Ez a jövő? - Hamarosan a telefon lehet a központja a háztartásunk, az autónk, az irodánk eszközeinek

2020-ban még a Samsung uralta a globális mobilpiacot, azonban a kínai gyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az értékesítésekből, különösen látványos a jó ár/érték arányú telefonjairól ismert Xiaomi előretörése. Mára a világ harmadik legnagyobb mobilgyártójává vált a Xiaomi és nem csak a telefonok, de az IoT-eszközök piacán is ambiciózus tervei vannak. A cég stratégiájáról, a globális telefonpiacról, a koronavírus-járvány hatásáról, a mobiltelefonok és az internethez kapcsolt eszközök jövőjéről kérdeztük a Xiaomi magyarországi országmenedzserét, Wágner Tibort.

Alaposan átalakult a globális mobilpiac az elmúlt években, olyan nagy gyártók váltak irrelevánssá mint a Sony vagy a HTC, miközben a kínai cégek, mint a Xiaomi egyre nagyobbak. Mi mozgatja a globális mobilpiacot?

Az innováció, a magas minőségre való törekvés, a folyamatos kutatás-fejlesztés a piacok legfontosabb vezérlőelve. A globális gazdaságban ugyanakkor az egyes országok kereskedelempolitikai törekvései is alakíthatják a piac organikus folyamatait. A digitalizáció korában a mobil platformok az átalakulás legfontosabb hajtóereje. A piaci változásokban jelentős szerepe van annak, hogy melyik szereplő milyen hamar teszi elérhetővé a legújabb technológiákat és természetesen az is, hogy az egyes piacokon hogyan alakul az elérhető választék.

Az Egyesült Államok Kína-ellenes stratégiája jelentős negatív hatással volt a Huawei-re. Ki tudta használni a nagy versenytárs háttérbe szorulását a Xiaomi? Lehet ebben változás Joe Biden elnökségével?

A Xiaomi figyeli a versenytársait, de stratégiáját nem a versenytársakkal kapcsolatos fejlemények határozzák meg. Intenzív európai terjeszkedésünk egy globális fejlődési stratégia része: rengeteg új munkatársat vettünk fel tavaly, és ez véletlenül esett egybe az amerikai döntésekkel. Versenypiaci szereplőként stratégiai lépéseinket nem feltételezett gazdaságpolitikai döntésekhez igazítjuk.

Globálisan a Xiaomi fel tudott jutni a harmadik helyre 2020 harmadik negyedévében az értékesítési volumen tekintetében. Mi történt a Xiaomi-nál 2020 Q3-ban és mi történt a versenytársaknál?

A harmadik negyedévre ért be az a Xiaomi három évvel ezelőtt elindított globalizációs stratégiája, aminek a lényege az volt, hogy ne csak a kínai üzleten múljon a cég sikeressége. A Kínán kívüli tevékenységek közül először Indiában lett piacvezető, majd 3-3,5 évvel ezelőtt elkezdte építeni az európai üzletet is. 2020 harmadik negyedévében a bevételek 55 százaléka már nem a kínai piacról származott.

Gondolom szeretnének minél nagyobb részt kihasítani a piacból, de ehhez valószínűleg minden szegmensben versenyezni kell. A Xiaomi inkább a középkategóriás, olcsóbb telefonjairól ismert, terveznek erősíteni a felső kategóriában is?

Valóban a középkategóriában vagyunk nagyon erősek, ezt képviselik a Redmi Note-sorozat különböző készülékei, ez a termékvonal a Xiaomi legnépszerűbb készülék családja. A felső kategóriás szegmensbe most az európai és a magyar piacon az Mi 10T-szériával lépünk be. Nagyon nagy erőket mozgósítottunk, igyekszünk feljebb pozícionálni a Xiaomit. Véleményem szerint sikerült technikailag is versenyképes termékeket hozni a felsőbb szegmensekbe, amelyeknél teljesül, hogy egy kiváló technikai paraméterek rendelkező készüléket fogyasztóbarát áron lehet megvásárolni.

Forrás: Xiaomi

Több mobilgyártó próbálkozott hajtogatható telefonokkal az elmúlt 1-2 évben. Lehet bennük potenciál, vagy ez csak egy mellékirány, ami előbb-utóbb el fog tűnni? Mi lehet a telefonok jövője, milyen izgalmas újításokban gondolkoznak most a gyártók?

