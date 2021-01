A világ legnagyobb akkumulátorgyára épül Lengyelországban

Ismét bővíti lengyelországi akkumulátorgyárát az LG, amely a fejlesztésnek köszönhetően már 10 ezer embernek fog munkát adni.

Ahogyan a lengyel Puls Biznesu nevű lap is kiemeli, az LG gyára már így is legnagyobb európai akkumulátorgyár, és ha elkészül a Wroclaw közelében található gyár most elhatározott negyedik üteme, akkor a világon is a legnagyobb lesz.

A fejlesztés összesen 302,9 millió euróból valósul meg, ami jelenlegi árfolyamon 108,3 milliárd forintnak felel meg, míg a gyár felépítésére fordított teljes költség így már eléri a 3,1 milliárd eurót (1109 milliárd forint).

A fejlesztést követően a gyárt termelési kapacitása eléri az évi 100 GWh-t, ami a jelenlegi európai kereslet közel 60 százalékának felel meg. Összehasonlításként a nevadai Tesla Gigafactory termelési kapacitása jelenleg évi 35 GWh.

