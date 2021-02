Bitcoint vett a Tesla, felrobbant az árfolyam

Elképesztő ralit láthatunk a legjelentősebb kriptodevizák piacán, 11,5 százalékot ralizik többek között a bitcoin, ezzel új történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam. A korábbi csúcs még január nyolcadikán volt, akkor egy kriptodevizáért 40 583 dollárt kellett adni, ezt követően azonban markáns korrekciót láthattunk, január 23-ára 21 százalékot esett az árfolyam, ekkor “csak” 32 078 dollárba került egy bitcoin.

Ezt követően azonban egyre magasabbra kapaszkodott az árfolyam, a mai ugrással pedig a Binance-en

sikerült új történelmi csúcsot dönteni.



A mai emelkedéssel együtt

a bitcoin piaci kapitalizációja meghaladja a 810 milliárd dollárt.

Egyébként más kriptodevizák árfolyama is meredeken emelkedik ma, például a második legnagyobb piaci kapitalizációjú ethereum 6 százalékkal került eddig feljebb,

míg a polkadot közel 10 százalékos pluszban van.

A bitcoin árfolyamának meredek emelkedése mögött az áll, hogy a Tesla ma bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint, és a közeljövőben el fogja fogadni a kriptopénzt fizetőeszköznek a termékeiért.

Korábban már írtunk róla, hogy a Microstrategy nevű (korábban) üzleti intelligenciával foglalkozó cég, nagyot húzott tavaly nyáron azzal, hogy a készpénzállományának egy részét bitcoinná konvertálta. A vállalat azóta sem állt le, múlt héten például további 10 millió dollárnyit vett a kriptopénzből, a részvényeinek árfolyama pedig a bitcoinnal együtt felrobbant. Ekkor elindultak a találgatások, hogy vajon mely cégek konvertálhatják még át a készpénzállományukat bitcoinra, és az egyik ilyen felmerülő név éppen a Tesla volt és nem is alaptalanul. Elon Muskot az MSTR vezérigazgatója, Michael Saylor sürgette, hogy tegye meg a lépést a cég pénzével. Mivel Musk soha nem zárkózott el a kihívásoktól, így csak idő kérdése volt, hogy a Tesla bejelentse néhány milliárd dollár értékű bitcoin vásárlását.

If you want to do your shareholders a $100 billion favor, convert the balance sheet from USD to . Other firms on the S&P 500 would follow your lead & in time it would grow to become a $1 trillion favor. $TSLA