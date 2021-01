Bitcoin: tényleg ez a digitális arany?

Az egyik legfelkapottabb befektetési téma mostanában a bitcoin, amellyel már a világ legnevesebb elemzőházai is foglalkoznak. Legújabban a JP Morgan adott ki egy friss elemzést a kriptodevizáról, amelyben azt boncolgatja a cég elemzője, hogy miért alkalmatlan a bitcoin, mint fedezeti eszköz. Emellett kitér az elemzés arra is, hogy a milyen korreláció áll fent a bitcoin és más fedezeti eszközök, és a többek között a részvények között, de a konklúzió kifejezetten megosztó. Végül az elemzés elismeri, hogy van a bitcoinnak egy kifejezetten előnyös tulajdonsága, hiszen abban az esetben nagyon is hasznos lehet, ha a fiat valuta rendszer összeomlik.

Bitcoin, mint fedezeti eszköz

Az elmúlt két hónapban már három bitcoin-elemzést is kiadott a JP Morgan és ezek rendszerint a kriptodevizával való szembehelyezkedést tükrözték. Ezúttal sikeres is lehet az új elemzés, hiszen a bitcoin árfolyama múlt pénteken 30 000 dollár alatt is járt, amivel elolvadt az árfolyam teljes idei emelkedése.

A JP Morgan elemzése azoknak a befektetőknek szól, akik diverzifikáció miatt vásárolják a kriptodevizát, illetve azoknak, akik azzal a feltevéssel vesznek bitcoint, hogy fedezetként fog szolgálni a masszívan túlértékelt kockázatos eszközökkel szemben. A JP Morgan vezető stratégája, John Normand arról számolt be, hogy a bitcoin nem csak a legkevésbé megbízható hedge az akut piaci stresszhelyzetek alatt, de az eszköz momentum-hajszoló kisbefektetők közti népszerűsége miatt jelentősen meglátszanak az árfolyamon a széleskörű piaci visszahúzások. Ez utóbbi egyébként valószínűleg mindenkinek egyértelmű, aki figyelte a bitcoin árfolyamát tavaly márciusban, amikor napok alatt veszítette el az értékének felét.

Még mielőtt a részletekbe belemennénk, a JP Morgan először elismeri a bitcoint létjogosultságát (bár a cég vezérigazgatója 2017-ben még ki akarta rúgatni azokat a dolgozókat, akiket rajtakaptak bitcoin kereskedésen). Mint Normand írja: "függetlenül attól, hogy a kriptodevizákat végül pénzügyi innovációnak vagy spekulatív buboréknak ítélik-e meg, a Bitcoin az eddigi leggyorsabban értékelődött fel a történelem legnépszerűbb eszközei közül".

Forrás: JP Morgan

A bitcoin mindegyik elődje egy hangzatos jelzővel rendelkezett („őszinte pénz” az aranynál, „japán gazdasági csoda” a Nikkeinél, „dot-kom forradalom” a Nasdaqnál, „milliárd kínai fogyasztó” a kínai részvényeknél és így tovább). Emellett mindegyikben elképesztő árfolyammomentum volt, mely alaposan próbára tette az akkori sztenderd értékeltségi modelleket. Mindegyikkel járt még egy magas volatilitású árfolyam-összeomlás az árfelfedezési folyamatban, ami eltörölte a piac növekedésének több mint felét. Az érdekes egyébként, hogy a JP Morgan elemzője ezeket az eszközöket (arany, Nasdaq, kínai részvények, FANG papírok) mind buborékoknak nevezi, de közben később új történelmi csúcsokat értek el.

Mondani sem kell, hogy a bitcoin, amely alig néhány napja 40 000 dollár fölé emelkedett, és a közelmúltbeli "összeomlása" ellenére még mindig olyan szinten jár, amely három hete még sosem látott szintnek számított.

Norman ezután felteszi a nagy kérdést: mi értelme van egy annyira nem-konvencionális és magas volatilitású eszközzel hedgelni, mint a kriptodevizák?

Erre a szakember felsorol néhány okot, amelyek közül az egyik, hogy az elképesztő monetáris és fiskális ösztönzők az elmúlt évben létrehozták az elmúlt 25 év egyik legszélesebb körű értékeltségi problémáját, ami általános aggodalmakat szül a portfóliók makro-, és politikai sokkokkal szembeni érzékenységével kapcsolatban. Ez látszik a következő ábrán is, amely az mutatja be, hogy mennyiben tér el a részvénypiacok értékeltsége a hosszútávú átlagtól.

