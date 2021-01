Melyik magyar részvényt vegyük idén?

A magyar tőzsde kifejezetten jól teljesített az év utolsó két hónapjában és több mint 30 százalékkal került feljebb, így az évet végül 8,6 százalékos mínuszban zárta a BUX. A magyar blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is masszívan emelkedett, de novemberben a Magyar Telekom is ralizott egyet. Az elemzők optimisták a nagyvállalatok tekintetében, de a felértékelődési potenciált és a technikai képet illetően azért vannak eltérések. Azonban nem csak a blue chipekre érdemes odafigyelni, hiszen egyre több a jó fundamentális sztori a mid-capek között is, mint amilyen az Alteo, az AutoWallis, a Masterplast, a Rába vagy a Waberer's. Megnéztük, hogy mi a sztori, mit gondolnak az elemzők, és azt, hogy mit mutat a technikai kép.

Magyar blue chipek

Eltérő okok miatt, de mind a négy nagyobb magyar blue chip esetében jók a kilátások az idei évre. Az OTP és a Mol részvényeit a javuló gazdasági környezet közepette az optimistára forduló szektorhangulat húzhatja felfelé. A Richter és a Magyar Telekom esetében is kifejezetten optimisták az elemzők, és ez tükröződik is a kijelölt célárfolyamokban és a vételi ajánlások számában.

OTP

Az OTP a tavalyi évét egy hullámvasúthoz lehetne hasonlítani, a korábbi történelmi csúcsról egy hónap alatt lefeleződött az árfolyam, majd jött egy 70 százalékos rali. Az OTP a régiós pénzintézetek és azok részvényei között is az egyik legnagyobb sikersztori volt az elmúlt években, miközben sok bank csak szenvedett a csökkenő kamatkörnyezetben. Aztán jött a koronavírus-járvány, és soha nem látott mértékű céltartalékolás, a bankcsoport pedig veszteséges lett, ami ritka jelenség. Az elmúlt három hónapban azonban közel 40 százalékot emelkedett az OTP részvénye, ami szintén több dolognak köszönhető. Egyrészt a harmadik negyedévben már szinte a válság előtti formáját hozta a bank, másrészt a gazdasági kilábalással és a koronavírus-vakcinákkal párhuzamosan javult a nemzetközi hangulat is, ami szintén segítette az emelkedést. Végül a magyar és lengyel vétóügyi szabadságharc megnyugtató rendezése is feljebb tolta a részvényeket.

Az OTP-t követő 15 elemző közül 9-en vételre ajánlják a részvényeket, míg 6-an tartásra, eladást senki sem javasolt. Az átlagos medián célárfolyam 12 984 forint, de az egyes elemzőházak megítélése között jelentős különbségek vannak.

Az Erste és a Raiffeisen 11 000 forintos árfolyamot jelölt ki, míg például az HSBC 13 500 forintot. Ez alapján a 13 650 forintos január 6-i záróárfolyam mintegy 5 százalékos leértékelődési potenciált mutat. Ebből azonban még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, ugyanakkor jól érzékelteti, hogy az elmúlt időszakban nagyot ralizott az OTP.

Az OTP árfolyama szeptember vége óta masszívan emelkedett, a szeptember 24-i lokális mélypont óta már közel 55 százalékkal került feljebb. Az RSI alapján rövid távon enyhe túlvettség látható, de hosszabb (heti, havi) távon ez nem mondható el, így lehet még tér az emelkedés előtt. Ha érkezik egy korrekció rövid távon, akkor a 13 300 forint körüli szint jelenthet támaszt.

Mol

A Mol részvényei kifejezetten jól teljesítettek november óta, ami mögött több ok is áll. Az egész olajszektor komoly emelkedésen megy keresztül, ami főleg annak köszönhető, hogy ekkor kezdtek szivárogni a hatékony koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek. Emellett az OPEC+ tagországoknak is sikerült megállapodniuk abban, hogy csak részben emelik meg az olajkitermelésüket januártól kezdődően, holott sokan aggódtak, hogy ismét jelentősen nőhet a kínálat, miközben a kereslet csak lassan javul. Mindezek pedig hatással voltak a befektetői szentimentre is, hiszen egy nagyobb rotáció indult el a ciklikus részvények felé, mint amilyen az olajipar is. Végül az sem elhanyagolható tényező, hogy vállalatspecifikus szempontból a Mol harmadik negyedéve is kiválóan sikerült, illetve decemberben került pont a magyar és lengyel vétóügyi szabadságharcra is. Ez azt jelenti tehát, hogy amennyiben a gazdasági kilátások továbbra is kedvezően alakulnak, akkor nincs akadálya annak sem, hogy a Mol is emelkedjen a szektorral együtt.

