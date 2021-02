Hatodik napja emelkedtek az amerikai tőzsdék: rekordot zárt mindhárom fontosabb index

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Remek hete volt a múltkori a vezető tengerentúli börzéknek, a Nasdaq és az S&P 500 is új történelmi csúcsot tudott dönteni. A rendkívül pozitív negyedik negyedéves gyorsjelentések mellett annak is örülhettek még a befektetők az USA-ban, hogy a törvényhozók haladnak az új pénzügyi mentőcsomag elfogadásának ügyében. Az ázsiai tőzsdéken ma leginkább jó hangulatban telt a kereskedés, kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk ma Európában is, az emelkedést sokáig a magyar börze vezette, a késődélutáni órákban is az élbolyban helyezkedik el a BUX Index. A nap legnagyobb sztorija a bitcoin, új csúcsra szállt a kriptodeviza árfolyama, miután kiderült, hogy a Tesla 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt belőle.