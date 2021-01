Egy évtizede nem bukott ez a profi befektető, most elárulta, mibe fektet

David Amaryan megcsinálta azt, amiről a legtöbb befektető csak álmodni mer: a portfóliója minden évben ralizott az elmúlt egy évtizedben, és azt is elárulta, hogy milyen stratégiával fektet be.

A moszkvai székhelyű Balchug Capital zászlóshajójának számító alapja tavaly 23 százalékot ralizott, és a 2019. januári indulás óta a már 91 százalékos hozamot ért el – írja a Bloomberg. Ez jóval magasabb, mint az S&P 500 (+56%) és az MSCI Emerging Markets Index (+41%) teljesítménye ugyanezen az időtávon.

Amaryan tavalyi stratégiája az volt, hogy az olyan cégek részvényeit vásárolta, amelyek számára a leginkább kedvező a gazdaság felpattanása. Ezek elsősorban olyan amerikai cégek voltak, amelyek erős mérleggel rendelkeznek és csúnyán megütötték őket a koronavírus miatt kialakult a korai pánikeladási hullámban. Ahogy ezek a részvények emelkedtek, ő úgy csökkentette a pozícióit. Emellett februárban a befektető pesszimistává vált az orosz piaccal szemben és tőkeáttételes ETF-eket shortolt az orosz rubel gyengülésével szembeni védekezésként.

A 250 millió dollárt kezelő Balchug Capital most az otthonihoz közelebbi piacok felé mozdult el. Zászlóshajónak számító alapjának csaknem felét orosz-, és a volt szovjet államok részvényeibe fektetik be. Amaryan szerint az orosz részvények kaphatnak el löketet abból, hogy a befektetők növelik a kitettségüket a fejlődő piacokon, és a magas osztalékhozam, valamint az olajárak potenciális ralija miatt is egyre vonzóbbak lehetnek.

A 2020-as gyenge teljesítmény után az orosz piacnak idén sokkal jobban kellene teljesítenie, és felülteljesítőnek kellene lennie a legtöbb versenytársával szemben

– mondta a befektető egy interjúban.

Ennek ellenére a Joe Biden féle adminisztráció által kilátásba helyezett szankciók piaci volatilitáshoz vezethetnek, ami miatt Oroszország továbbra az „aktív menedzser piaca” marad. Rendkívül jól kell ismerni a trendeket, a szituációkat, a szereplőket, és a kockázatokat, hogy valaki gyorsan tudjon reagálni a változásokra – tette hozzá.

Az eredetileg örmény származású Amaryan még 2004-ben kezdte el követni az orosz piacot. Dolgozott az AllianceBernsteinnél, a Citigroupnál és a moszkvai székhelyű Troika Dialog nevű befektetési banknál, mielőtt saját hedge fundot indított volna, a Copperstone Capitalt.

2011 és 2018 között a portfóliói minden egyes évben gyarapodtak, átlagosan 16,5 százalékos éves hozamot értek el a díjak és jutalékok után. Amaryan elmondta, hogy eseményvezérelt szituációkat keres, amelyek viszonylag alacsony összefüggésben vannak a tágabb piaccal.

Összehasonlításképpen: a feltörekvő piaci hedge fundok átlagos éves hozama az elmúlt évtizedben 1,6 százalék volt - derült ki az Eurekahedge adataiból.

2016 márciusában Amaryan és a Copperstone Capital bekerült abba a vádlott csoportba, akik csaknem 18 millió dollárt fizettek, hogy rendezni tudjanak egy jogi ügyet, miután az amerikai felügyelet az állította, hogy bennfentes kereskedelmet folytattak hackeléssel szerzett információk segítségével. A céget nem sokkal később nevezték át Balchug Capitalra.

Amaryan, aki nem ismerte el és nem is tagadta jogsértéseket, nem volt hajlandó kommentálni az esetet és alapja teljesítményét.

Szerinte a „mélyebbre ásás” és a maroknyi társaságba történő befektetés hatékonyabb és biztonságosabb módja az orosz piac megjátszásának.

A végére pedig itt van Amaryan kedvenc részvényei közül három, az orosz piacról:

A Yandex nevű internetes cég az egyik legjobban működő vállalat Oroszországban. A részvény 2014 óta minden évben ralizott. Amaryan szerint jó esély van rá, hogy a cég bekerül a Nasdaq 100-ba, ami a felülteljesítés egyik motorja lehet.

A moszkvai központú energiacég, a Rosseti számára kedvező lehet a megújuló energia felé való elmozdulás, hiszen a cég töltőállomásokat épít ki országszerte az elektromos járművek számára.

A Tatneft, Oroszország 5. legnagyobb olajcége egy kiváló osztalékrészvény. Amaryan szerint a Párizsi Klímaegyezmény Oroszország általi ratifikálása azt jelzi, hogy a nemzet nagyvállalatai környezetbarátabb normák betartására törekednek, és igyekeznek az olyan alapok számára is vonzóvá válni, amelyek az ESG-t célozzák meg.

Címlapkép: Olga Maltseva\TASS via Getty Images