Van egy szűk piaca a hajlítható kijelzős telefonoknak, de nagyon drágák, és még nem igazán sikerült megtalálni a jó felhasználási területeket. Nekünk is van koncepciónk hajlítható kijelzőjű telefonra (ez a Mi Mix Alpha), de meg kell találnunk ennek az igazi felhasználási területét, hiszen számunkra mindig az a fő szempont, hogy a fejlesztések valódi értéket hozzanak a felhasználók életébe.

Az okostelefon az érintőképernyővel meg applikációkkal még hosszú ideig uralni fogja a telefonpiacot, nem is tudom elképzelni, hogy mi válthatja ezt le. Elképzelhető, hogy egyszer a bioelektronika olyan szintre fejlődik, hogy már megérinteni sem kell a kijelzőt, hanem gondolati úton tudjuk vezérelni, de ez még nem a holnap technológiája.

Ami most zajlik, és amiben mi úttörők vagyunk, hogy a telefon a központja legyen a körülöttünk lévő, egymáshoz kapcsolódó eszközöknek.

A telefon van a középpontban, amelyről elérjük azokat a technológiai eszközöket a háztartásunkban, az autónkban, az irodánkban, amelyek jobbá és egyszerűbbé teszik az életünket.

Az okostelefonok mellett a viselhető IoT-eszközök piacán is jelen van a Xiaomi. Milyenek a kilátások, melyek a legnépszerűbb eszközök, milyen új, izgalmas fejlesztések vannak a piacon az okosórákon, okoskarkötőkön kívül?

Jelenleg 289,5 millió Xiaomi IoT termék van csatlakoztatva az IoT platformunkhoz. Nagy újdonság volt, amikor a robotporszívókat, a légtisztítót, az otthoni párásítót, vagy a világítást elkezdtük vezérelni a telefonnal.

Gyakorlatilag határtalan a felhasználhatósága és csak a kereskedelmi észszerűség szab határt annak, hogy milyen terméket okosítunk és bocsátunk a piacra.

Magyarországon most a televíziók forgalmazását kezdtük el, és ebben szeretnénk jövőre még előrébb lépni több típussal, nagyobb szériával. A Xiaomi valójában nem is a telefonokkal robbant be először Magyarországra, hanem az IoT termékeket hozták be a nagykereskedők, ez egy fontos lépés volt a márka ismertségének építésében. Magyarországra a routereket is szeretnénk behozni, amelyek eddig nem voltak hivatalos forgalomban, valamint a Xiaomi saját márkanév alatt futó okosóráját.

Már minden nagyobb mobilgyártónak van már 5G-s telefonja, hogy alakul a készülékek iránti kereslet? Mikor lesz mainstream az 5G-s telefon Magyarországon?

Az 5G-s telefonok terjedése elsősorban attól függ, hogy milyen a lefedettség, és milyen releváns szolgáltatások vannak ezen az új átviteli technológián. Kell továbbá, hogy a felhasználók számára nyújtsanak egy olyan élményt, hogy szükségét érezzék az 5G-s készülékre váltásnak. Magyarországon két szolgáltató már elindította az 5G-s szolgáltatást, természetesen lefedettségi korlátokkal.

A Xiaomi óriási lehetőséget lát az 5G-s készülékekben, hiszen a cég talán a legerősebb abban a világon, hogy hogyan lehet egy új technológiát, ami relatív drága, nagyon gyorsan demokratizálni és elérhető áron a piacra hozni.

Most a versenytársakhoz képest 30-40 százalékkal olcsóbb 5G-s telefonokat bocsátottunk ki, és a törekvésünk az, hogy elérhetőbbé tegyük ezt az új technológiát a felhasználók számára.

Milyen volt az idei karácsony, ami szezonálisan a telefongyártók legerősebb időszaka? Hogyan hatott a koronavírus-járvány a termékek keresletére, a beszállítói láncokra?

A Xiaomit nem vágta földhöz a járvány, nagyon ügyesen menedzseltük a beszállói láncot, a beszerzéseket, a gyártást. Nem mondom, hogy nem érzékeltünk áruhiányt, de a cég alapvetően támogatni tudta a brutális növekedést.

