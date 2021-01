Ez már a színtiszta őrület - Nem normális, hogy egy nap alatt megduplázod a pénzedet!

Elképesztő napokat élünk át a tőzsdéken, komolyan elszabadultak az indulatok néhány vállalat papírjánál, több cég részvényénél is beindult az öngerjesztő, exponenciális növekedést előidéző short squeeze, ráadásul korántsem a szektor a közös pont a brutálisan felhájpolt papíroknál, hanem valami más, a közösségi tőzsdézés. Tulajdonképpen a reddites kisbefektetőknek köszönhetjük az egyes esetekben 3 számjegyű növekedéseket az elmúlt napokból, és az ilyen szinten túlfűtött kedélyállapotnál gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy meddig tart az őrület, ami biztos, hogy a vége nagyon csúnya lesz, ebből is kaphattunk tegnap egy kis ízelítőt. Történelem, amit látunk, a közösségi tőzsdézés, ha még nem is a teljes tőkepiacot, de annak egyes részeit már uralja.

Mi az a short squeeze?

Ahhoz, hogy megértsük az elmúlt napok elképesztő folyamatait, első körben mindenképp tisztázni kell a short squeeze fogalmát.

A short squeeze szó szerint a short pozícióban lévők “kirázását” vagy “kifacsarását” jelenti - ez a finoman szólva is groteszk tőzsdei folyamat elképesztő árfolyam-emelkedéseket okozhat nagyon rövid idő leforgása alatt, akár 2-3 napon belül is brutális ralit láthatunk egy-egy cég papírjánál egy ilyen eseménynél, ahogy erről később lesz is még szó.

A folyamat megértéséhez érdemes első körben tisztázni néhány alapfogalmat – és mivel a tőzsde nyelve alapvetően az angol, ezért angol kifejezések jelentését kell megérteni a short squeeze kibontásához. A számunkra fontosabb fogalmak a következők:

Shares outstanding : kibocsátott részvényszám egy adott vállalatnál.

: kibocsátott részvényszám egy adott vállalatnál. Float : a kibocsátott részvények közkézen forgó állománya.

: a kibocsátott részvények közkézen forgó állománya. Shorted shares : a részvények nyitott short állománya, azaz hány darab “kölcsönvett” (azaz valójában nem is birtokolt) részvényt adtak el rövidre úgy, hogy még nem zárták a pozíciót, azaz nem vásárolták vissza a szóban forgó kölcsönvett részvényt.

: a részvények nyitott short állománya, azaz hány darab “kölcsönvett” (azaz valójában nem is birtokolt) részvényt adtak el rövidre úgy, hogy még nem zárták a pozíciót, azaz nem vásárolták vissza a szóban forgó kölcsönvett részvényt. Short percent (%) of float : a short állomány a közkézen forgó részvényállomány százalékában.

: a short állomány a közkézen forgó részvényállomány százalékában. Short ráta: megmutatja hogy hány napnak kellene eltelnie ahhoz, hogy az összes short pozíció lezárásra tudjon kerülni. Ezt úgy számolják ki, hogy az átlagos napi részvényforgalommal elosztják a nyitott short állományt.

Első ránézésre logikusan úgy működne a tőzsdei folyamat dinamikája, hogy a közkézen forgó részvények számára vetítve rendkívül magas short állománnyal rendelkező papírok körül óvatos, pesszimista légkör alakulna ki, mivel relatíve sokan gondolják úgy, hogy csökkenni fog a részvény árfolyama a közeljövőben, és ezt a short pozícióikkal szeretnék kihasználni, az általános pesszimizmus pedig levinné az árfolyamot – legalábbis elméletben, első ránézésre logikusan így nézne ki a dolog.

A gyakorlatban azonban nem mindig így alakul a helyzet, ilyen szituációban

gyakran hajmeresztő árfolyamemelkedés következik be.

