A vártnál hamarabb jöhet a várt fordulat - Ez adhat reményt a klímakatasztrófa elkerüléséhez

A jelenleg általánosan elfogadott nézet szerint a globális felmelegedés még azt követően is évtizedekig fokozódna, hogy ha egyik napról a másikra sikerülne is teljesen megszüntetni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Új kutatási eredmények szerint azonban, ha sikerül a terveknek megfelelően nulla közeli szintre mérsékelni a kibocsátást, azzal az eddig vártnál gyorsabban meg lehetne állítani a felmelegedést.

Az utóbbi időszakban globális egység kezd kibontakozni azzal kapcsolatban, hogy valamikor az évszázad közepére nulla közelébe kellene csökkenteni a klímaváltozás és a globális felmelegedés fő felelősének tartott üvegházhatású gázok (ühg) kibocsátását. Az EU, az Egyesült Királyság és Japán után hamarosan az Egyesült Államok is csatlakozhat a célkitűzéshez a Joe Biden vezette új adminisztráció vezetésével, míg Kína 2060-ig válna karbonsemlegessé. Noha a nettó nulla emisszió vagy másképp, a karbonsemlegesség állapota (vagyis amikor a kibocsátott ühg-t az erdők, óceánok és egyéb, negatív emissziós technológiák már képesek megkötni) az eddig meghozott intézkedésekkel és a meglévő technológiákkal egyelőre nem elérhető a század közepére, a feladat nem teljesíthetetlen. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az országok kormányai rendelkeznek azzal a mozgástérrel, mellyel a szükséges keretek megteremthetők lennének, és a társadalmak is világszerte egyre több helyen ismerik fel a klímakérdés fontosságát.

Felcsillan a remény

A mindeddig uralkodó feltételezés szerint azonban a globális átlaghőmérséklet még abban az esetben is akár generációkon átívelően tovább emelkedhet, hogy ha sikerül is a felmelegedést okozó gázkibocsátást viszonylag gyorsan csökkenteni. A különféle tudományos klímamodellek ugyanis abból indulnak ki, hogy a légkörben felhalmozódott szén-dioxid koncentrációja az emisszió esetleges azonnali megszűnését követően is jó ideig magas szinten maradna, maga után vonva az üvegházhatás további érvényesülését, ezáltal pedig szinte borítékolhatóan a klímakatasztrófát. A karbonsemlegesség esetleges elérésének lehetséges következményeire irányuló újabb kutatások azonban felcsillantják a reményt, hogy a kibocsátás visszafogásával az eddig vártnál gyorsabban megállítható lehet a felmelegedés folyamata.

A Nature Climate Change-ben publikált új tanulmány szerint,

ha sikerülne a terveknek megfelelően nulla közeli szintre mérsékelni az ühg-kibocsátást, akkor a globális felszíni átlaghőmérséklet emelkedése pár évtizeden belül stabilizálódna. Vagyis a klímaváltozás megfékezésére irányuló erőfeszítések az eddig véltnél közvetlenebb és gyorsabb pozitív hatást gyakorolhatnak a hőmérséklet alakulására.

A tanulmány készítői azt követően jutottak erre a következtetésre, hogy tulajdonképpen újraértékelték a Föld légkörének "öngyógyító" képességét. A bolygó természetes rendszereinek dinamizmusára fókuszálva úgy találták, hogy az óceánok, a vizes élőhelyek és az erdők szén-dioxid-megkötő potenciálja olyan hatalmas, hogy már az emisszió alacsonyabb szinten való folytatódása mellett is képes lenne érdemben csökkenteni az atmoszféra CO2-koncentrációját. Ez a csökkenés pedig elegendő hűtő hatással bírhat ahhoz, hogy ellensúlyozza a még a "csőben lévő" felmelegedést, így a globális hőmérséklet viszonylag alacsony maradhat a nettó nulla kibocsátás elérése után.

Időt adna a cselekvésre

A tanulmány szerint pusztán az üvegházhatású gázok jelenlegi légköri koncentrációja alapján a globális földfelszíni átlaghőmérséklet több mint 2 Celsius-fokkal emelkedhet az iparosodás előtti szinthez képest. A felmelegedés mértéke már most 1,1 fok, miközben a Párizsi Klímaegyezmény keretében a világ országainak többsége azt vállalta 2015-ben, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a század végéig a felmelegedés ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot. Noha ezek alapján borúsnak tűnik a kép, a tanulmány reményt keltő valódi újdonságát az a következtetése jelenti, miszerint az emisszió csökkentése valószínűleg szinte azonnal maga után vonná a hőmérséklet emelkedésének lassulását.

Ez pedig némi időt adhatna a civilizációnak arra, hogy alkalmazkodjon a változásokhoz vagy hogy új technológiai fejlesztésekkel fokozza kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit. A Föld felszíni átlaghőmérséklete jelenleg százszor olyan gyorsan változik, mint a legutóbbi jégkorszak alatt; márpedig nagyon nem mindegy, hogy néhány évtized vagy évszázad alatt következik-e be akár 1 fokos felmelegedés - idézte a The Guardian a tanulmány társszerzőjét, Andrew Desslert, a Texas A&M University klímatudósát.

Az új kutatási eredmény a kedvező változás reményével kecsegtet a társadalom klímaváltozáshoz való viszonyulásában is. A klímaügy lehetséges sikerére nézve ugyanis az egyik legnagyobb kockázatot az a hozzáállás jelenti, mely szerint az illető elfogadja ugyan globális klímaváltozás tényét, de úgy véli, hiába minden, túlságosan kicsik vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk. Azáltal, hogy a klímavédelmi cselekvés fokozása esetére gyorsabb pozitív eredményt helyez kilátásba, az új kutatás kedvezően hathat vissza magára a klímaváltozás elleni fellépésre is. Persze, arra is van esély, hogy a hírről értesülve egyesek inkább arra a következtetésre jutnak, hogy nem is olyan nagy a baj, még bőven ráérünk meghozni a szükséges döntéseket. Ez azonban - ahogyan a tanulmány szerzői is hangsúlyozzák - végzetesen téves következtetés lenne; a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátását az emberiség túlélése érdekében a lehető leghamarabb minimálisra kell csökkentenünk - ez az első és legfontosabb feladat, melyet sürgősen meg kell oldanunk.

Címlapkép: Getty Images