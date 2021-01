Folytatódik az őrület, újult erővel tértek vissza a redditesek a csörtére

Mint reggel megírtuk, a shortosok és redditesek közti háborúban a tegnapi "csatát" a shortosok nyerték, nap közben ugyanis sorra hozták meg a kereskedést szabályozó intézkedéseket a nagyobb online brókercégek, ennek köszönhetően a legnagyobb hájppapírok árfolyamai beszakadtak, a GameStop például 44,3 százalékos mínuszban zárta a napot, az AMC 56,7 százalékkal került lejjebb, a BlackBerry 41,6 százalékot zuhant, míg a Bed Bath & Beyond részvénye 36,7 százalékot esett.

A kereskedés utáni órákban azonban a legtöbb online brókercég ismét lehetővé tette a papírok vételét, és már a kereskedés utáni árfolyammozgások alakulásából is tisztán lehetett látni, hogy

ma újult erővel térnek vissza a redditesek a csörtére.

Jó eséllyel csak olaj volt a tűzre a brókercégek szabályozási kísérlete, legalábbis a walsstreetbets fórumon olvasható megannyi top komment erről tanúskodik. Csak hogy egyet mutassunk, a közel 75 ezer lájkot bezsebelő írás közzétevője kerek perec kimondja, hogy

csak azért vett újabb, 5000 dollár értékű GameStop részvényt, mert a brókercégek manipulálni próbálják a piacot.

A várakozásoknak megfelelően a piacnyitásban elképesztő emelkedéseket láthatunk, csak hogy a legnagyobb neveket említsük, az AMC 79,2 százalékot lőtt ki, a GameStop 83 százalékkal emelkedett, a BlackBerry jegyzése pedig "mindössze" 22 százalékkal került feljebb.

Remekül mutatja egyébként a reddites és twitteres körökben uralkodó heroikus alaphangulatot az alábbi bejegyzés, kommentár nélkül:

We're in the Endgame now.Courtesy of /u/IDoLikeMyShishkebabs pic.twitter.com/kWoOcqfgRr