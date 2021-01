540 millió forintos beruházást valósít meg a Heineken a soproni sörgyárban

Versenypiaci pozíciójának erősítése céljából 540 millió forintos beruházást valósít meg a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a 125 éves soproni sörgyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Sopronban.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar vállalkozások közül több a Heineken globális hálózatába is beszállít. A hazai mezőgazdaság és a gazdálkodók is profitálhatnak a beruházásból majd, mert az árpát, a bodzát és a meggyet is Magyarországról szerzi be a Heineken, emellett a magyarországi komlótermesztés is egy a Heinekennel közösen elindított program segítségével indulhat újra.

A fejlesztéssel növelik a sörgyártás és az élelmiszerbiztonság hatékonyságát és új termékeket is elő tudnak állítani - mondta.

Kitért arra is, hogy a magyar és a holland gazdaság szoros együttműködést épített fel, hazánkban a tizedik legnagyobb beruházási közösséget a hollandok alkotják, és Hollandia Magyarország hetedik legfontosabb partnere. Tavaly meghaladta a kilencmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelmi forgalom - mondta.

Geert Swaanenburg, a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a tavalyi év a koronavírus miatt bevezetett korlátozások miatt nehéz volt, a sörfogyasztás a vendéglátóhelyeken nullára csökkent. A cég ugyanakkor úgy döntött, hogy nem bocsátja el egyetlen munkavállalóját sem - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a soproni gyár a Heineken világában a legmagasabb minőségű sört álltja elő, ezt a díjat tavaly kapták meg.

A nyilvános adatok szerint a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. árbevétele 2019-ben 63,9 milliárd forint volt, 4,7 milliárd forinttal több, mint az előző évben. Adózott eredménye 4,03 milliárd forintra nőtt, 1,4 milliárd forinttal többre a 2018. évinél.

A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a holland székhelyű Heineken csoport tagja, a soproni gyárban közel százféle terméket gyártanak. A cég legutóbb 2018 tavaszán jelentette be, hogy kétmilliárd forint saját forrásból harminc százalékkal bővíti a soproni gyár kapacitását.

Címlapkép: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images