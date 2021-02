A tech részvények húzzák az amerikai tőzsdéket

Remekül sikerült 2020 negyedik negyedéve a két amerikai tech-óriásnál, az Amazonnál és a Google anyavállalatánál, az Alphabetnél is. Az Amazonnál a járvány miatt megugró internetes kiskereskedelem és a karácsonyi szezon volt a meghatározó, míg az Alphabetnél az internetes hirdetési piac teljesítménye mellett a YouTube és a cloud szolgáltatások is masszív növekedés mutattak. A gyorsjelentés mellett fajsúlyos hír még az Amazon háza tájáról, hogy Jeff Bezos elhagyja a vezérigazgatói posztot, utódja Andy Jassy, az Amazon internetes szolgáltatásáért felelős Amazon Web Services vezetője lesz. A szélsőséges hírek úgy tűnik, többnyire kiegyensúlyozták egymást az Amazon részvénye esetében, a piacnyitás után minimális esést látunk ugyanis a papírnál, míg az Alphabetet valósággal széttépték a befektetők, több mint 6 százalékos pluszban nyitott a részvény, ezzel új történelmi csúcson is van az árfolyam.