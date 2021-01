Durván megfizeti az árát, aki most akar a legújabb számítógépes játékokkal szórakozni

Már 2020-ban komoly áremelkedés volt a számítógépes videokártyák piacán, ez pedig az év elején sem csillapodott, így most a csúcstermékeket vagy egyáltalán nem lehet megvenni, vagy csak többszörös áron. A gyártók nem is kecsegtetik sok jóval a gamereket, még hónapokig tarthat, mire helyreáll a piac, és sok múlik a kriptodevizák árán is.