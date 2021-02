Európa csatát nyert egy szuperhatalommal szemben, de az elektromosautó-háború még csak most kezdődik

Bár Kína továbbra is a világ legnagyobb autópiaca, az egyre bővülő elektromosautó-piacon tavaly már Európa vette át a vezető szerepet. Több érdekes trend is kiolvasható a tavalyi értékesítési adatokból, például az is, hogy a hagyományos autógyártók elektrifikációs erőfeszítései kezdenek célba érni, hiszen tavaly már nem a Tesla egyik modelljéből adták el a legtöbbet az európai piacon.

Európa megelőzte Kínát

Európa 2020-ban megelőzte Kínát az elektromos autók (EV, electric vehicle) értékesítésében, és ezzel a világ legnagyobb EV-piacává vált, miután a kontinens kormányai komoly erőfeszítéseket tettek, hogy növeljék az EV-adoptációt és a fogyasztói kereslet is jelentősen megnövekedett. Az új elektromos autók regisztrációja elérte az 1,33 milliót a kulcsfontosságú európai piacokon tavaly, miközben Kínában 1,25 millió EV talált gazdára – derült ki az autóipari elemző, Matthias Schmidt anyagából, amely a nyilvános adatokra hivatkozik.

Forrás: Schmidt Automotive Research

A vizsgált 18 piacba beletartoznak az Uniós országok, – kivéve 13 országot Kelet-Közép-Európában – valamint az Egyesült Királyság, Norvégia, Izland, és Svájc.

A növekedés pedig tovább folytatódhat Schmidt szerint, aki a havi szinten publikálja a European Electric Car Reportot. Az elemző szerint az elektromos járművek penetrációja a 2020-as 12,4 százalékról 15,5 százalékra nőhet 2021-ben, ami a várható 12,3 millió összeértékesítésből 1,91 millió darabnak felelne meg, tehát 572 000-rel több elektromos autót adhatnak el idén a régióban, mint 2020-ban.

Fontos trendek

Több kulcsfontosságú trend is kirajzolódott tavaly, miközben Európa Kínával versenyzett, hogy a világ legfontosabb elektromosautó-piacává váljon. Ezek közül az egyik, hogy a Renault Zoe most már a legnépszerűbb elektromos autó Európában, letaszítva ezzel a trónról a Tesla Model 3-at, amely a 2019-ben hozta el az első helyet. Összességében is csökkent egyébként a Tesla értékesítése tavaly Európában, míg 2019-ben 109 467 autót adott el a régióban az amerikai gyártó, addig 2020-ban csak 97 791 darabot értékesített, tehát 10,7 százalékos volt a csökkenés.

Forrás: Getty Images

Egy másik fontos trend, hogy az SUV-k jelentik a növekedés motorját. Amikor valaki környezetbarát járművekre gondol, akkor általában nem az SUV-k vagy a crossoverek, amik elsőre beugranak, viszont ezek a típusok messze a legnépszerűbbek Európában, az összértékesítés 27 százalékát tették ki 2020-ban, és a 29 százalékot csak decemberben. Ebben a szegmensben a Hyundai és a Kia vezette piacot, a két gyártó összesen az elektromos SUV és crossover eladások 39 százalékát adta 2020-ban.

Az SUV-k és a crossoverek a hibrid járműveknél még népszerűbbek, hiszen a plug-in hibrid eladások 53 százalékát tették ki tavaly. A hibrideket tekintve egyértelműen a luxusmárkák vezették a piacot. A prémium márkák az összes plug-in hibrid értékesítés 58 százalékát tették ki 2020-ban. Ezekből számos jármű a német autóipari óriásoktól származott, mint a Volkswagen, amelyhez az Audi és a Porsche is tartozik; a Daimler, amely a Mercedes-Benz márka tulajdonosa; és a BMW.

