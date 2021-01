Jim Cramer: ami most van, az a pesszimisták rémálma

Portfolio Cikk mentése Megosztás

2021 elején is új rekordokat döntöttek a vezető amerikai tőzsdeindexek, tombol egyelőre a bikapiac. Egyre több az intő jel azonban, több guru is hangot adott véleményének, miszerint buborék lehet kialakulóban, akár egy komoly korrekció is jöhet a tőzsdéken 2021 első felében. Nem mindenki osztja persze ezt a borúlátó álláspontot: például Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője szerint a jelenlegi piaci környezet a vásárlóknak kedvezhet.