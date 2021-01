Tovább dübörögnek a bikák a tőzsdéken

A BUX index végül 0,43 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot, amivel a jobban teljesítő tőzsdék közé tartozott. A magyar blue chipek közül az OTP 0,28 százalékkal került lejjebb, a Mol pedig 0,25 százalékkal, és a Magyar Telekom is 0,63 százalékos mínuszban fejezte be a napot. Ezzel szemben a Richter a tegnapi remek teljesítményt folytatta ma is, és 2,75 százalékkal került feljebb a nap végére ismét kiemelkedően magas forgalom mellett.