírus-vakcinák engedélyezése és az oltási folyamat, illetve pont került a Brexit-megállapodásra is. Ezek a főbb okok, amiatt a befektetők ismét elkezdtek a ciklikus részvények felé vonzódni, amelyek az év nagyobb részében nem teljesítettek túlságosan jól.

Ebben a környezetben a BUX 38 782 pontról 42 108 pontig emelkedett decemberben, ami 8,6 százalékos emelkedésnek felel meg, vagyis így az év utolsó két hónapjában több mint 30 százalékkal került feljebb az index. Ez jelentősen köszönhető annak, hogy a legnagyobb súlyú részvények közül az OTP és a Mol is az év vége felé sokkal jobban teljesítő ciklikus részvények közé tartozik. Az év egészét tekintve azonban 8,6 százalékos mínuszban zárt a BUX.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 12 százalékkal nőtt decemberben, míg a Mol részvényei 8,7 százalékot emelkedtek. Mindkét vállalat esetében segített, hogy alapvetően továbbra is rotálják a befektetők a portfóliójukat a ciklikus részvények irányába. A Richter árfolyama is emelkedett 4,4 százalékot, ellenben a Magyar Telekom részvényei 2,1 százalékkal kerültek lejjebb decemberben. A kisebb részvények közül kiválóan teljesített a Masterplast, amelynek árfolyama 31 százalékot emelkedett, de nagyot raliztak az Opus, a Rába és a Waberer’s papírjai is.

A legnagyobb forgalmat az OTP részvényeivel bonyolították le a hónap során, amely az összforgalom 53,5 százalékát adta. A második legnagyobb forgalom a Molhoz kötődött mintegy 21,5 százalékos aránnyal, amely saját részvényeit is vásárolja már október elseje óta. A harmadik legnépszerűbb részvény decemberben a Richter volt 14,6 százalékkal. Ez a három vállalat adta tehát a BÉT teljes forgalmának közel 90 százalékát. További érdekesség, hogy a forgalmi listán a Magyar Telekomot megelőzve a Masterplast került a negyedik helyre.

A brókercégek rangsorában decemberben ismét az Erste végzett az élen, 24,9 százalékos piaci részesedéssel, míg a Concorde volt a második, 22,7 százalékkal, a Wood pedig maradt a harmadik helyen 20,9 százalékkal. A negyedik helyen áll az OTP 9,1 százalékkal, őket a Random Capital követi 7,9 százalékkal. A dobogón így nem történt változás az előző hónaphoz képest, akkor az Erste volt az első 25,1 százalékkal, a Concorde a második 23,8 százalékkal, míg a Wood a harmadik 18,9 százalékkal. Ellenben az OTP decemberben beelőzte a Random Capitalt.

A forgalom mértéke mindhárom vezető szolgáltató esetében alacsonyabb volt az előző havi adatokhoz képest, különösen az Erste és a Concorde esetében, ahol harmadával került lejjebb a részvényforgalom értéke a novemberi adatokhoz viszonyítva. Hasonlóan csökkenés volt megfigyelhető a kisebb szolgáltatóknál is, bár ennek mértéke erősen ingadozó volt.

A dobogót tehát továbbra is az Erste-Concorde-Wood hármas uralja a korábbiakhoz hasonlóan, együttes piaci részesedésük jelenleg 68,5 százalék a havi forgalomból, vagyis annak nagyjából kétharmada jut a három brókercégre. A negyedik legnagyobb szereplő az OTP volt, mögötte kicsit több mint 1 százalékponttal elmaradva pedig a Random Capital.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde