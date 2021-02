10 millió dollárért vett bitcoint a szoftvercég

Tavaly augusztus 11-én hallhattak először a főként üzleti intelligenciával és mobil szoftverfejlesztéssel foglalkozó MicroStrategyről a bitcoint követő befektetők, a cég ugyanis körülbelül 12 000 dolláros árfolyamon összesen 21 454 bitcoint vett, akkori árfolyamon számolva 250 millió dollárért, a kétágú tőkeallokációs stratégiájuknak értelmében. Ennek eredményeként

a MicroStrategy lett az első olyan nyilvános részvénytársaság, amely a készpénzállományának egy jelentős részét bitcoinra konvertálta.

A társaság a bejelentéssel valóságos lavinát indított el, számos tőzsdén jegyzett vállalat ugyanis (például a 169 éves Mass Mutual is) a készpénzük egy részét bitcoinra konvertálta, sőt, egyesek részvény visszavásárlás helyett is kriptodevizát vesz a többlet készpénzből. Emellett Michael Saylor, az MicroStrategy cégvezére ezzel a lépéssel óriási értéknövelést hajtott végre a részvényesei számára, hiszen a MicroStrategy részvényárfolyama felrobbant, együtt a rekordokat döntögető bitcoinnal, amely - ahogy az a grafikonon is látszik - augusztus óta majdnem megnégyszereződött.

Természetesen továbbra sem áll le a kriptodeviza zsákolásával Saylor vállalata,

tegnap például 10 millió dollár értékben vásárolt bitcoint a cég,

ahogy erről a vezérigazgató is megemlékezett egy tweet formájában – ezzel együtt jelenleg 71 079 bitcoint birtokol a cég 1,145 ezer milliárd dollár értékben, átlagosan 16 109 dollár/bitcoin árfolyamon, a cégvezér elmondása szerint.

MicroStrategy has purchased approximately 295 bitcoins for $10.0 million in cash, at an average price of ~ $33,808 per . We now ~ 71,079 bitcoins acquired for $1.145 billion at average price of ~ $16,109 per bitcoin. #bitcoin

Többek között ezekkel a szavakkal kommentálta az újabb vásárlást Saylor:

… A bitcoin a digitális arany – keményebb, erősebb, gyorsabb és okosabb mint az ezt megelőző bármelyik pénz. A technológia fejlődésével, a hálózat egyre jelentősebb kiterjedtségével és az egyre szélesebb körű elfogadottságnak köszönhetően pedig csak többet és többet fog érni.

Helyi idő szerint ma délben a MicroStrategy szervezésében kezdetét veszi egy két napos, vállalatoknak rendezett konferencia, ami többek között a bitcoin vállalati alkalmazhatóságát járja körül, Saylor elmondása szerint a társaság történetében még egy konferenciájuk sem vonzotta annyi cégvezér figyelmét, mint a mostani.

I have never seen so many CEOs sign up to attend one of our events. Send yours, or come join our sessions & report back to your team. Every company can benefit from plugging into the Monetary Network. #Bitcoin