Megtört az amerikai tőzsdék lendülete, itthon remekel a Richter és a Mol

A nyitás után felemás kép látható az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq mérsékelten emelkedik, ugyanakkor a Dow Jones és az S&P 500 is enyhe mínuszban áll. Ezzel megtört a hat napja tartó lendület, és megszakadt az emelkedés a tengerentúlon. Nem meglepő azonban az újabb történelmi csúcsok után, hogy egy kisebb korrekció látható. Hasonló képet mutatnak az európai börzék is, ahol főleg a ciklikus részvények teljesítenek rosszul. A bitcoin történelmi csúcson, 48 ezer dollár körüli szinteken is járt már ma, miután tegnap a Tesla bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollár értékben vásárol belőle. A BUX felülteljesítő a mezőnyben, a Mol és a Richter is jól teljesít a nap végéhez közeledve.