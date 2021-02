Árgus szemekkel figyeli a piac, hogy merre masírozik ma a reddites csorda

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eséssel zárták a múlt pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután a befektetőket aggasztotta a Redditen indult kisbefektetői mozgalom. Ázsiában ma ezzel szemben kifejezetten jó volt a hangulat, miután az AstraZeneca kedvező híreket közölt a vakcinájával kapcsolatban, amely az európai tőzsdéket is felfelé segíti, a magyar tőzsde is feljebb került a hétfői kereskedésben. Mindemellett természetesen továbbra is mindenki a reddites kisbefektetőkre figyel, akik most az XRP-t és az ezüstöt nézték ki maguknak.