A kínai autógyártók is egyre többet tesznek, hogy kiszolgálják a belföldi és a külföldi piacot is egyaránt, és Európa is a célkeresztben van. A Kínában gyártott, de Európában értékesített elektromos autók száma 2019-hez képes 1 290 százalékkal 23 800 darabra nőtt tavaly. Ez a momentum az év utolsó részében látszott igazán, hiszen ezeknek a fele az év utolsó három hónapjában érkezett be. Miközben az európai vevők tülekedtek az elektromos járművekért, és a Kínából beáramló autók között bőven voltak Teslák is. Decemberben az Ausztriában regisztrált Teslák 20 százaléka kínai gyártmány volt.

A kormányzati lépések is növelik az adoptációt

Az európai autógyártókat az Európai Unió is afelé tereli, hogy több elektromos autót gyártsanak, hiszen a károsanyag-kibocsátási célok elvétése komoly bírságokat von maga után. 2020-ig fokozatosan és 2021-ig folytatva az új autók teljes flottára vonatkozó átlagos kibocsátási célja 95 gramm szén-dioxid/kilométer, azaz körülbelül 4,1 liter benzin/100 kilométer. A Brexitet követő kereskedelmi egyezmény szerint a brit kormány is arról számolt be, hogy az ország autógyártói „legalább olyan ambiciózus” károsanyag-kibocsátási céloknak kell, hogy megfeleljenek, mint az EU-ban.

Az EV-adoptációt a piac mindkét oldalán szorgalmazzák, a kormányok serkentik is a keresletet azzal, hogy komoly ösztönzőket kínálnak a vásárlók számára, hogy a benzines járműveiket lecseréljék. Németországban a vásárlók akár 9 000 eurót is megtakaríthatnak az új elektromos járművek vásárlásakor, míg Franciaországban 2020-ban 7000 euróig terjedő ösztönzők voltak érvényben, de ezt 2021-ben 6000 euróra csökkentik.

A bírságok ösztönzik az autógyártókat

A Volkswagen múlt héten közölte, hogy nem teljesítette a 2020-as emissziós cél, amely miatt a cégnek több mint 100 millió eurós bírságot kell majd fizetnie. Hasonló sors várhat más gyártókra is, bár az olyan riválisok, mint a Daimler, a BMW, a Renault, és a Peugeot (mostanra a Stellantis része) is arról számolt be, hogy teljesítette a károsanyag-kibocsátási célt.

Az ambiciózus elektrifikációs erőfeszítések ellenére nem volt lehetséges teljesen elérni a meghatározott flottacélt. De a Volkswagen egyértelműen jó úton van

– mondta Rebecca Harms, a független Volkswagen Sustainability Council tagja. Harms hozzátett, hogy a siker kulcsa a kisebb, hatékonyabb, és megfizethetőbb modellekben van.

Viszont az nem egyértelmű, hogy mennyire lesz nehéz elérni az emissziós célokat 2021-ben. Tavaly 1985 óta a legkevesebb autót regisztrálták Európában, és részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy több gyártó elérje a vonatkozó károsanyag-kibocsátási célt.

Csökken a Tesla dominanciája

A Tesla simán került a 2019-es elektromos autó listák élére. Abban az évben összesen 109 000 autót adott el a cég a régióban, ami az összes elektromosautó-értékesítés 31 százalékának felelt meg. 2020-ban viszont fordult a kocka, hiszen az amerikai gyártót mind a Volkswagen csoport márkái (24%), mind pedig a Renaul-Nissan-Mitsubishi szövetség (19%) megelőzte piaci részesedésben.

Forrás: Schmidt Automotive Research

Forrás: Schmidt Automotive Research

Érdekes még azt is látni, hogy a Tesla volt az egyetlen olyan autógyártó a régióban, amelynek csökkentek az eladásai 2020-ban - 10,7 százalékkal - az egy évvel korábbihoz képest. Mindez ráadásul úgy, hogy a világ leggyorsabban növekvő elektromosautó-piacáról beszélünk. Emögött valószínűleg az állhatott, hogy a kaliforniai cég vélhetően jobban ki volt téve koronavírus okozta szállítási és gyártási problémáknak, tekintve, hogy az európai disztribúciós csatornái kifejezetten hosszúak.

