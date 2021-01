Bitcoin, Tesla, arany? Melyik most a legnagyobb lufi?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A befektetők többsége szerint a bitcoin a legnagyobb lufi most a pénzügyi piacokon, rendkívül sokan gondolják úgy, hogy extrém szinteket ért el az árfolyam, de a technológiai részvények körül is vannak problémák és a Tesla is kipukkanhat. Nem minden drága azonban, a ciklikus részvények olcsónak tűnnek, és a gazdaság is javuló képet mutat, de jöhet egy kis infláció – derül ki a Deutsche Bank friss felméréséből, ahol több száz befektetési profi válaszolt különböző kérdésekre.