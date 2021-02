Még csak egy hónap telt el 2021-ből, de már simán megduplázhattad a pénzedet

2020 sok szempontból rendhagyó év volt, de nagyon úgy néz ki, hogy 2021 még egy lapáttal rá tud tenni. Itt egy sámán a washingtoni Capitoliumon, ott egy tőkepiaci hadjárat a shortosok ellen - izgalmakból aztán tényleg nincs hiány. Bőven találhatunk jó sztorikat a tőkepiacokon, van olyan kriptodeviza, amelyiknek az értéke idén már megduplázódott, a nyersanyagpiacon is kúsznak felfelé az árfolyamok, de a magyar tőzsdén is szép hozamokat lehetett elérni.

Eszközár-változások 2021-ben

Ahhoz képest, hogy mekkora lendülettel érkeztek meg a világ tőzsdéi az új évbe, a tőkepiaci erőviszonyok alaposan átrendeződtek az év első hónapjában. A legjelentősebb eszközök árfolyamváltozása januárban azt mutatta, hogy az árupiaci termékek jelentősen felülteljesítők voltak az részvényekkel és más népszerű eszközosztályokkal szemben, mint például devizák. Az árupiaci termékek relatíve felülteljesítése részben a gyengülő dollárnak köszönhető, hiszen a legtöbb esetben a zöldhasúban vannak denominálva az árak. A másik fontos tényező (ami egyébként szintén a dollár gyengülését hozza), hogy piacok gigantikus méretű mentőcsomagokat áraznak, ami a mezőgazdasági és más nyersanyagok iránti kereslet felélénkülését hozhatja. Szintén keresleti oldali tényező, hogy a mezőgazdasági és más nyersanyagok esetében a növekedés mostani elsőszámú motorjának számító ázsiai és főleg a kínai kereslet már meghaladj a 2020-as szintet. Mindemellett az sem elhanyagolható, hogy a vakcinadisztribúció elindulása, és a normális kerékvágásba való visszatéréssel kapcsolatos remények is felfelé hajthatják az árakat.

Nyersanyagok

Bár a tavalyi évben az egyik leggyengébben teljesítő eszköznek számított, idén viszont kifejezetten jól teljesít az olaj. A fekete arany is jelentős dollár-árérzékenységgel rendelkezik, részben ez áll az idei jó teljesítmény mögött, de a vakcinával kapcsolatos optimizmus is felfelé hajtotta az árakat idén, hiszen az olajpiacon továbbra is a keresleti oldalon van az egyik legnagyobb probléma. Az kérdéses azonban, hogy meddig tarthat ki az olaj jó teljesítménye, hiszen jelenleg a Brent 56 dollár környékén mozog hordónként, azonban az S&P Global előrejelzése szerint 55 dolláron zárhatja 2021-et, az EIA becslése szerint pedig átlagosan 53 dollár lehet a Brent hordónkénti ára 2021-ben, és 2022-ben.

Részvénypiacok

Ahogy korábban is írtuk, a részvénypiacok 2020 végi lendülete alábbhagyott az idei év első hónapjában, ami részben annak tudható be, hogy a korábban árazott optimista forgatókönyv mégsem egészen úgy alakult, mint azt sokan várták. A vakcinák disztribúciója lassú és egyenetlen, a vakcinagyártók szállítmányai késnek és nem bírják kiszolgálni a keresletet, és mindeközben ismét fellángolt a koronavírus-járvány, ráadásul újfajta variánsok is elkezdtek terjedni, a világ kormányai pedig újabb korlátozó intézkedéseket eszközöltek, ami lassítja a gazdaság talpra állását. Mindeközben látszott idén az is, hogy a korábban lemaradó tőzsdék felülteljesítése nagyrészt januárban is kitartott, a BUX is ott található az első 5-ben. Ez a helyzet részben annak tudható be, hogy vakcinahíreknek köszönhetően elindult egy rotáció a tőzsdéken, és a korábban lemaradó részvényeket is megtalálták a befektetők. A januári teljesítményből az is látszik, hogy Európa vezető gazdaságainak tőzsdéi, mint a német, a francia, a brit, az olasz, és a spanyol is alulteljesítő volt, amely mögött az vírus megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések állnak.

Magyar tőzsde

Rengeteg most a jó sztori a magyar tőzsdén, ez pedig meglátszik a BUX Index komponenseinek idei árfolyamváltozásán is. A legjobban eddig az AutoWallis teljesített idén, amely lényegében egy nap alatt állította be az ábrán is látható 22 százalékos pluszt, és ami a legérdekesebb, hogy látszólag bármilyen hír nélkül (bár a cég tavaly számos akvizíciót és üzletfejlesztést hajtott végre, de elég rendhagyó, hogy ezt egy nap alatt árazta be a piac).

A hazai blue chipek közül a Richter teljesített eddig a legjobban idén, ami részben annak köszönhető, hogy a gyógyszeripari vállalatok általánosságban felértékelődtek a járványhelyzet közepette. Emellett érkezett több egyedi hír is a Richtertől, egyrészt január elején lezárult a tranzakció, amellyel a Richter átvette a Johnson & Johnson leányvállalatának Evra nevű fogamzásgátló termékét. A másik fontos hír pedig a JPMorgan egészségügyi konferenciáján az AbbVie prezentációjából az derült ki, hiszen a gyógyszergyártó egyik kulcsfontosságú terméke, a Vraylar értékesítései egyszer elérhetik a 4 milliárd dollárt is. Tekintve, hogy ez jóval magasabb a korábbi várakozásoknál, így az árfolyam is kilőtt, de a forgalom mértéke volt egészen brutális volt a hírt követően.

Devizák

Januárban a fontosabb fejlett és fejlődő országok devizái közül a török líra vezeti a sort, igaz, volt honnan erősödnie, hiszen tavaly értékének közel negyedét veszítette el, így az egyik legrosszabban teljesítő deviza volt az argentin peso és a brazil real után. Ez utóbbi két deviza idén is vezeti a sort, annak ellenére, hogy az elemzők tavaly év végén 2021-re már erősödéssel számoltak, a járványkezelés miatt elszállt költségvetési kiadások és a jegybanki kamatcsökkentések miatt a két ország devizája tovább gyengül. A forint a dollárral szemben még minimálisan erősödni is tudott januárban, sőt, a hónap elején már 289 közelében is álltak a jegyzések, vagyis akkor 2 százalékkal erősebb volt a forint, mint a hónap végén.

Kriptodevizák

A kriptodevizák az idei év nagy sztárjai. A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza, a bitcoin árfolyama idén új történelmi csúcsra emelkedett, amely részben a megnövekedett intézményi befektetői részvételnek volt köszönhető, amelyet az is jól példáz, hogy a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock is már bejelentette, hogy két befektetési alapja számára lehetővé teszi a pozíciófelvételt a bitcoinban. Bár a legtöbb szó nyilvánvalóan a bitcoinról esik, messze nem ez volt a legjobban teljesítő kriptodeviza idén, többek között a második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ethereum is megelőzte. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a legtöbb kriptodeviza igen spekulatív jellegű és kifejezetten erős idegrendszert igényel, hiszen akár napon belül is óriási kilengéseket láthatunk az árfolyamokban.