A vállalatot követő 14 elemző közül 10-en vételre ajánlják a részvényeket, 3-an tartásra, egy elemző pedig eladásra. A jelenlegi átlagos medián célárfolyam 2 200 forint,

de az egyes elemzőházak között is vannak jelentős eltérések: amíg a Renaissance Capital 2 600 forintot jelölt meg, addig az Erste 1 760 forintot. A tegnapi 2 328 forintos záróárfolyam tehát már közel 6 százalékkal az átlagos célárfolyam felett található (a mai több mint 3 százalékos emelkedéssel pedig már mintegy 9 százalékkal), de érdemes megjegyezni, hogy az olajár változása az, ami alapvetően meghatározza a szektor részvényeinek értékeltségét. Ezt pedig elsősorban a koronavírus-járvány alakulása és a gazdasággal kapcsolatos várakozások alakítják, amik azért többnyire pozitívak, főleg 2021 második felét illetően.

Az OTP-hez hasonlóan a Mol árfolyama is masszívan emelkedett tehát az elmúlt hónapokban, amivel jelentősen javult a részvény technikai képe. Az árfolyam az elmúlt napokban áttörte a technikai szempontból fontos 2 190 forintos szintet, ami az áprilisi lokális csúcs volt, és a szerdai emelkedéssel betöltésre került a grafikonon maradt márciusi rés is, így megnyílt a tér fölfelé. A mai kereskedésben átlépte a technikai szempontból fontosabb 2 350 forint körüli szintet is az árfolyam, így a következő fontosabb szint 2 550 forint körül húzódhat, ami már többször működött támaszként és ellenállásként is még februárban. Egy lefelé korrigálás esetén a 2 350 forintos vagy a még lejjebb található 2 200 forintos szint lehet támasz. Az RSI-t is érdemes figyelni, mivel már az enyhe túlvettség jeleit mutatja.

Richter

A gyógyszeripar védettebb a konjunktúraciklusokkal szemben, azonban a Richtert sem kerülte el a válság. Ennek ellenére a vállalat harmadik negyedéve kifejezetten erősre sikerült, mind a bevétel, mind az eredmény szintjén felülmúlta a várakozásokat. A Richter stratégiájának lényege, hogy a jövedelmezőség kerüljön át a specializált termékportfólióra, ezt látjuk most megvalósulni – mondta el még Orbán Gábor a gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón. A társaság november óta saját részvényeit is erősen vásárolja, ami szintén segíti az árfolyam emelkedését, de több fontos bejelentés is érkezett. December elején jelentette be a Richter, hogy megvásárolja a Johnson & Johnson egyik leányvállalatának fontos, fogamzásgátló termékét, amelyet az Egyesült Államokon kívüli piacokon értékesíthet majd a Richter. A távlati cél, hogy a Richter legyen a legnagyobb nőgyógyászati szereplő az európai piacon.

A vállalatot követő 10 elemző közül 8-an vételi ajánlást tartanak, míg 2-en tartást javasolnak, eladást pedig senki. Az átlagos célárfolyam 8 150 forint, de itt is vannak eltérések az elemzőházak értékeléseiben.

A Wood például 5 788 forintot jelölt ki, ami a legalacsonyabb a mezőnyben, míg a lengyel Santander Brokerage 8 400 forintot. Az elemzői várakozások alapján tehát a felértékelődési potenciál mértéke közel 10 százalék is lehet a január 6-i 7 420 forintos záróárfolyamhoz képest.

