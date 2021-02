Ma is erősen indul a nap a tőzsdéken

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,1 százalékos erősödése mellett, a CAC 1,1 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,8 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde is feljebb került 1,7 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,6 százalékot emelkedett. Több tényező is támogatja ma a hangulatot, egyrészt előrelépés látszik az újabb körös amerikai mentőcsomag ügyében, másrészt az európai vakcinaprogram is egyre jobban halad, az Egyesült Királyságban már 10 millió ember beoltottak. Negatív hatással lehet azonban a hangulatra, hogy friss adatok szerint a kínai szolgáltató szektor BMI-je a decemberi 56,3-ról 52-re esett januárban, ami lassabb gazdasági kilábalást vetít előre.