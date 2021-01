Az EU zöld utat adott a londoni tőzsdének, felvásárolhatják a Refinitivet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Európai Bizottság, amely az EU tagállamainak versenypolitikáját is felügyeli, ugyan talált néhány kivetni valót a londoni tőzsde Refinitivet célzó megafelvásárlásával kapcsolatban, de azokat áthidalhatónak nevezte korábban. Ezek közé tartozott az a kitétel is, hogy a londoni tőzsde eladja az olasz börzét. Ezt pedig teljesítette is az LSE, amely az Euronextnek adja el az olasz tőzsdét 5,2 milliárd dollárért, amennyiben a Refinitivvel kapcsolatos tranzakció valóban létrejön.