Hogy mindez miért történik, arra egy viszonylag egyszerű magyarázatot lehet adni: tudni kell ugyanis, hogy a nyitott short pozíciókat előbb-utóbb mindenképpen zárni kell, ennek legkardinálisabb oka az, hogy amennyiben a shortos pozíciójában lévő pénz a letéti követelmény alá csökken, akkor “bukta” az ügyletet az adott befektető (margin call), de persze rengetegen azért is zárják a shortjukat, mert az árfolyam további növekedésétől tartva nem szeretnének még többet bukni annál, mint amennyit a jelenlegi pozíciójuknál fogva buktak (ebben az esetben nincs margin call).

A short pozíciók zárása tulajdonképpen a részvények “visszavételét” jelenti, ez persze keresletet generál az adott papír iránt, ami felhajtja az árfolyamot.

Könnyen belátható, hogy ez egy öngerjesztő folyamat, minél többen zárják ugyanis a short pozíciójukat, annál feljebb kerül az árfolyam, ezzel rákényszerítve a maradék shortost arra, hogy ők is bedobják a törülközőt. Megfelelő számú “törülközőbedobás” esetén könnyedén lehet exponenciális az árfolyam-emelkedés, egészen brutális pluszokat generálva akár néhány nap leforgása alatt is.

A gyakorlatban egyébként sok kereskedő kifejezetten “vadászik” a lehetséges short squeeze részvényekre, ilyenkor a napokban jelentősen megemelkedett forgalom és a short interest és a float elcsúszott aránya (magas short ráta) lehetnek azok a legfőbb indikátorok, amik alapján “kiszemelik áldozatukat” a befektetők. Ennek apropóján egyébként a ZeroHegde a hét elején összegyűjtött néhány olyan részvényt, amelyek esetében hasonló short squeeze lehet kilátásban. Mint látható, ezeknél a papíroknál a short interest rendre meghaladja a float 50 százalékát, azaz többségben vannak a shortosok a vevőkkel szemben.

Érdemes azonban itt megjegyezni, hogy ez egy kifejezetten veszélyes terep – maga a shortolás a mostanában tapasztalt bikapiaci környezetben általában rossz hozzáállás volt a tőzsdéken, de short squeeze-re játszani szintúgy nem egy életbiztosítás – de ahogy az alábbi példák is mutatják majd, a magas kockázathoz kimondottan magas hozam kapcsolódhat.

Minden short squeeze-ek atyja



A GameStop vagy az AMC sztorija most nagynak tűnik, de hol vannak ezek ahhoz, ami 2008-ban a Volkswagen részvényeivel történt. A sztori lényege, hogy a Porsche vezetői valamikor 2005 környékén úgy döntöttek, hogy elkezdik növelni részesedésüket a Volkswagenben, részben a vásárlások (és persze a jó tőkepiaci hangulat) miatt a részvényárfolyam a 2005-ös 30 euró körüli szintről 2007 végére egészen 200 euróig emelkedett, azon a szinten pedig már a piaci szereplők nagy része szerint túlárazott volt, így népszerű trade lett a Volkswagen részvények shortolása, világszerte egészen nagy intézményi szereplők fogadtak nagy tételben a Volkswagen ellen.

Csakhogy egy fontos információt nem tudtak: a Porsche időközben „baráti kezekbe” elhelyezett részvénycsomagokon és opciókon keresztül megszerezte a Volkswagen részvényeinek 74 százalékát, és mivel egy másik nagytulajdonosnak, Alsó-Szászországnak 20 százalékos tulajdonrésze volt a Volkswagenben, hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy már csak 6 százaléknyi részvény van kint a piacon, vagyis körbekerítették a shortosokat, akik fejvesztve próbáltak menekülni, zárni pozícióikat, amivel persze még magasabbra hajtották fel az árfolyamot.

Egy ponton, 2008 október 28-án napon belül 1005 euróig száguldott az árfolyam, a Volkswagen pedig a világ legértékesebb vállalata lett, megelőzve az akkori világelsőt, az ExxonMobilt, a Volkswagen akkorára nőtt, hogy súlya miatt gyakorlatilag egyedül mozgatta a vezető német részvényindexet, a DAX-ot. Az intézményi befektetők összesen több mint 30 milliárd dollárt buktak a Volkswagen shortolásán, világszerte perek indultak a Porschével szemben.

