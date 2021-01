Tesla, Apple, Facebook – Ezektől a beszámolóktól lesznek hangosak a tőzsdék

A héten felpörög a gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban és Európában is, érkezik többek között a Tesla és az Apple beszámolója is.

A hétfő még aránylag szegényes, viszont kedden már ténylegesen is berobban a gyorsjelentési szezon, Európából jelent a Louis Vuitton anyacége, az LVMH és a UBS is. Az Egyesült Államokból csak néhány fontosabbat kiemelve az AMD-re, a Microsoftra, és a Johnson & Johnsonra legfrissebb számaira fogunk figyelni, de ezeken kívül is lesznek még bőven beszámolók.

Szerdán érkeznek talán a hét legjobban várt gyorsjelentései, többek között a Tesla, az Apple, és a Facebook is közzéteszi legfrissebb számait, de jön a Boeing és az AT&T jelentése is.

Csütörtökön Európából jelent az STMicroelectronics és a Diageo. Az USA-ban megint csak mozgalmas nap lesz, jön a Mastercard, a Visa, és a McDonald’s gyorsjelentése, több másik mellett.

Pénteken már valamivel csendesebb napunk lesz, jelent Európa legnagyobb tech cége, az SAP. Amerikában pedig a Chevron, a Honeywell, és a Caterpillar beszámolóját érdemes kiemelni.

Eddig egyébként azt a trendet láttuk a negyedéves gyorsjelentésekben, hogy a profitvárakozásokat rendre meghaladták a tényleges eredmények, bár eddig az S&P 500 cégeknek mindössze 13 százaléka tette közzé a beszámolóját.

