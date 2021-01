Dobta az Apple-t, a Microsoftot és az Intelt a nagy kanadai alap - ezt veszik helyette!

Nemrég komoly változtatásokat eszközölt az amerikai tőzsdéken jegyzett befektetéseinél a 6,1 milliárd dollárt kezelő kanadai alap, a Hexavest. A befektetési vállalat jelentősen csökkentette érdekeltségét az Apple-ben, de a Microsoft és az Intel részvényeinek nagy részétől is megvált az alap. A felszabadult tőke egy részét a kínai elektromosautó-gyártó Nio papírjaiba fektette a montreali központú vállalat – ennek apropóján megnéztük, hogy az elemzők szerint is jó befektetés lehet-e most az autógyártó részvénye.