Forrás: JP Morgan

Tehát a JP Morgan szerint a részvények és más kockázatos eszközök egy lufiban vannak, amelyet több dolog is könnyen kiszúrhat. Ezek a tényezők ismerősek lehetnek: a koronavírus fékezhetetlensége, az infláció destabilizáló emelkedése, egy adósságalapú sokk, jelentős szabályozói megszorítás, kiújuló USA-Kína, vagy USA-Észak-Korea feszültségek. De felsorol eddig nem látott lehetőségeket is, mint egy gazdasággyengítő hatású kibertámadás, vagy egy gazdaságilag is jelentős éghajlati katasztrófa egy nagyobb gazdaságban. Egy másik ok a bitcoinnal való hedgelés mellett, hogy a fejlett piacokon összeomlottak a kötvényhozamok, Japánban és Európában már negatív szinten állnak, az USA-ban pedig 1 százalék környékén, tehát nem igazán lehet őket defenzív hedgeként használni a globális portfóliókban. Emiatt keresnek a befektetők „második legjobbat” és itt jön képbe a bitcoin is, mint „digitális arany”.

Forrás: JP Morgan

Egy kicsit azért vicces, hogy a bitcoin diverzifikációs képességeinek megsemmisítésére törekvő elemzésben a JPM elemzője azt is írja, hogy a bitcoin javítja a hosszú távú portfólió-hatékonyságot, de a hozzájárulása valószínűleg csökken idővel, mivel a mainstream elterjedés növeli a korrelációt a ciklikus eszközökkel.

A kriptodevizák továbbra is a legkevésbé megbízható fedezeti ügyletek az akut piaci stressz időszakában.

Megkerülve azt a tényt, hogy bárki, aki bitcoint vásárolt és tartotta pozícióját az elmúlt években az valószínűleg ma rendkívül gazdag (és a bitcoin diverzifikációs képességeivel kapcsolatban sem aggódik), Normand ezután megjegyzi, hogy az "elmúlt egy évben és különösen a COVID-19 recesszió idején bekövetkezett fejlemények megerősítették a nézetet a hosszú távú hatékonyság és a rövid távú kockázatkezelés közötti különbségről. Önálló eszközként a kriptodevizák többször volatilisebbek, mint a hagyományos eszközök, a részvények vagy az arany.

De itt rejlik a probléma, mert néhány év alatt a kriptodevizák rendkívüli hozamokkal párosulva átlagosan jóval magasabb Sharpe rátát értek el, mint az olyan alapvető piacok, mint a részvényeké vagy a fedezeti eszközök, mint például az árupiaci termékek vagy épp az arany.

Forrás: JP Morgan

Nyilvánvaló, hogy ez azokat az időszakokat átlagolja, amikor a kriptók óriási nyereséget hoznak, és az olyanokat, mint például 2019-20, amikor a kriptók kevésbé hatékonynak bizonyulnak, mint például a legközelebbi versenytársuk, az arany. Így a JPM szerint az a vita, hogy a bitcoin vagy az arany képes-e jobb volatilitással korrigált hozamot elérni, továbbra sem eldöntött.

A bitcoin korrelációja más eszközökkel

Az elemzés ezt követően kitér arra, hogy az a bitcoin egyre mainstreamebb elterjedése (különösen a kisbefektetők körében) azt a váltja ki, hogy nő a bitcoin korrelációja más ciklikus eszközökkel (részvények, kötvények, árutőzsdei termékek). Ha ez fennmarad, akkor idővel csökken a bitcoin diverzifikációs értéke.

Bár ez a fenti állítás igaz, azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egyben az árfolyamot is felfelé hajtja, különösen ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg mennyire alacsony az eszköz penetrációja az intézményi befektetők és az széles befektetői közösség körében. Szóval ha valakit megkérdeznek róla, hogy bevállalna egy kis hullámvasutat, ha cserébe a végén a bitcoin árfolyama 100 000 fölé emelkedne, akkor valószínűleg egyöntetű lenne a válasz.

Az ezt követő mondatban a JP Morgan elemzője látszólag rácáfol a saját korábbi állítására. A következő táblázat mutatja a kriptodevizák (jelen esetben a bitcoin, mint proxy), a fő eszközosztályok, és a konvencionális fedezeti eszközök (államkötvények, arany, japán jen, stb.) közti korrelációt.

Egy 5 éves mintán mérve (a táblázat felső része), a kriptodevizák együttmozgása az összes piaccal továbbra is alacsony, ami látszólag kiemeli a potenciális diverzifikációs értéküket. Valójában a bitcoin korrelációs együtthatói 0 és 0,2 között mozognak, és úgy tűnik, hogy a fedezeti célokra jobban pozicionált, mint a jen vagy az arany

Ez elég érdekes abból a szempontból, hogy az egész elemzés arról szólt, hogy bemutassa, hogy bitcoin mennyire nem jó hedge, és a végül kiderül, hogy a legjobb, még ha az elmúlt években ezek a korrelációk duplázódtak vagy triplázódtak azzal összefüggésben, hogy jelentősen megnőtt az olyan eszközök iránit kereslet, mint a Greyscale Bitcoin Trust. Sőt még a korrelációk növekedés után is sok páronkénti korreláció mérsékelt maradt (kb. 0,4), ami megint csak azt bizonyítja, hogy a bitcoin vitathatóan a legjobb hedge.

