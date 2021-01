Amerikai feketelistára került fel a Xiaomi

A Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok feketelistájára, a "kínai katonai vállalatok" közé, még a Trump-kormányzat egyik utolsó lépéseként. A hírre több mint 10 százalékot esett a ma reggeli kereskedésben a vállalat részvényeinek árfolyama a hongkongi tőzsdén.

A Huawei és az SMIC chipgyártó után a világ harmadik legnagyobb mobilgyártója, a szintén kínai Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok feketelistájára. Ez azt jelenti, hogy már a vállalatot is érinti az a novemberi elnöki rendelet, ami korlátozza az amerikai befektetőket olyan cégek részvényeinek megvásárlásában, amelyek „kínai katonai vállalatnak” vannak nyilvánítva. (Sőt, novemberben, amikor életbe lépett a rendelet, az amerikai befektetőnek meg is kellett válniuk a listán felsorolt kínai cégek részvényeitől.)

Ez nem jelenti azt, hogy a kereskedelmi feketelistájára is felkerült volna a Xiaomi, az egyelőre nem világos, hogy hogyan érinti a cég beszerzéseit az amerikai beszállítóktól (a Huawei-t azoktól is elvágták) - írja a CNBC. A Xiaomi az okostelefonjaiban az egyik nagy amerikai chipgyártó, a Qualcomm termékeit használják, így egy ilyen lépés különösen negatívan érintené a céget.

A Center for Innovating the Future elemzőjének vélemények szerint azzal, hogy a Xiaomi felkerült a listára, egyben azt is jelenti, hogy az USA nemzetbiztonsági kockázatot lát benne. Ez pedig hatással lehet a cég globális stratégiájára, aminek a középpontjában a Kínán kívüli terjeszkedés áll.

A Xiaomi, amelynek részvényei a hongkongi tőzsdén forognak, több mint 10 százalékos árfolyamzuhanást könyvelt el a hírre a ma reggeli kereskedésben.

A Xiaomi Corp. árfolyama a frankfurti tőzsdén

A Xiaomi határozottan tagadja, hogy kapcsolatai lennének a kínai hadsereggel. Hozzátette, hogy polgári és kereskedelmi használatra kínál eszközöket és szolgáltatásokat, nem a kínai katonaság a tulajdonosa és nem is irányítják őket.

A Xiaomi a világ harmadik legnagyobb mobilgyártója volt a harmadik negyedévben a globális értékesítések volumenét tekintve.