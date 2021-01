Koronavírus: az Egyesült Királyságban már 3 vakcinát engedélyeztek

Megkapta a Moderna vakcinája az Egyesült Királyságban is az engedélyt, így az országban már három vakcinával folyhat az oltás. Korábban a Pfizer/BioNTech vakcina és az AstraZeneca oltóanyaga kapott engedélyt.

Az engedélyezéssel együtt az Egyesült Királyság újabb 10 millió adagot rendelt a Moderna vakcinájából, így összesen 17 millió dózis érkezhet az amerikai biotechnológiai cégtől. A várakozások szerint tavasszal lesz elérhető a Moderna oltóanyaga az Egyesült Királyságban.

Boris Johnson felpörgetné az oltási programot, a tervek szerint jövő héttől naponta több százezer lakost olthatnak be. Ennek érdekében úgy döntöttek, hogy a Pfizer vakcinájából a második dózisra félretett adagokat is beadják első dózisként, hogy minél többen, minél előbb megkapják, bízva abban, hogy már egy oltás is jelentős védettséget nyújt. A lépést többen kritizálták, a Pfizer gyógyszergyár a héten figyelmeztetett, nincs bizonyíték arra, hogy az általuk közösen kidolgozott, két dózisban beadandó védőoltás hatékony lesz, ha nem a kísérletek során alkalmazott időben, hanem később adják be a második adagot.

Címlapkép: Getty Images