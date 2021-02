A bikák is pénzt csinálnak, a medvék is, de a disznókat levágják.

Az elmúlt hetekben komoly csaták középpontjába került a GameStop, amely a Wall Street-i elit és a reddites kisbefektetők gigászi küzdelmének a szimbólumává vált. A cégbe fektető szabadságharcosok közül azonban sokan azt sem tudják, hogy mivel foglalkozik, a vállalat, mik a fontosabb sarokszámok, jók vagy rosszak a cég kilátásai, sokadlagossá váltak a fundamentumok. Az egyik oldal csak azt skandálja, hogy: venni, venni, venni, irány a Hold. A másikon meg szépen csendben addig a pontig shortolták a hedge fundok, amíg már annyi részvény sincs, hogy zárjanak minden pozíciót. A sok bába között azonban elveszett a gyerek és a realitás talaja.

A legnagyobb bolond

Néhány napja a Zerohedge Twitter fiókja tette fel a költői kérdést, hogy ugyan tudja-e valaki, hogy mit is csinál ez a GameStop, amire 726 válasz érkezett, amik közül az alábbi volt talán a legviccesebb. Itt a válaszoló szerint elektromosautókat gyártanak és forradalmasítják majd a szektort.

Érkeztek még más frappáns ötletek is azzal kapcsolatban, hogy mit csinálhat a vállalat, volt, aki szerint bitcoint, Teslát, de sokak szentül meg vannak róla győződve, hogy rakétákat gyárt a GameStop. Nyilván ezeknek a válaszoknak a többsége és a fenti példa is a mémkategóriába tartozik, és csak arra hívja fel a figyelmet, hogy a Wall Street és a Reddit küzdelme közben már szinte teljesen mindegy, hogy mi is annak a konkrét tárgya, és csak az ideológiák szintjén folynak a csatározások: gazdagok és szegények, kapzsik és hős harcosok és így tovább. Ez mind szép és jó természetesen, ugyanakkor a nap végén a víz azért sokszor a saját szintjét keresi, és a nagy emelkedések után legalább akkora zuhanások jöhetnek. Ez a fajta csúcsosodás és beszakadás jól látható a GameStop részvényének árfolyamában is:

Szintén a napokban nyilatkozott az igazi Wall Street farkasa, Jordan Belfort is, aki megsüvegelte a kisbefektetők teljesítményét, de ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy érdemes lehet realizálni a profitokat, hogy ne mi legyünk a legutolsók, akik megveszik a részvényeket, mielőtt azok bezuhannak.

Példaképpen azt hozta fel, hogy a TV-jét javító szerelő félmondatban elejtette neki, hogy több mint 80 éves édesanyja hívta telefonon és azután érdeklődött hogyan tudna befektetni a GameStopba.

Az sem túl hízelgő a redditesek számára, hogy saját cégéhez, a Stratton Oakmonthoz hasonlította a fórumot, hiszen ők is felpumpálták a papírokat. Végül az ismert Wall Street-i mondással is figyelmeztette az óvatlan befektetőket:

A bikák is pénzt csinálnak, a medvék is, de a disznókat levágják.

Magyarán, aki túlságosan kapzsi, az a végén megjárhatja mindkét oldalon, amiben van is némi igazság elnézve a GameStop részvények mozgását és annak eredményeit. Az egész lavinát elindító Keith Gill, aki a reddites mozgalom arca is lett, közel 6 milliárd forintot bukott két nap alatt, bár ő nyilván elvi okok miatt is tartja a papírokat, de simán kiszállhatott volna 4000 százalékos hozama után.

A másik oldalon meg ott van az a Melvin Capital, amelyik az egyik legnagyobb shortosa volt a cégnek, és januárban bebukott 4,5 milliárdot, csak nem forintban, hanem dollárban. Ez az alap teljes vagyonának több mint a fele.

Nyilvánvalóan már régen kicsúszott a realitás talaja a befektetők lába alól, de azért mégis érdemes egy pillantást vetni arra, hogy egyébként mennyi szufla van a GameStopban.

Így hullanak el az óriások

A sok adok-kapok között természetesen az egyetlen dolog, amire már senki sem figyel oda az az, hogy egyébként mit is csinál a GameStop, holott azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy éppen kaszinóban járunk vagy pedig befektetünk. Ha másért nem, legalább azért, hogy nagyjából tisztában legyünk azzal, hogy mennyit bukhatunk, ha nem adjuk el időben a részvényeket, netalán mekkora profit érhető el egy jól időzített shorton.

