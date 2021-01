Koronavírus: évekig védelmet nyújthat a vakcina a Moderna vezetője szerint

A Moderna mRNS-technológián alapuló vakcinája decemberben megkapta az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyét, tegnap pedig az EU-ban is zöld utat kapott az oltóanyag.

Mivel mindössze egy éve folyik a vakcinák fejlesztése, így nagy kérdés, hogy mennyi ideig nyújtanak majd védettséget az oltások. De a Moderna vezérigazgatója bizakodó, szerinte nem csak 1-2 hónapig fog kitartani a vakcina hatása, azokkal a rémhírekkel ellentétben, amik tavasszal terjengtek.

Stephane Bancel hozzátette, hogy nagyon lassan csökken a vakcina miatt termelődő antitestek száma az emberekben. A Moderna vezetője szerint a brit és a dél-afrikai mutáció ellen is hatásosak lehetnek a vakcinák és ezt hamarosan be is bizonyítják a Moderna oltóanyagával kapcsolatban.