A Richter hosszú távú emelkedő trendje továbbra is kitart, a december eleji történelmi csúcsról azonban lefordult az árfolyam, és jelenleg egy beszűkülő alakzat látható a grafikonon. Amelyik irányba kitör az árfolyam innen, abba az irányba lesz érdemes pozíciókat felvenni. Felfelé a történelmi csúcs szintjére érdemes figyelni (7 680 forint), lefelé pedig a 7 130 forint körüli szintre, amely korábban már többször szolgált támaszként és ellenállásként is. Ez utóbbi egybeesik az október végi lokális mélypont és a történelmi csúcsra húzott Fibonacci 38,2 százalékos szintjével is. A mai kereskedésben láthatóan felfelé tört ki ebből az alakzatból az árfolyam több mint 0,7 százalékot emelkedve.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom a harmadik pénzügyi negyedévben a koronavírus ellenére erősen teljesített, a várakozásokat szinte minden fontosabb eredménysoron felülteljesítette. Az árbevétel még enyhén növekedett is az egy évvel korábbihoz képest, ami a vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek magasabb hozzájárulásának köszönhető. Aztán novemberben a társaság 70 milliárd forintos kötvénykibocsátást hajtott végre az MNB Növekedési Kötvényprogramján belül, amit Rékasi Tibor vezérigazgató a vállalat történetének legjelentősebbikének nevezett. Az innen befolyó forrásokat a Magyar Telekom a vezetékes és mobilhálózat fejlesztésére, valamint frekvenciasávok vásárlására használja fel.

A vállalatot követő 9 elemző közül 7-en adtak vételi ajánlást, míg 2-en tartást javasolnak, eladást senki sem. Az átlagos célárfolyam 485 forint, ami több mint 25 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Itt gyakorlatilag minden elemzőház optimistábban látja a jövőt, a legalacsonyabb 420 forintos célárat az HSBC tartja, de például a lengyel Santander Brokerage szerint 549 forint is jöhet. Itt érdemes tehát figyelembe venni, hogy nem csak, hogy eladást nem javasol senki, de gyakorlatilag konszenzusos az emelkedéssel kapcsolatos elemzői vélemény.

Technikai szempontból a Magyar Telekom részvényei az elmúlt időszakban egy oldalazó trendcsatornában mozognak, amelynek jelenleg a felső szára közelében jár az árfolyam. Ez egy igen erős szint, ha sikerülne kitörnie, akkor megnyílna a tér fölfelé, itt a 400 forint körüli zónát érdemes figyelni. Lefelé pedig a trendcsatorna alsó szárát, ami 368 forint körül található.

Mid-capek

Nem csak a hazai nagyvállalatokban van fantázia azonban, hanem az elmúlt hónapokban a kisebb piaci kapitalizációjú, úgynevezett mid-capek között is voltak olyan cégek, amik kifejezetten jól teljesítettek. Az alábbiakban ezek közül mutatunk néhányat.

Alteo

A vállalat elemzését az MKB Bank végzi 2017 vége óta, és a 2020-as harmadik negyedéves pénzügyi jelentés publikálását követően novemberben még vételre ajánlotta a részvényeket. Az Alteo idén erősen teljesített a koronavírus-járvány ellenére is, mivel tevékenységeinek egy nagyobb hányada kevésbé kitett a gazdaság ciklus változásának. A harmadik negyedév árbevétele például év/év alapon 25 százalékkal volt magasabb, amely elsősorban a Hő- és villamosenergia-termelés szegmensek magasabb bevételei és a befejeződött beruházások és felvásárlások miatt növekedett jelentős mértékben. A növekedés finanszírozásához külső forrást is igénybe vesz az Alteo, tavaly októberben közel 4 milliárd forintot vont be az NKP keretein belül.

Az MKB által megjelölt célárfolyam részvényenként egyébként 1 070 forint volt még novemberben, míg a mai árfolyam 970 forint felett alakul, vagyis ez még további közel 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az Alteo árfolyama október vége óta folyamatosan emelkedik, azóta több mint 25 százalékkal került feljebb, és továbbra is egy emelkedő trendcsatornában mozog, bár az elmúlt hetekben oldalazott a részvény, de ennek köszönhetően az RSI is lejjebb került, ami korábban még a túlvettség jeleit mutatta inkább. Támaszként szolgálhat a tavaly év eleji 900 forintos csúcs körüli szint egy korrekció esetén.

