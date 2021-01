Apa tudja, mi a magasélet, anya sem akad ki, boldog az egész család

Nem egy olyan sztorit ismerek, ahol apa azért nem vehetett olyan autót, mint amilyet szeretett volna, mert nem a maga ura volt. Ez persze a macsó megközelítés, politikailag korrekten ezt úgy kell mondani, hogy apa odafigyelt a családjára és figyelembe vette anya és a gyerekek igényeit is. Mit tehet az, akinek az autó nem csak egy helyváltoztató eszköz, hanem kikapcsolódás, szenvedély, örömforrás is? Ha megteheti, vesz egy családi sportautót, mint a Porsche Panamera Sport Turismo.

A magam ura vagyok. Majdnem

Néhány éve segítettem egy akkori kollégámnak vásárolni egy Porschét. Nagy álma volt egy 911, hónapokig bújta a német hirdetéseket, persze csak jó pedigrével, első tulajdonostól, lehetőleg nem egy boyracertől, hanem orvostól, mérnöktől vett volna autót, kevés (nem pályán töltött) kilométerrel, gyakorlatilag új autót akart használtan, a listaárhoz képest néhány tíz százalék diszkonttal. Rendszeresen telefonáltam ki Németországba, de a legtöbb autónál nem állt össze a puzzle, aztán horogra akadt az ideális 911, első tulajdonos, keveset futott, patika állapot, metál fehér fényezés, fekete felnik, egyszerűen gyönyörű volt. Amikor megérkezett Magyarországra az autó, mentünk is vele egy próbakört, nekem az volt az első sportautós élményem, nehéz szavakba foglalni, őrület.

Utólag visszanézve az autó megtalálása, megvásárlása, behozatala volt a történet egyszerűbb része. Akkor kezdődtek a bonyodalmak, amikor a srác környezete szembesült a magyar valóságtól nagyon messze álló versenyautóval. Az autó szinte mindenkinél kiverte a biztosítékot, a cég vezetői nem értették, hogy vehet valaki ennyire kihívó autót, ami az ügyfeleket is kiakasztja, még a főnökök is jóval visszafogottabb autókkal jártak, egyszerűen nem illett az összképbe. A nagyobb bonyodalom otthon volt, a barátnő jogosan kérdezte meg, hogy hogyan szállítják majd a babakocsit, ha jön a gyerek, és egyébként is, a 911 nem kényelmes utazóautónak, még egy hosszú hétvégére való ruhát meg miegymást is nehéz vele szállítani.

Innen már nem nehéz kitalálni, hogy a 911-nek mennie kellett, helyére érkezett egy SUV, amit a mikro- és makrokörnyezet is könnyebben megemészt, rá lehet aggatni a praktikus, családbarát, kényelmes, multifunkcionális jelzőket, sok szempontból vállalhatóbb, mint egy sportautó, ami tényleg csak arra jó, hogy apa élvezze a magaséletet.

A jó választások az ehhez hasonló élethelyzetekben nagy belterű és csomagtartójú autók sportváltozatai, ilyenkor kerülnek képbe az Octavia RS-ek, Cupra Leon kombik, és igen, a luxus/sportautó szegmensben a Porsche Panamera, leginkább annak kombi változata, a Sport Turismo.

Polgári változat? Itt igazából olyan nincs

A hosszú bevezető után megérkeztünk a tesztalanyunkhoz, a Porsche Panamera 4S Sport Turismóhoz. Csak hogy el tudjuk helyezni ezt a modellt a palettán, a kombi Panamerákban a skála egyik szélén a 330 lóerős, álló helyzetből 100 km/h-ra 5,3 másodperc alatt gyorsuló, 37 milliós alapárú Panamera 4 Sport Turismo, a másikon pedig a 700 lóerő összteljesítményű, 0-100-ra 3,2 másodperc alatt gyorsuló, 75 millió forintos induló árú Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo áll, vagyis

a tesztelt 4S, a 440 lóerős motorjával, 4,3 másodperces gyorsulásával a Panamera Sport Turismo-kínálatban az egyik leginkább polgári modell, ha lehet ilyet mondani, de igazából nem lehet ilyet mondani.

A Panamera 4S is brutálisan megy. Tavaly december végén egy hideg, esős, nyálkás napon kaptam meg egy próbanapra az autót, vagyis minden adott volt ahhoz, hogy ne lehessen kipróbálni azt, mit tud valójában az autó, de még így is partner volt a Porsche egy kis játszadozásban.

Nyilván nem azért adják a tesztautókat, hogy a határokat forgalomban próbáljuk meg elérni, de azért egy kis szerpentinezés, 0-130-as gyorsulás vagy autópályás csapatás belefér, és hát az derült ki, amit már a korábbi Porsche tesztjeinken is leszűrtünk:

A mai Porschék hülyebiztosak, a sok elektronika, a menetdinamikai rendszerek ott tartják az úton, az íven, akkor is, ha képességekben soha nem érsz majd fel az autóhoz.