És hogy miért olyan forró téma most a short squeeze? Számos vállalat papírja tudott egészen elképesztő árfolyam-növekedést produkálni az elmúlt napokban, egyes esetekben a reddites kisbefektetők "hordája" brutális vásárlási rohamot indított, három számjegyű növekedést generálva. Jim Bianko, a Biank Research elnöke például úgy kommentálta a pénteki nap eseményeire reflektálva a helyzetet, hogy szerinte

az amerikai részvények a tőzsde történetének legnagyobb short squeeze-ében lehetnek,

ezt szemléletes ábrákkal is alátámasztotta a stratéga.

Are US stocks in the middle of the biggest short-squeeze in market history?These charts suggest they might be. pic.twitter.com/zrOH25v4uf — Jim (Bianco) January 24, 2021

Az általunk kiválasztott négy nagyvállalat releváns adatai a lenti ábrán láthatóak, ezeket a cégeket fogjuk most kicsit közelebbről is megnézni:

Kikre érdemes most figyelni?

GameStop

Az elmúlt napok egyik legnagyobb sztárja egyértelműen a GameStop volt, a múlt pénteki záró árfolyama óta egészen elképesztő 435 százalékot tudott szárnyalni a papír az elmúlt 30 nap átlagos forgalmának sokszorosa mellett, míg jelenleg a short ráta 140,6 százalékon áll.

Többször is megemlékeztünk már a cégről a napokban, tegnapelőtt például Elon Musk egyszavas tweetelése is feljebb tudta dobni 30 százalékkal a papírt a kereskedés utáni órákban, az agresszív reddites és a robinhoodos daytraderek valósággal “kergetik” a shortosokat, magas tőkeáttételű vételi pozíciók tömkelegét nyitva a papírnál. Mondhatni teljes a fejetlenség és egészen groteszk a káosz a részvény körül, jól mutatja ezt például a hírhedt walsstreetbets reddit oldalán megosztott mém, amiben a ZeroHedge arra vonatkozó kérdésére, hogy vajon tudják-e az emberek, hogy egyáltalán mivel foglalkozik a cég, az a válasz érkezett az oldal egyik vezető mémgyártójától, hogy

egy elektromosautó-gyártó, ami forradalmasítja az autószektort.

Finoman szólva is kérdéses, hogy a videojáték-kiskereskedőnek lennének efféle törekvései mostanában.

Mindenesetre az őrület a tetőfokára hágott, a tegnapi 134,8 százalékos emelkedéssel együtt idén már 1744,5 százalékos a plusz a részvénynél.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a tegnapi piaczárás után 18 százalékot esett a videojáték-óriás papírja, ez "normális" esetben negatív piacnyitást vetítene előre a mai napra - de a jelenlegi környezetben persze bőven lehet, hogy ennek nem lesz jelentősége a ralira nézve.

AMC

A csorda következő "áldozata" a moziiparban tevékenykedő, csődöt nemrég hivatalosan is megúszó AMC lett, a reddites befektetők valósággal ráharaptak a vállalat papírjára. Még tegnapelőtt helyi amerikai idő szerint este 8 körül tették fel a wallstreetbets-nél a kérdést, hogy megtegyék-e az AMC-t az "új GameStopnak", a lemaradt sorstársak számára. A kérdésre szűk 10 óra alatt több, mint 12 ezer komment érkezett.

Nos úgy néz ki hogy a kisbefektetők ismét megtették, amit megkövetelt a haza -

csak tegnap ugyanis 301 százalékot szárnyalt a papír,

ezzel együtt idén 843 százalékos a plusz. Tegnap egyébként az elmúlt 30 nap átlagos forgalmának közel 23-szorosa mellett zajlott a kereskedés, míg jelenleg a short ráta csak 36,6 százalékon áll. A tegnapi kereskedés utáni órákban egyébként 33 százalékot esett a papír, úgy tűnik, ismét feléledtek az eladók és a shortosok - majd kiderül a mai nap során persze, hogy ezúttal igazuk van-e.

