Ma is brutális a Richter forgalma, történelmi csúcson az árfolyam

A Richter árfolyama még tegnap kezdett egy nagy raliba, miután a JPMorgan egészségügyi konferenciáján az AbbVie prezentációjából az derült ki, hogy a gyógyszergyártó egyik kulcsfontosságú terméke, a Vraylar értékesítései egyszer elérhetik a 4 milliárd dollárt is. Tekintve, hogy ez jóval magasabb a korábbi várakozásoknál, így az árfolyam is kilőtt, de a forgalom mértéke volt egészen brutális. Ez a tendencia folytatódik a mai kereskedésben is, és az árfolyam újabb történelmi csúcsra emelkedett, 8 ezer forint fölé.