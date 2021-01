Bitcoin: egészen elképesztő, hogy mi folyik a háttérben

Tavaly augusztus 11-én, amikor a bitcoin ára még 12 000 dollár alatt állt, a tőzsdén jegyzett üzleti intelligencia cég, a Microstrategy fontos bejelentést tett: a cég közölte, hogy 21 454 bitcoint vett, összesen 250 millió dollárért, a kétágú tőkeallokációs stratégiájának értelmében. Ennek eredményeként a Microstrategy lett az első olyan nyilvános részvénytársaság, amely a készpénzállományának egy jelentős részét bitcoinra konvertálta.

A bitcoinba történő befektetésünk része az új tőkeallokációs stratégiánknak, amely a hosszú távú részvényesi értékteremtés maximalizálására törekszik,

mondta Michael Saylor, az Microstrategy vezérigazgatója.

A cégvezér ekkor azt is elmondta, hogy ez a befektetés a cég azon meggyőződését tükrözi, hogy a bitcoin, mint a világ legelterjedtebb kriptodevizája, megbízható értéktartó és vonzó befektetési eszköz, amely hosszú távú felértékelődési potenciállal rendelkezik - a készpénzhez képest.

Saylor így folytatta:

A MicroStrategy hónapokig tanácskozott a tőkeallokációs stratégiájának meghatározása érdekében. A bitcoinba történő befektetéssel kapcsolatos döntésünket ekkor részben a gazdasági és az üzleti környezetet befolyásoló makrotényezők indokolták, amelyek véleményünk szerint hosszú távú kockázatokat hoznak létre a vállalati treasury programunk számára - olyan kockázatokat, amelyekkel proaktív módon kell foglalkozni. Ezek a makrotényezők többek között a COVID-19 által kiváltott gazdasági és közegészségügyi válság, a példátlan kormányzati ösztönző intézkedéseket, beleértve a világszerte eszközölt mennyiségi lazításokat, valamint a globális politikai és gazdasági bizonytalanságot. Úgy gondoljuk, hogy ezek és más tényezők együttesen jelentősen csökkenthetik a fiat devizák és sok más hagyományos eszköztípus hosszú távú reálértékét, beleértve a hagyományosan a vállalati treasury műveletek részeként tartott eszközök közül többet.

Ezzel a bejelentéssel Saylor két dolgot szabadított el:

Mindezzel a Microstrategy árfolyama is 330 százalékot ralizott, míg a cég piaci kapitalizációja az augusztusi 1,25 milliárd dolláros értékről 4,9 milliárd dollárra emelkedett.

Miután kiderült, hogy a "bitcoin-készpénz konverzió" stratégia bevált, – és igazán gyümölcsöző volt - Saylor és a Microstrategy további bitcoinokat vásárolt, ráadásul nem is keveset. Michael Saylor legutóbbi bejegyzése szerint december 21-én a Microstrategy 1,1 milliárd dollár értékű bitcoin birtokában volt (összesen 70 470 bitcoin, 1,1 milliárd dollárért, bitcoinonként 15 964 dolláros átlagáron), miután nagyjából 30 000 bitcoin vásárolt a cég 650 millió dollárért, amelyhez az átváltható kötvények kibocsátásából származó pénz jelentette a fedezetet.

Egyébként az elmúlt hetekben a bitcoin árának óriási megugrását követően az MSTR bitcoin állományainak értéke már meghaladja a 2 milliárd dollárt.