Úticélunk Budapestről indulva Esztergom volt, természetesen útba ejtettük a Szentendre-Lepence klasszikus szerpentint, hát, őrület, amit egy ilyen Porsche tud az éles kanyarokban.

A maximális, 550 Nm-es nyomaték már 2000-es fordulattól elérhető, az autó még a meredekebb emelkedőkön is tényleg úgy tolja előre magát, mint egy mozdony, közben pedig úgy viselkedik, mint egy kezes bárány, minden körülmények között maximális tapadással.

Családos apuka szemmel

Szóval, azt már tudjuk, hogy apa jól szórakozik, de vajon a család többi tagja is örül a Panamerának?

A válasz egyértelműen igen.

A beltér tágas, kényelmesen elfér 4 felnőtt is, és bőven elég a hely 2 felnőttnek és 2 gyereknek.

A csomagtartó hivatalosan 515 literes, a hátsó üléssort ledöntve pedig 1384 liternyi helyre pakolhatunk, nem egy Skoda Superb, de egy családi nyaralás cuccait elnyeli a csomagtartó. Külön pluszpont jár a csomagtartóban lévő sínes rendszerért, amivel rögzíthetők, egymástól elszeparálhatók a csomagok.

Kis negatívum, hogy az Isofix-rendszer csatlakozási pontjai az esztétika jegyében bujtatottak, így a gyerekülés beszerelése nem egyszerű művelet, a Porsche Centrum szakembereinek is eltartott egy darabig rögzíteni a gyerekülésünket a Panamerában. A hátsó ajtók viszont szélesen nyílnak, könnyű betenni a gyerekeket a gyerekülésbe, illetve könnyen bemásznak a helyükre.

A család értékelni fogja a Panamera kényelmes rugózását is, Normal módban nagyon kényelmesre hangolt a futómű, ha a 21 colos kerekeken is csendes, vonatszerű siklás a cél, akkor arra is van lehetőség, de ha apa néha megvadulna, akkor azt a Sport Plus módban megteheti, abban közvetlenebb lesz a kormányzás, feszesebb a futómű, reszponzívabb a gázreakció, családi sportautóból sportgéppé válik a Panamera.

Csak hab a tortán, hogy a Sport Turismo még brutálisan jól is néz ki, a fara egyszerűen zseniális, az Esztergomi Bazilika előtt körbe állták a turisták, még fotózkodtak is vele, mint ha nem is a székesegyház lenne a fő attrakció.

Panamera vs. Taycan vs. Cayenne

Ha valaki megengedheti magának, és Porschét szeretne venni, az Porschét fog venni, úgyhogy az alternatívák között is házon belül kell szétnéznünk.

Rögtön adódik a Taycan, mint alternatíva, hiszen az is alkalmas 4 személy és csomagjaik szállítására, de azért az egészen más kávéház, egy óvatlan gázadásnál simán minden családtag meghúzhatja a nyakát, a beltér is szűkösebb, a csomagtér sem családokra lett méretezve, hatótávpara is van, az sokkal inkább versenygép, mint családi autó.

A Cayenne ideális családi autó, borzasztóan kényelmes, csendes, és simán hozza az akár 3-4 másodperces 0-100-at, hatalmas a beltér, nagy a csomagtartó, és igen, magasan ülni sokaknak kényelmesebb, a Cayenne igazi alternatívája a Panamerának, ráadásul az alapárak alapján jó néhány millió forinttal olcsóbb is a magasabb Porsche az alacsonyabbnál, de akiknek ez utóbbi szempont fontosabb, és szó szerint közelebb akarnak lenni a 911-es élményhez, azok inkább a Panamerát válasszák.

Határ a csillagos ég

A tesztelt autó német áfás alapára 123 ezer euró, magyar áfával és aktuális euróárfolyammal számolva nagyjából 47 millió forint a Panamera 4S Sport Turismo indulóára. Innen pedig határ a csillagos ég, mert ez még csak a "fapados" Porsche, olyat pedig lehet, hogy senki sem látott még, illik is néhány tízezer euróért extrákat választani. A teljesség igénye nélkül a tesztautóban kerámiafékek voltak 9 ezer euróért, menetdinamikai csomagok (PDCC Sport, PTV Plus) 4,7 ezer euróért, SportDesign csomag 4,2 ezer euróért, bőr belső 3,6 ezer euróért, sportkipufogók 3,4 ezer euróért, szóval csak ez az 5 tétel kb. 10 millió forintba kerül.

Nem kevés pénz, de a Panameránál nem is érzi magát átverve az ember, nagyon sok pénzért nagyon sok autót, presztízst, sportautós vezetési élményt, elsőosztályú anyagokat, hibátlan összeszerelést, és a Sport Turismónál nagy helyet és praktikumot is adnak.