Forrás: JP Morgan

A következő kérdés az, hogy hogyan reagálnak az egyes fedezeti ügyletként szolgáló eszközök, amikor a globális piacokon tapasztalható egy jelentős visszahúzás, akár 10 százalékos is. A következő ábrákon látszik az alapvetően hedgelésre szolgáló eszközosztályok hozama, illetve sikerrátája (az a százalék, amikor a részvénypiaci visszahúzás alatt a hedge ralizott) az elmúlt 10 év 20 legnagyobb részvénypiaci korrekciója alatt. A bitcoin itt a legrosszabb medián hozam tekintetében (-5%), és a harmadik legrosszabb sikerráta szerint (42%).

Forrás: JP Morgan

Tehát a bitcoin legalább akkorát esik, ha nem nagyobbat, mint a részvények egy széleskörű piaci korrekció során, de ez egyáltalán nem újdonság. Eleve minek a diverzifikációs képességen keresztül vizsgálni a bitcoint, mikor ez egy extrém volatilis és ultra magas bétával rendelkező eszköz, amely jóval nagyobb mértékben emelkedik, mikor masszív likviditás van a piacon és legalább akkora mértékben (vagy ahhoz közeli mértékben) esik, mint a részvények, amikor a likviditást kivonják a piacról. Ezt azt jelenti, hogy hosszútávon a bitcoin mindig nyerni fog.

A legjobban magyarázat arra, hogy mi folyik jelenleg a piacon, az egy korábbi Bridgewater elemzőtől jött, Howard Wangtól, aki leegyszerűsítve ezt mondta:

A bitcoin egy gigantikus lufi… de a globális fiat (valuta) rendszer egy még nagyobb lufi

Wang írásából a következőket érdemes kiemelni:

A befektetőket arra kényszerítik, hogy 18 ezermilliárd dollárnyi negatív hozamú kötvényt tartsanak, miközben dollár billiókat nyomtatnak szerte a világban. A befektetők megfulladnak és a kriptodevizákba kapaszkodnak, mint mentőöv.

Miközben a fennálló alacsony (kötvény) hozamok növelni fogják az árakat, és lefelé nyomják a várható hozamot az összes piacon, így számos befektető fogja választani a kockázatos eszközök ismeretlen várható hozamát a kötvények által kínált garantált veszteséggel szemben. Mint a ragadozó által kergetett préda, a befektetők szeretnek elbújni az olyan piacokon, amelyeknek vagy nincsenek fundamentális mérőszámai (mint a bitcoin), vagy az olyan eszközökben, amelyeknek van növekedési sztorija és van tér a képzelet előtt, mint a Teslánál.

Rövidtávon még mindig sok a száraz puskapor a stimulus csekkekből és néhány intézményi befektető is beleveti magát a kriptotérbe. Úgyhogy ez a bitcoin party addig folytatódhat, míg a kamatszintek alacsonyak és a pénznyomtatás tovább folyik.

A bitcoin a fiatvaluta érem túlsó oldala. A hosszútávú kilátásai a fiat rendszer jövőjén múlnak. Az 1980-as évek óta a deflációs nyomás lefelé nyomta a kamatlábakat, és végül pénznyomtatást tett szükségessé az egész világon. Amíg ez a trend folytatódik, addig a befektetők szaladni fognak az államkötvények nyújtotta negatív hozamok elől. A tőke pedig megtalálja az útját a kockázatos eszközök felé, ami felfelé nyomja az árakat, lefelé a kötvényhozamokat, és közben fújja az eszköz-buborékokat.

Amíg a világ el van árasztva pénzzel és a biztonságos eszközök gyenge kompenzációt biztosítanak, addig a bitcoin releváns lesz. A volatilitás és az eszközbuborékok az élet részei lesznek. Ezeknek a buborékoknak a tetejét nehéz lesz meghatározni, mivel az a fiat valuta rendszer, amellyel az árakat mérjük, maga is egy buborékban van.

A bitcoin extra tulajdonsága

Mindemellett a JP Morgan maga is kitér arra, hogy a bitcoinnak van még egy extra tulajdonsága: a tökéletes fedezeti ügylet a pénzügyi összeomlás ellen, ami általában követni szokta a példátlan monetáris kísérletezést és a vad pénznyomtatást.

Bármely más eszközosztályhoz vagy portfólió fedezeti ügylethez viszonyítva, a kriptodevizák egyedülálló módon védhetik a portfóliókat az adott ország devizájában és fizetési rendszerében való egyidejű hitvesztése ellen, mivel ezeket a hagyományos és szabályozott csatornákon kívül állítják elő és forgalmazzák(6. ábra)

Forrás: JP Morgan

Végül pedig a JP Morgan elemzője megállapítja: biztosításként (vagy lottószelvényként) a disztópia ellen, ezeknek az eszközöknek való bizonyos mértékű kitettség mindig igazolható lehet, függetlenül a likviditási és volatilitási aggályoktól.

(Zerohedge)

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images