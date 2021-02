Egyre közelebb a legalizáció, szárnyalnak a kannabiszrészvények

Remek napjuk volt tegnap a tőzsdéken a kannabisszal foglalkozó vállalatok papírjainak, miután a frakcióvezető Chuck Schumert is beleszámítva három demokrata szenátor nyilatkozott együttesen úgy, hogy a jelenlegi kongresszuson kiemelt fontosságú ügyként kezelnék a marihuánával kapcsolatos jogszabály módosításokat.

Kimondottan jó hangulat uralkodott tegnap a tengerentúli tőzsdéken, mindhárom vezető részvényindex több, mint 1 százalékos emelkedéssel tudta zárni a napot, a Dow például november óta a legjobb napi teljesítményét könyvelhette el közel 1,6 százalékos emelkedésével.

A ciklikus vállalatok papírja mellett a kannabisszal foglalkozó részvények is kimondottan jól szerepeltek, az általános pozitív közhangulat mellett okot adott a szárnyalásra, hogy a frakcióvezető Chuck Schumer két demokrata szenátus társával, Ron Wydennel és Cory Bookerrel karöltve közös nyilatkozatot adott ki, melyben arról tájékoztattak, hogy szándékaik szerint az elkövetkező hetekben a marihuána besorolását érintő jogszabályok bevezetésére fog sor kerülni,

ezzel kilátásba helyezve az országos szintű tilalom megszüntetését.

A közös nyilatkozat tulajdonképpen csak olaj volt a tűzre, az elmúlt hetekben-hónapokban ugyanis Joe Biden elnökségének és a demokrata “kék hullám” hírének hatására komoly ralit produkáltak a kannabisszal foglalkozó vállalatok papírjai, a tegnapi hír hatására is kilőttek az árfolyamok, öt cég esetében is két számjegyű emelkedésről beszélhetünk – egyébként ezen a nyilatkozaton kívül konkrét, a vállalatok működését érintő hírről nem számolhatunk be a tárgyalt vállalatok esetében.

A legkomolyabb emelkedést a Tilray tudhatja maga mögött, egy nap alatt 23 százalékot szárnyalt az árfolyam, ezzel együtt idén már 184 százalékos a plusz. Magasak az elvárások a kanadai céggel szemben, a nemsokára bekövetkező, Aphriával való összeolvadás hatására

a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kannabisz vállalat jöhet létre,

feltehetően még 2021 első negyedéve során.

Az összeolvadás híre óta már megszokhattuk, hogy ha a Tilray árfolyama emelkedik, akkor rendszerint az Aphriával is ez fog történni – ez tegnap sem volt másként, a szintén kanadai központú vállalat részvénye 21,1 százalékot emelkedett a tegnapi kereskedésben, ezzel együtt idén már 113 százalékos a plusz a papírnál.

Címlapkép: Annie Sakkab/Bloomberg via Getty Images