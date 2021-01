Igazi hullámvasút a magyar tőzsde - komolyak a kilengések mindkét irányban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egészen nagy árfolyammozgások jellemzik az elmúlt időszakban a magyar tőzsdét, többnyire emelkedések voltak láthatóak, mint például a Masterplast esetében is, de pénteken arról is megemlékeztünk, hogy kilőtt az Ehep árfolyama, bár ez inkább spekulatív jellegűnek tűnt. Ma ismét folytatódnak a mozgások, de míg az Ehep árfolyama továbbra is emelkedik, addig a Masterplast részvényei jelentősen lefordultak az elmúlt két kereskedési napban.