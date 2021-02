Elon Musk elárulta, mikor nem szabad Teslát venni

A Sandy Munronak adott interjúja során Elon Musk igazat adott néhány éles kritikának a Tesla járműveit illetően, illetve azzal kapcsolatban is adott tanácsot, hogy mikor nem érdemes Teslát venni.

Elon Musk Boca Chicán, a SpaceX űrhajózási cég fejlesztési és kísérleti telepén vezette körbe Sandy Munrot, végül egy közel 50 perces interjú is készült, amiben többek között szó volt a Tesla gyártósorát érintő, elég éles kritikákról is – mint már megszokhattuk, Elon Musk nem kertelt sokat, nyíltan felvázolva álláspontját igazat adott néhány megfogalmazott kritikának. A teljes videó a YouTube-ra is felkerült, alább megtekinthető:

Amikor például felmerültek a minőségbiztosítással kapcsolatos aggályok, a következőképpen fogalmazott a világ leggazdagabb embere:

Beletelt némi időbe, mire zökkenőmentessé tettük a gyártási folyamatot. Egy barátom kérdi, hogy “mikor érdemes Teslát vennem?” Nos szerintem vagy rögtön az elején vedd meg, vagy amikor a gyártás már biztonságos és folyamatos. A gyártás felfutásakor elképesztően nehéz ugyanis mindent tökéletesen csinálni, minden apró kis részletre ügyelni.

Többek között az autók festése volt az egyik legnagyobb fejtörést okozó problematika a Teslánál, ez még decemberben ütötte fel a fejét, az év végi hajtás közepette.

Az egyik probléma amivel szembesültünk a gyártás felfuttatása során az az volt, hogy a festék nem feltétlenül száradt meg elég gyorsan. Ez végülis olyan, hogy ha gyorsabban hajtasz… akkor egyszerűen csak felfedezed ezeket a dolgokat, problémákat. Persze ha tudtuk volna előre, akkor korábban kijavítottuk volna ezt is.

Továbbá Musk azt is elismerte, hogy a Model S első változataiban az ülések rettenetesek voltak, a guru megfogalmazása szerint “valószínűleg a legrosszabb ülések voltak, amikben valaha ült”. Azóta azonban jelentősen javult a helyzet, a Model 3-ban például már jóval emberbarátabb ülésekkel lehet találkozni, ezt Munro is kiemelte.

A témát végülis így összegezte Elon Musk:

A gyártás maga a pokol.

Persze nem csak Sandy Munro kritizálta a Tesla autóinak minőségét, a Consumer Reports magazin megbízhatósági kérdőíve alapján alulról a második helyet foglalta el tavaly az elektromosautó-gyártó, a kérdőív eredményei alapján csak a Model 3 bizonyult megbízhatónak még novemberben.

Ez a negatív megítélés persze érdemben nem befolyásolta a Tesla helyzetét, tavaly ugyanis közel 500 000 járművet szállított le a vállalat, az elemzői várakozások alapján ez a szám idén akár elérheti a 800 ezret is. Ami meg a részvényárfolyamot illeti, egy éves időtávlatban 380 százalékos szárnyalást láthattunk a Teslánál, míg csak idén 21,1 százalékos a plusz.

Címlapkép: Hannibal Hanschke-Pool/Getty Images