Bed Bath & Beyond

Úgy tűnik, nem csak a GameStop utódját, de a kistestvérét is megtalálták a reddites befektetők, mégpedig a leginkább háztartási eszközöket értékesítő kiskereskedő cég, a Bed Bath & Beyond személyében. Valóban összeállhattak a csillagok a vállalat részvényesei számára, a magas short érdekeltség miatti short squeeze lehetősége komoly rövidtávú felértékelődési potenciált jelenthet ennél a részvénynél is, ám egyelőre nem beszélhetünk még olyan gigászi pluszokról, mint a korábban tárgyalt papírok esetében.

Mindenesetre a több, mint 65 százalékos short érdekeltségű papír 75 százalékot tudott emelkedni a pénteki záróárfolyama óta annak ellenére, hogy közben két elemző is leminősítette a papírt. Tegnap "csak" 16 százalékos volt a plusz az elmúlt 30 nap átlagforgalmának 7,5-szöröse mellett, ezzel együtt idén 198 százalék a plusz. A piaczárás után ennek a papírnak az árfolyama is esett, itt 12,5 százalékos mínuszról számolhatunk be.

Virgin Galactic

A kereskedelmi űrutazással foglalkozó Virgin Galactic short állománya nem csak az elmúlt napokban lett igazán tekintélyes, a most látható 80 százalékos szint környékén mozog ez az érték már egy ideje. Nemrég írtunk egyébként Richard Branson cégéről annak apropóján, hogy a 2020-ban elképesztő sikereket elérő ARK Investment feje, Catherine Wood egy újabb befektetési alapot indítását vette fejébe, amely kifejezetten az űrkutatásban érdekelt cégekre fókuszálna, amelybe beletartozik az űrutazástól az ezzel kapcsolatos technológiai innovációkig minden (pl. robotika, mesterséges intelligencia).

A BEJELENTÉST KÖVETŐEN kis túlzással FELROBBANTAK AZ ŰRUTAZÁSSAL ÉS ŰRKUTATÁSSAL FOGLALKOZÓ VÁLLALATOK RÉSZVÉNYEI,

a Virgin Galactic papírja is közel 20 százalékkal került feljebb aznap, mindez január közepén történt. Azóta is emelkedő trendvonal mentén mozgott az árfolyam, a napokban tapasztalt short squeeze hatására azonban igazán kedden tudott ismét jelentősen kilőni az árfolyam, a közel 17 százalékos emelkedéssel új csúcsot döntött a jegyzés. Tegnap végül "csak" 10,2 százalékos pluszban zárt a papír, bár nap közben jelentős mozgásokat lehetett tapasztalni, a legmagasabb árfolyamnál (58,6 dollár) közel 40 százalékos volt a napon belüli plusz. A kereskedés utáni órákban 7,2 százalékos esést láthattunk a papírnál.

Persze a redditesek körében is egyre népszerűbb a trendi űrrészvény, bár még korántsem annyira felkapott a téma, mint mondjuk a GameStop vagy az AMC - de nem kizárt, hogy a napokban mindez radikálisan meg fog változni. A mellékelt bejegyzésben egy kevésbé szofisztikált kereskedési stratégiát követ a posztoló, ugyanis

a részvény második leginkább shortolt voltára hivatkozva megduplázná a kitettségét, amennyiben 1000 lájkot kap a bejegyzésére

- a cikk írásakor 14 óra elteltével mindössze 109 kedvelésnél járt a szóban forgó kereskedő bejegyzése.