A GameStop egy Fortune 500 vállalat, amelynek központja Texasban található és alapvetően videójátékok és egyéb kapcsolódó termékek (pl. konzolok, játékfigurák, társasjátékok) értékesítésével foglalkozik.

A vállalat 10 országban több mint 5 ezer üzlettel rendelkezik, és az e-kereskedelemben is jelen van, összesen több mint 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A GameStop történetét egészen 1984-ig lehet visszavezetni, de ezt a nevet csak 2000-ben kapta meg, majd két évvel később már a tőzsdére is vitték a vállalatot, az NYSE-re vezették be a részvényeit. Néhány évvel később, 2005-ben már a világ legnagyobb videójáték-kiskereskedője volt a cég, a vállalathoz tartozó Game Informer magazin pedig 2013-ban a világ legnépszerűbb digitális videojáték magazinjává vált 3 millió feliratkozóval. A társaság aranykora ezekben az években volt, a részvényárfolyam ebben az időben 50-60 dolláros szintekre emelkedett.

A GameStopra azonban az elmúlt évtizedben inkább a lassú hanyatlás volt a jellemző. A Wedbush egyik elemzője, Michael Pachter még tavaly év elején nyilatkozott úgy, hogy:

A vállalat gyakorlatilag egy olvadó jégkocka, előbb-utóbb biztosan a levesbe megy.

Mi okozta a problémákat?

Természetesen a digitalizációs folyamat, hiszen egyre kevesebben járnak már boltokba azért, hogy videójátékokat vásároljanak. Minek is, ha le lehet tölteni a neten keresztül digitális formában.

A nagy vízválasztó 2013 volt, amikor a Sony és a Microsoft is elérhetővé tette ezeket a digitális szolgáltatásokat a PSN és az Xbox Live segítségével. Természetesen a problémákat csak tetézte, hogy

a vállalat közben igen drágán megvásárolt egy rakat mobiltelefon szaküzletet és közben jól el is adósodott, miközben képtelen volt megújulni és felvenni a kesztyűt egy átalakuló világban.

Klasszikus történet, nem ők az elsők, akikkel ez megtörténik, hiszen általában így hullanak el az óriások.

A GameStop 2018 környékén még eladni is megpróbálta magát privát befektetőknek, de azok meg nem találtak egyetlen kósza bankot sem, amelyik hajlandó lett volna megfinanszírozni a vételt.

Az egyetlen szerencséjük az volt, hogy egyelőre még a legújabb generációs játékkonzolokban is vannak olyan változatok, amelyek fizikai lemezzel működnek, bár ez alapvetően kiszorulóban van.

Csődhelyzet nincs, de nem szépek a kilátások

A sztorit tehát már ismerjük, de érdemes a pénzügyi oldalt is megnézni, hiszen a nap végén ez az, ami mozgatja a vállalat értékét is. A GameStop árbevétele évek óta csökken, a bevétel visszaesése azonban tavaly gyorsult be igazán, a cég üzleteit látogatók száma tavaly közel 28 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ebben persze szerepe lehet egyes üzletek bezárásának, illetve annak, hogy a koronavírus-járvány miatt kevesebben is mozdulnak ki. A bevételek még idén is csökkenhetnek, és az elemzői várakozások alapján a következő években is csak mérsékelten emelkedhetnek.

A vállalat már 2019-ben, vagyis a világgazdasági szempontból kifejezetten erős, Covid-válság előtti évben is veszteséges volt, és a várakozások szerint még idén is az lesz, és a következő években is nagyjából nulla körüli eredményt érhet el (a vállalat pénzügyi évének a vége januárra esik, így például a 2021E adatok 2020. január-2021. január időszakot foglalják magukban és így tovább).

A GamesStopot követő 8 elemző közül senki sem ajánlja vételre a részvényeket, tartásra 4-en, míg eladásra szintén 4-en javasolják.

Az átlagos célár 13,4 dollár, ami a mostani árfolyamnál majdnem 90 százalékkal alacsonyabb.

Az optimistábbak közé tartozó Wedbush szerint 16 dollárt érhet a részvény, akik ugye maguk is azt mondták, hogy a cég egy olvadó jégkocka. A Credit Suisse szerint pedig 3,5 dollár a reális érték részvényenként, vajon akkor ők mit gondolhatnak a kilátásokról.