AutoWallis

A tavalyi év első kilenc hónapját tekintve az AutoWallis veszteséges lett, amelynek oka elsősorban az, hogy a koronavírus-járvány miatt leálló repülőtéri forgalom miatt visszaesett az autóipari szolgáltatásból származó eredmény. Ezzel szemben az árbevétel az első három negyedévben még a koronavírus ellenére is 11 százalékkal tudott emelkedni az előző év hasonló időszakához képest. Ez részben a tavalyi év jelentős üzletfejlesztéseinek és akvizícióinak köszönhető, amelyek teljes hatása azonban majd csak idén mutatkozik meg. Többek között megszerezte az AutoWallis az Opel márka importőri jogait előbb három régiós országban (Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia), majd Magyarországon is, melyek idén 100 milliárd forintot meghaladó mértékben növelhetik az árbevételt. Sokat dobhat a 2021-es árbevételen a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozícióval rendelkező Iniciál Autóház többségi tulajdonrészének megszerzése is, akár 18 milliárd forintot is. Mindezek következményeként az árbevétel idén akár 230 milliárd forint fölé is ugorhat, ami több mint a triplája lenne a 2018-as 65,5 milliárd forintnak.

A vállalat elemzését a Concorde végzi itthon, az elemzőház legutolsó, augusztus végi elemzésében tartotta felhalmozási ajánlását, és 130 forintos célárfolyamot jelölt meg 12 hónapos időtávon.

Az AutoWallis legutolsó záróárfolyama 85,8 forint volt, vagyis ehhez képest több mint 50 százalékos a felértékelődési potenciál, és azóta ugye csak jobb hírek érkeztek.

Az AutoWallis részvényei egy egyre szűkülő trendcsatornában mozognak június óta, ha ebből sikerülne kitörnie a papíroknak, akkor minden bizonnyal egy jelentősebb emelkedés is következhetne. Ha nem, akkor a 77 forint körüli szint jelenthet támaszt, ami korábban már többször is működött. Az RSI alapján nem látható túlvettség sem.

Masterplast

A vállalat a koronavírus-járvány ellenére rekord árbevételt ért el a harmadik negyedévben, 20 százalékkal nőtt a cég bevétele az előző év azonos időszakához képest. A német leányvállalat, amely júliusban kezdte meg működését, és amellyel a Masterplast belépett az egészségiparba, jelentősen hozzájárult az eredmények javulásához. A társaság minden idők legerősebb negyedévét zárta, és azóta szárnyaltak a részvények is.

Nem sokkal később a Kalliwoda Research kiadott egy részletes elemzést decemberben, amiben 1 999 forintos célárfolyamot jelöltek meg a Masterplast részvényeire 12 hónapos időtávon.

A társaság elnöke, Tibor Dávid még december végén azt mondta, hogy 2021 végére a 3 000 forintos célárfolyam is cél lehet és nagy bejelentések jöhetnek még az év elején.

A Masterplast részvényei a mai kereskedésben is jelentősen emelkedtek, több mint 7 százalékot, amivel az árfolyam már 2 760 forinton áll részvényenként, az elmúlt egy hónapban ezzel már több mint 80 százalékot emelkedve. Ezzel az árfolyam messze meghaladja az MKB korábbi célárát, de a Kalliwoda számait is közel 40 százalékkal. A célárak persze a fundamentumok várható változásait követik, így könnyen változhatnak a jövőben.

Látható, hogy a társaság papírjai november 11 után gyakorlatilag kilőttek, az akkori 828 forintos záróár óta már több mint megháromszorozódott az árfolyam. A részvények továbbra is egy emelkedő trendcsatornában mozognak, de figyelmeztető jel, hogy az RSI erős túlvettség jeleit mutatja minden időtávon (a havi grafikonon már 94 feletti az RSI, ami extrém magas). Egy korrekció esetén kisebb támaszként szolgálhat a 2 310 forint körüli szint, ami a novemberi lokális mélypontra és a mostani csúcsra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje, ám mivel még korábban sohasem látott magasságokban van az árfolyam, így kérdéses, hogy ez mennyire bizonyulna erősnek.

