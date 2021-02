Tényleg komolyan gondolja az Apple, hogy beszáll az önvezető autózásba

Az éveken át tartó spekulációt követően, most nagyon úgy tűnik, hogy az Apple tényleg beszáll az autóiparba, hiszen a CNBC forrásai szerint a cég közel jár ahhoz, hogy véglegesítse az üzletet a Hyundai-Kiával arról szólóan, hogy egy Apple márkájú önvezető elektromos autót gyártsanak a Kia Georgiában található üzemében.

Az Apple fejlesztői csapata által fejlesztett, úgynevezett „Apple Car” gyártása 2024-ben indulhat – bár az ügyhöz közel álló források arról számoltak be, hogy a végleges időpontot ehhez képest eltolhatják.

A források kihangsúlyozták, hogy jelenleg még semmilyen megállapodás nincs a két cég között, és azt is kiemelték, hogy az Apple akár úgy is dönthet, hogy végül egy másik autógyártóval fog partnerségre lépni, vagy a Hyundai mellett egy másik gyártópartnerrel is leszerződik.

Kétlem, hogy a Hyundai az egyetlen autógyártó, amelyikkel üzletet tudnának kötni, lehet még valaki más is

– mondta az egyik forrás, aki jártas az Apple autófejlesztési stratégiájában.

Ha az üzletet sikerül nyélbe ütni, akkor is, miért választaná az Apple pont Hyundai-Kiát? Vagy miért választaná egy koreai autógyártó az Apple-t?

Egyrészt az Apple ezzel a lépéssel beléphetne a 10 trillió dolláros autó és mobilitási piacra. Az okostelefonok piaca egy 500 ezermilliárd dolláros piac, amelynek hozzávetőlegesen az egyharmada van az Apple-nél. Tehát a 10 trillió dolláros mobilitási piac

mindössze a 2 százalékára lenne szüksége az Apple-nek, hogy elérje az iPhone üzletág méretét.

Emellett az ügyhöz közel álló források azt is elmondták, hogy Apple Hyundai iránti érdeklődése arról árulkodik, hogy a techóriás Észak-Amerikában akarja megépíteni az Apple Cart egy olyan autógyártóval, aki hajlandó engedni az Apple-nek, hogy olyan szoftver és hardware kerüljön a járműbe, amilyet akar. Más szavakkal tehát az ténylegesen egy Apple Car lesz, nem pedig egy Kia modell Apple szoftverrel.

A Hyundai részéről pedig a kollaboráció elsődleges mozgatórugója a cég új elnöke, Euisun Chung lehet, aki múlt októberben vette át a cég irányítását. A Hyundai-Kia stratégiájában jártas forrás szerint Chung egyértelműen azt fogalmazta meg, hogy a mobilitás a cég jövője. Ez azért fontos, mert az Apple Car a tervek szerint teljesen önvezető lesz.

Az Apple-lel való közös munkáról a Hyundai vezetése azt gondolhatja, hogy a saját önvezető és elektromos autós terveik fejlesztését is felgyorsíthatják. Jelenleg egyébként a Hyundai az Aptivval van partnerségben, amelyben önvezető járműtechnológiát fejlesztenek, beleértve a robotaxikat. Nincs arra utaló jel, hogy ez a partnerség megváltozna, ha a Hyundai megállapodást köt az Apple-lel.

Mindemellett a georgiai Kia gyárnak vannak elérhető kapacitásai, tehát a gyártás felfuttatása, és a Hyundai-Kia beszállítói láncához való hozzáférés relatíve gyorsan megtörténhet.

Az Apple árfolyama a hírt követően 2 százalékot ugrott az amerikai piaczárás utáni kereskedésben szerdán.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images