Most az egész mobilpiacon érzékelhető egy processzor ellátási probléma, ez szinte minden gyártót érint és nem csak a mobilpiacot, de a tévépiacot és a notebookpiacot is.

Melyek a fő kockázatok most az iparágra, a cégre nézve globálisan?

Az első számú kockázat az, amiben benne élünk, a Covid, hogy mikor lesz vége és hogyan. A járvány hatással van a beszállítói láncokra, a vásárlóerőre, a disztribúcióra. Ha a bolt zárva van, az értékesítés átterelődik az online csatornákra, amennyire tud. Rövid távon ebben látom a legnagyobb veszélyt, hogy a gazdaság hogyan tud túllépni a koronavíruson, és ez ránk is hatással van.

Xiaomi Redmi K30 Ultra telefon, forrás: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Hogy néz ki a magyar okostelefon-piac? Ki a legnagyobb szereplő, hogy változtak az erőviszonyok az elmúlt években?

A magyar piac nem különbözik lényegesen más európai piacoktól: darabszám értékesítésben döntő többségben vannak az Android operációs rendszert alkalmazó gyártók, és ez fogyasztói oldalról is a leginkább preferált megoldás. Nagyon koncentrált a piac, néhány szereplő fedi le az igények több mint nyolcvan százalékát, és most már ebbe az elit körbe a Xiaomi is beletartozik.

Mi a stratégiai cél Magyarországon? Van még növekedés egyáltalán a magyar piacon?

A célunk nőni, nőni és nőni; szeretném, ha kettes számjeggyel kezdődne a piaci részesedésünk. Tovább akarjuk szélesíteni a magyarországi felhasználói bázisunkat, növelni a piaci részesedésünket minden csatornán, és új termékcsoportokat behozni a magyar piacra, például a televíziókat.

Az elmúlt időszakban a magyar mobilpiac stagnált, a becslés 2,4 millió darabos értékesítés évente. Mi nem csupán a piaci növekedéssel együtt nőttünk, hanem azáltal is, hogy a többféle termékre és szoftveres megoldásra építő Xiaomi ökoszisztéma dinamikusan növekszik. Ennek köszönhetően egyre nagyobb szeletet hasítunk ki a tortából. A negyedik negyedévben további részesedés bővülésre számítok a magyar piacon.

Magyarországon milyen szerepük van a különböző értékesítési csatornáknak, változtatott ezen valamit a koronavírus?

Magyarország szolgáltatóvezérelt piac, a mobiltelefonok 80 százalékát a szolgáltatói csatornák adják el. A magyar felhasználók még mindig elég konzervatívak az internetes beszerzéseket illetően, kevesebb mint 20 százalék az internetes vásárlások aránya a teljes magyarországi értékesítésből. A Xiaomi meglehetősen erős az e-commerce-ben, ezért gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne az internetes csatornát erősíteni. A saját boltokban is lemaradásban voltunk, tavaly egyetlen ilyen volt a Lurdy-házban, amit egy partnerünk nyitott, ezt követően nyílt egy az Aréna Plazában, és ezen a héten nyílik egy Debrecenben. Ezen az úton tovább szeretnék menni, 10-12 Xiaomi-márkaboltot látok reálisnak, és a törekvésem, hogy ezek többsége 2021-ben megnyíljon.

Befektetői szemmel nézve kevésbé értékes a piaci részesedés, ha nem járul hozzá profit. Mi a helyzet a Xiaominál? A harmadik negyedévben nyereséges volt a cég, mik a fő profit driverek a cégnél?

Ha a profittömegre gondolunk, egyértelműen a telefonok, ugyanakkor profitunkhoz nagy mértékben járulnak hozzá az IoT termékek és a hozzájuk kapcsolódó online szolgáltatások. A Xiaomi-nál a cél, hogy a telefonok profitrátája nem haladhatja meg az 5 százalékot, ha ez megtörténik, azt vagy promócióban, vagy termékfejlesztésben visszaforgatjuk a felhasználóinknak. Ez is az oka annak, hogy az IoT termékek profitabilitása magasabb.

A Xiaomi Corp. árfolyamának alakulása a frankfurti tőzsdén

Címlapkép: átlátszó televízió-koncepció a Xiaomi egyik kínai üzletben, forrás: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images