Feltehetően egyébként az emissziós célok bevezetése és a hatalmas bírságok fenyegetése gyorsította fel az európai autógyártók harcát a Tesla ellen. A verseny pedig várhatóan csak még keményebbé fog válni idővel, hiszen 2025-ben az emissziós célokat újra növelik, ekkor pedig már a Teslának már valószínűleg elektromos autókkal állig felfegyverzett ellenfelei lesznek.

Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Tesla Németországban épülő gyára várhatóan már az idei második félére elkészül, így jövőre már duplázódhatnak a cég regionális eladásai.

Mi jöhet 2021-ben?

Az EIU előrejelzése szerint tovább emelkedhet az EV-értékesítés Európában, az értékesítési darabszámok várhatóan felülmúlják majd a kínai eladásokat is, amelynek köszönhetően a kontinens részaránya az elektromos autók összértékesítésén belül a tavalyi 22 százalékról 31 százalékra emelkedik majd 2021-ben. Mindebben meghatározó szerepet játszik majd az Európai Unió, illetve az egyes tagállamok által biztosított nagyvonalú pénzügyi és egyéb támogatások, amelyeket az elektromos autók vásárlói élvezhetnek majd idén.

Az elemzés kitért arra is, hogy Kína részaránya az összeladásokon belül csökkenhet. Ebben olyan tényezők is szerepet játszhatnak, mint az elektromos autók vásárlásához biztosított támogatások összegének fokozatos csökkenése, különös tekintettel a legdrágább modellekre. Kitértek arra is, hogy a helyi vezetés elhalasztotta az új, károsanyag-kibocsátásra vonatkozó szigorító intézkedések bevezetését, amellyel csökkent a nyomás az iparági szereplőkön. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy egy ilyen engedmény a hagyományos autógyártókat nem ösztönzi arra, hogy növeljék a kisebb profittal értékesíthető elektromos modelljeik eladását az értékesítési flottán belül.

Az elemzés készítői hangsúlyozták, az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború beárnyékolja majd az autóipar 2021-es évét is. Joe Biden amerikai elnök ugyanis kész tovább vívni azt a csatát a kínai vezetéssel, amelyet Donald Trump indított. Az Economist Intelligence Unit rámutatott, hogy Joe Biden is kész súlyos importvámokat kivetni az ázsiai országból importált autóalkatrészekre annak érdekében, hogy rákényszerítse a vállalatokat a beszállítói láncok lerövidítésére, a hazai beszállítóktól történő vásárlásokra.

De nem az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, amely komoly akadályokat gördíthet Kína elé. Ausztráliával hónapokkal ezelőtt elmérgesedett az ázsiai ország viszonya, a hatalmi játszma eredményeként több ausztrál termékre jelentős védővámokat vetettek ki. Ausztráliának viszont komoly ütőkártyát jelent a kezében, hogy a kínai autóexport egyik legfontosabb célpiaca, védővámok bevezetésével képes lenne visszavágni Kínának. Az EIU felhívta a figyelmet arra is, hogy az India és Kína kapcsolatában tapasztalható növekvő feszültségek elsősorban olyan kínai autógyártóknak okozhatnak nehézséget, mint a kínai SAIC Motors, amelynek komoly ambíciói vannak az indiai autópiacon. A két szomszédos ázsiai ország egymásnak feszülésének a kínai autóalkatrészekre támaszkodó indiai autógyártók is a kárát láthatják a jövőben.

A koronavírus-járvány hatására várhatóan sokan tartózkodni fognak a szalonokban történő vásárlástól, amely a gyártókat és a kereskedőket arra ösztönzi majd, hogy a különböző digitális megoldások alkalmazásával minél kényelmesebbé tegyék az otthonról történő vásárlásokat. Az Economist Intelligence Unit várakozásai szerint mindezek együttes hatására az online autóeladások 10 százalékát adják majd az új autó értékesítéseknek idén. Megjegyezték, a koronavírus-járvány megjelenése előtt még csupán 5 százalékos részaránnyal számoltak.

Címlapkép: Huw Fairclough/Getty Images