Bepánikoltak a kripto befektetők, azt hitték, hogy valaki kétszer adta el ugyanazt a bitcoint

Nagyon komoly esésen van túl a bitcoin, amelynek árfolyama ma reggel már a 28 800 dolláros szinten is megfordult, bár azóta visszakapaszkodott újra 30 ezer dollár felé, és jelenleg is felfelé korrigál, 0,7 százalékos pluszban áll a tegnapi záróárfolyamhoz képest, ami 30 800 dollár volt.

Két hete még 42 ezer dolláron állt a kriptodeviza a bitstampen, ami minden idők legmagasabb csúcsa volt, ehhez képest egy kicsit több mint 30 százalékot zuhant, mielőtt elkezdett ismét emelkedni.

A pánik mögött főként egy félreértés állhat:

egy a bitmex által posztolt tweet ugyanis arra utalt, hogy ugyanannak bitcoinnak egy részét valaki kétszer költhette el.

Ezt később maguk is korrigálták, illetve magyarázatot is adtak a jelenségre.

For anyone interested, here are the details we have for the transactions in question.Winning transaction (In block 666833):Losing conflicting transaction (In the stale block): https://t.co/LCHaR2P2vF