A relatív értékeléses szorzószámok tekintetében a P/E nem értelmezhető, hiszen nyereség nincs, az elemzői várakozások alapján a 2023 januárral végződő pénzügyi évben érhet el legkorábban profitot a cég, azzal az adózott eredménnyel számolva 84-es P/E ráta adódik, nyilván értelmezhetetlenül magas egy ilyen alacsony bevételnövekedési dinamikájú cégnél. A P/S csak 1,2-szeres, de senkit ne tévesszen meg az alacsony értéke, egy főleg fizikai üzletekre épülő haldokló videójáték-kiskereskedő esetében, amely nem termel profitot már ez sem reális.

Sokkal durvább a P/B, vagyis az árfolyam/könyv szerinti érték mutatója, amely közel 14-szeres, az árfolyam/cash flow szorzó pedig 80 felett áll.

Nem meglepő, hogy a jelentős árfolyammozgások következtében a vállalattal szembeni shortállomány is alaposan megcsappant, már csak 39 százalékát teszi ki a közkézen forgó részvényeknek, holott január közepén még 114 százalék volt ez az érték az IHS Markit adatai alapján. Egy másik szolgáltató, az S3 adatai hasonló tendenciát mutatnak. Ettől függetlenül ez még továbbra sem mondható kevésnek.

Az is jó hír, hogy a vállalatnak még maradt mintegy 600 millió dollár készpénzállománya a harmadik negyedév végén, miközben a hitelek mértéke már csak mintegy 500 millió dollár volt. Csődhelyzetről tehát aligha lehet beszélni egyelőre.

Microsoft, a megmentő?

Azért a sok borzalmas adat mellett vannak más kedvező hírek is, a videójáték-kiskereskedő még tavaly októberben stratégiai partnerséget kötött a Microsofttal, ennek keretében a GameStop előbbi cég felhőalapú üzleti megoldásait fogja használni majd a jövőben.

Emellett minden egyes eladott Xbox készülék után a GameStop részesedést fog kapni az ezután keletkező digitális bevételekből, legyen az játékok letöltése vagy mikrotranzakció.

Pontos számokat persze nem lehet tudni, ez lehet 1 százalék, de akár 10 százalék is. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a Microsoft dobott még egy digitális mentőövet a GameStopnak, bár ez aligha jelent sokat a tengeren sodródó cégnek.

Emellett a 2019-ben érkezett új CEO, George Sherman a házon belüli takarítást is elkezdte, a meglévő üzletek száma a tavalyi harmadik negyedév végén év/év alapon 11 százalékkal volt alacsonyabb, közel ezer üzletet zártak be, és az általános kiadások is lefaragásra kerültek. Az e-kereskedelem értékesítései pedig jelentősen emelkedtek, és már a bevételek 25 százalékát adták tavaly.

Egyelőre ez azonban csak elodázni látszik a lassú hanyatlást, ami nem biztos, hogy a csődöt jelenti, de a korábbi dicsőséges évek már a múlt részei, nehéz elképzelni, hogy azok visszatérnek valaha is.

Egy másik érdekes aspektus lehet, hogy a megnövekedett érdeklődést és árfolyamot akár simán ki is használhatná a cég, és azt felhasználhatná tőkebevonásra, addig amíg még jelen van a hype.

Hogy ez mennyire nem ördögtől való dolog azt mutatja, hogy az AMC pontosan ezt csinálta, persze igaz, hogy ez a meglévő részvényállományt alaposan felhígítja. Ettől függetlenül ez egy ékes példája a Soros György-féle reflexivitás-elméletnek, azaz nem csak a fundamentumok hatnak az árfolyamra, hanem az árfolyam is a fundamentumokra.

Erre a lehetőségre hívta fel a figyelmet a ZeroHedge egyik tweetje is a napokban.

A vállalat jövője tehát erősen kérdéses, de az biztos, hogy a GameStop kiváló alanya a mostani őrületnek, hiszen érdemes belegondolni abba, hogy

egy egész generáció nőtt fel rajta, akik most tapossák a harmincas vagy negyvenes éveiket. A szentiment tehát maximumon pörög ebben az esetben.

A Wall Street-i mondás disznókra vonatkozó része azonban legalább annyira érvényes magára a cégre is, aki éjfél előtt öt perccel jött rá arra, hogy változik a világ, mint magukra a befektetőkre, akik körülötte vívják a csatát.

