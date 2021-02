Összeomlottak az Apple elektromos autójáról szóló tárgyalások

A dél-koreai Hyundai Motor hétfőn bejelentette, hogy most már nem folytat tárgyalásokat az Apple-lel önvezető elektromos autók gyártásáról, pedig alig egy hónapja még arról számolt be a cég, hogy a tárgyalások korai szakaszában jár az iPhone gyártóval.

A befektetők kedvezőtlenül fogadták a hírt, Hyundai árfolyama 4,3 százalékot esett, amivel 2,4 milliárd dollárral csökkent a cég piaci kapitalizációja.

Mindeközben a cég leányvállalatának, a Kiának – amely a korábbi értesülések szerint az Apple gyártópartnere lett volna – árfolyama 12,8 százalékot zuhant, amivel 4,7 milliárd dollárral csökkent a cég piaci értéke.

A Hyundai Motor Co Groupon belül (mindkét cég anyavállalata) ezzel megszűnhet a hetek óta tartó megosztottság, hiszen sokakat aggasztotta, hogy a cég potenciálisan egy bérgyártóvá válhat az amerikai tech óriás számára, akárcsak a Foxconn, amely az Apple számára olyan készülékeket gyárt, mint az iPhone.

Különféle cégektől kapunk együttműködési kéréseket az önvezető elektromos járművek közös fejlesztésére, de ezek még korai stádiumban vannak, és semmi sem dőlt el

– áll a cég közleményében.

Nem folytatunk tárgyalásokat az Apple-lel az önvezető járművek fejlesztéséről

A Kia árfolyama 61 százalékot emelkedett, mióta a Hyundai január elején megerősítette azokat a médiaértesüléseket, melyek szerint az Apple és az autógyártó arról tárgyal, hogy elektromos önvezető autót fejlesztene 2027-ig, és az amerikai gyárakban fejlesztenének akkumulátorokat, vagy a Hyundainál, vagy a Kiánál.

Az Apple és a Hyundai tárgyalnak, de mivel még a korai szakaszban járnak, semmi nem dőlt el

– közölte a Hyundai korábban, majd az ezt követő bejelentések egyikében sem szerepelt az Apple, csupán arról tájékoztatott a cég, hogy a Hyundai különböző felektől kap megkereséseket elektromos autók közös fejlesztéséhez.

Múlt héten egyébként még a CNBC is arról írt, hogy az üzletet hamarosan véglegesíthetik. Az egyik koreai lap pedig arról számolt be, hogy február 17-én alá is írhatják a szerződést.

Hogy a tárgyalások végül miért omlottak össze, azt egyelőre nem tudni. Az elemzők szerint a partnerségről szóló információk médiába való kiszivárogtatása lehetett az egyik ok, de az is benne lehetett a pakliban, hogy az Apple valószínűleg csak egy bérgyártóként tekintene a Hyundaira, sem mint valódi stratégiai partnerre.

(Reuters)

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images