Rába

A társaság a tavalyi harmadik negyedévet ugyan veszteséggel zárta, de több szempontból is javultak a vállalati eredmények, az EBITDA csoport szinten már magasabb volt év/év alapon. Emellett még októberben jelentette be Szijjártó Péter, hogy az egyik legnagyobb szingapúri hadiipari vállalattal közösen fog gyártani a Rába harcjárművet. A gyorsjelentés követően a társaság azt is bejelentette, hogy leváltja a cég igazgatósági tagjait és elnökét, egyesek szerint a többségében állami tulajdonos megelégelhette a veszteséges működést és alapos átalakításokra készül. Még december elején leváltották a vezetőséget is, és ugyanezen a napon érkezett friss elemzés az OTP-től is.

Az OTP az ajánlását a Rábával kapcsolatban tartásról vételre módosította, valamint jelentősen megemelte a célárfolyamot is a korábbi 891 forintról 1197 forintra.

A Rába árfolyama tegnap már 1 520 forinton zárt, vagyis jóval a kijelölt célárfolyam felett. A részvények a december eleji 1 000 forintról több mint 50 százalékkal kerültek már feljebb, és az RSI is a túlvettség határán mozog. Az árfolyam jelenleg a 2018-as lokális csúcsok által jelölt sávban mozog, ha innen fölfelé tör ki az árfolyam, akkor a december eleji lokális csúcsra érdemes figyelni 1625 forint körül. Ha lefelé törne ki, akkor pedig az október eleji lokális mélyponttól a decemberi csúcsra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje jelenthet támaszt 1 430 forint körül.

Tavaly még az is lendített egyet az árfolyamon, hogy Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos Magyar Nemzetnek adott interjújában nyilatkozott a Rábával és a magyar hadiipar jövőjével kapcsolatban. Ennek alapján az volt látható, hogy a Rába alapvetően azért is megy át komoly átszervezésen, hogy jobban tudjon fegyvert gyártani. A kormánybiztos azt is elmondta, hogy néhány éven belül Közép-Európa legmodernebb hadiiparát építenék ki.

Waberer’s

Itt alapvetően az indította el az emelkedést még decemberben, hogy a vállalatban új tulajdonosok jelentek meg, köztük a korábbi nagytulajdonos, Wáberer György is, a befektetők pedig már el is kezdték árazni, hogy az új tulajdonosok szakértelmével és tapasztalatával hova futhat ki a sztori.

A bejelentés után a Concorde elemzőház is kiadott egy elemzést a Waberer’sről, amiben megerősítették a vételi ajánlást, és nem változtattak az 1 910 forintos célárfolyamon sem.

A részvények tegnapi záróértéke 1 765 forint volt, ami mellett a felértékelődési potenciál még mindig nagyjából 8 százalék annak ellenére is, hogy az elmúlt egy hónapban a Waberer’s részvények több mint 50 százalékot emelkedtek már.

A Concorde az elemzésében azt is kiemelte, hogy a Waberer’s nemzetközi fuvarozási szegmense értékromboló, a biztosítási szegmens részvényenként több mint 1 000 forintot érhet, a regionális logisztikai üzletág pedig önmagában részvényenként 1 450 forintot ér. Ez utóbbi, ami az új tulajdonosi struktúra mellett felértékelődhet.

Látható az alábbi grafikonon, hogy december 22. óta tart a nagy rali, ekkor történt meg az adásvételi szerződés aláírása, aminek a mentén kialakult az új tulajdonosi struktúra is. A Waberer's árfolyama a november 23-i 1 065 forint körüli szintről mintegy 70 százalékkal került feljebb december végére, ahonnan érkezett egy korrekció, de napi és heti időtávon még így is túlvett az RSI alapján. Felfelé az 1815 forintos szintet (decemberi lokális csúcs), lefelé pedig az 1 638 forint körüli szintet érdemes figyelni. Ez utóbbi a novemberi lokális mélypontra és a decemberi lokális csúcsra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje, ami szolgált már ellenállásként és támaszként is korábban.

