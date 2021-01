A tengerentúlon is rossz volt a hangulat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire rossz hangulatban telt a kereskedés, és az európai tőzsdék is csúnya mínuszokkal indították a napot, üdítő kivétel egyelőre többek között a magyar tőzsde, a BUX a délutáni órákban minimális pluszban áll. A kimondottan rossz hangulat úgy néz ki, hogy egész nap kitart, feltehetően a reddites kisbefektetőknek, a koronavírus-helyzet alakulásának és a hét végi hozamrealizálásoknak tudható be a jelenlegi állapot. Kifejezetten rossz hangulatú kereskedést láthattunk Amerikában is, a shortosok és a reddites kisbefektetők újabb gigászi összecsapásától tartanak a befektetők, miközben a J&J vakcinájának tesztje sem váltotta be a reményeket.