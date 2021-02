A világ legjobb marketingjét kapta ez az új applikáció - Elon Musk és a Robinhood alapítója beszélt rajta egymással

Az applikáció alapján hangvezérlésen alapul, a tagok beugorhatnak bárhova beszélgetni vagy éppen meghallgatni másokat. Innen is ered a neve, a Clubhouse, vagyis klubház, mivel itt is hasonló atmoszférát szerettek volna teremteni. Fontos, hogy a beszélgetések nem kerülnek elmentésre, és népszerű a celebek között is.

Az Elon Musk és a Vlad Tenev közötti beszélgetés pedig alaposan megnövelte a hypeot az applikáció körül, olyannyira, hogy már másodlagos piaca is kialakult a meghívóknak (pl. reddit, ebay, craigslist).

Kínában például az Alibaba egy platformján keresztül árulják őket, holott a Clubhouse még csak nem is elérhető az ország Apple áruházában.

Az adatelemzéssel foglalkozó Sensor Tower adatai alapján világszerte már 3,6 millióan töltötték le a csak iPhone-ra elérhető alkalmazást, ebből 1,1 millióan az elmúlt hat napban.

A vállalat értékét 1 milliárd dollárra becsülik egy korábbi privát tőkefinanszírozás adatai alapján. Az alkalmazást azonban számos kritika is érte, mivel sokak szerint nem megfelelő a moderálás rajta.

Elon Musk és Vlad Tenev beszélgetése természetesen elérhető, hiszen az internet kreatív, például itt is angol nyelven:

Elon Musk questions Robinhood CEO Vlad Tenev on Clubhouse over his decision to freeze purchases of GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, and other stocks:“The people demand answers, and they want to know the truth. pic.twitter.com/S8qyu8U4u9