Kereskedés utáni melodráma

A kereskedés utáni látszólag borongós hangulat mögött egy egészen groteszk "háború" húzódik a szabályozók és a hírhedt reddit fórum, a wallstreetbets között. Természetesen az amerikai tőzsdefelügyeletnek és Joe Bidennek sincs igazán ínyére a részvénypiaci hullámvasút, a SEC ki is adott egy közleményt, melyben a befektetők védelmének apropóján a tegnapi kereskedés utáni órákban biztosították a nagyérdeműt arról, hogy "rendet tesznek" a káoszban és felülvizsgálnak bizonyos piaci szereplőket.

Persze minderre megérkezett a hírhedt wallstreetbets válasza is egy elég csípős poszt formájában, ami alább látható:

Persze erre is megérkezett a válasz, a The Verge értesülései szerint ugyanis törölték a wallstreetbets Discord-szerverét - hivatalosan nem pénzügyi csalás vádjával, hanem gyűlöletkeltő és diszkriminatív tartalomközlés miatt. Ezt követően bő egy óráig redditen sem volt elérhető a fórum, azaz privát entitásként csak azok léphettek be, akik rendelkeztek meghívóval. Ez a tarthatatlan állapot azonban hamar megszűnt, és helyi idő szerint este fél 8 körül ismét elérhető volt a subreddit. A ZeroHedge szerint egyébként ennek a melodrámának köszönhetően

ma ismét rekord számú új feliratkozója lehet a wallstreetbets-nek - ami persze új fiatalok új stimuluscsekkjeit jelenti.

Sírás lesz a vége?

A fenti elképesztő példákat látva adódik persze a kérdés, hogy mi lesz ennek az eszeveszett ralinak a vége, hogyan befolyásolja mindez a piacokat, illetve nagy általánosságban:

mi a helyzet most a tőzsdéken, esetleg komoly lufi van kialakulóban?

Mindkét irányból hallani persze véleményeket, ez volt a téma például a CNBC kedd esti műsorában is: Chris Verronet, a Strategas technikai elemzőjét kérdezték a jelenlegi tőkepiaci helyzetről és az egyre durvább short squeeze jelenségről. A stratéga szerint a piacokon éppen egy újabb hatalomátvételt láthatunk, az elmúlt 3-4 hónap mellőzött technológiai szektora úgy tűnik, hogy ismét az élre törhet.

A GameStop és a többi vállalat részvényének megugrásával kapcsolatban úgy vélekedett Verrone, hogy bár a dotcom lufi előtti időkhöz hasonlóan most is elképesztő mértékű spekuláció fűti a papírokat, a helyzet teljesen más, mint akkor volt: míg a dotcom lufinál csak a technológiai szektor papírjai szárnyaltak, most rendszerszintű emelkedést láthatunk, amit az is jól mutat, hogy

a leginkább hájpolt papírok teljesen különböző iparágakból kerültek ki.

Szélesebb perspektívából nézve nem is lehet mindez meglepő a stratéga szerint, a stimulus csekkek érkezése és az otthonmaradás miatt megnövekedett szabadidő olyan kombinációk, amik remek táptalajt kínáltak a rendszerszintű ralinak. Mindemellett az is megkülönbözteti a mostani ralit a dotcom lufi előtti időkétől, hogy míg akkor a felhájpolt vállalatoknak körülbelül 30 százaléka működött megfelelően, míg most ez az arány inkább közelíthet a kilencvenhez Verrone szerint.

Akár van lufi akár nincs, az elmúlt (és jó eséllyel az előttünk álló) napok eseményei óvatos szkepticizmusra sarkallhatják a befektetőket mindamellett, hogy kimondottan izgalmas átélni számunkra ezt a történetet - főleg persze azok öregedhetnek akár éveket ezekben a már-már történelmi jelentőségű napokban, akik nem csak a kispadról nézik az eseményeket, de a redditesek példáján felbátorodva maguk is felszállnak a gigantikus hullámvasútra.

Arról pedig, hogy a reddites társadalom hogyan látja a shortosokkal való gigászi háborújuk jelenlegi állását, talán ez a bejegyzés tanúskodik a legfrappánsabban:

