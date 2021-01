A héten hivatalosan is elindul a vállalati gyorsjelentési szezon a Wall Streeten, amely a következő hetekben is várhatóan hatással lesz a piaci mozgásokra. Egyelőre még csak az Egyesült Államokból fognak érkezni beszámolók, az európai gyorsjelentésekre még várni kell.

Ahogyan megszokott, hivatalosan most is az amerikai nagybankok kezdik a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezont, bár szerdán még a UnitedHealth és az IHS Markit is jelent.

Csütörtökön érkezik majd a BlackRock beszámolója, és kínai First Republic Bank is jelent.

Viszont a péntek lesz gyorsjelentések szempontjából a legizgalmasabb nap a héten, hiszen ekkor jelent a JP Morgan, a Wells Fargo, és a CitiGroup is.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images